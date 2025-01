Los looks más icónicos del Benidorm Fest: moda y estilo que marcaron tendencia

A tan solo una semana del Benidorm Fest 2025, los focos ya están preparados para iluminar el evento donde la música y la moda no compiten: caminan de la mano. En este certamen, los looks del Benidorm Fest han alcanzado el estatus de leyenda, convirtiéndose en auténticas piezas de arte que no solo visten cuerpos, sino también historias, mensajes y emociones. Y es que, en el Benidorm Fest, no basta con cantar bien: hay que vestir el papel.

Moda y música: un dúo inseparable

Desde su creación, el vestuario ha sido un pilar fundamental tanto en Eurovisión como en el Benidorm Fest. ¿Quién puede olvidar el vestido minifaldero de flores que lució Massiel en 1968? Una pieza que, con su sencillez, dejó claro que menos a veces es más y que ahora se expone en el Museo del Traje. Un año después, Salomé nos demostró que el brillo era sinónimo de éxito, gracias a su mono azul de canutillos de porcelana, que pesaba casi 15 kilos y que fue diseñado especialmente para la ocasión por Manuel Pertegaz.

Salomé luce su mono de Pertegaz, con el que la cantante ganó el festival de Eurovisión en 1969. / INFORMACIÓN

Avanzando en el tiempo, Chanel cambió las reglas del juego en 2022 con su mono torero de 50.000 cristales Swarovski, demostrando que en Eurovisión y el Benidorm Fest, la moda no es solo un accesorio, sino ese actor secundario que todo gran espectáculo necesita.

Los looks del Benidorm Fest: moda con mensaje

El Benidorm Fest 2024 fue un desfile de creatividad donde cada outfit contaba una historia propia. Uno de los momentos más icónicos lo protagonizó Jordi Cruz, luciendo el corpiño original de Blanca Paloma, como quien se pone el uniforme de un superhéroe musical. Este gesto no solo rindió homenaje a una de las actuaciones más emblemáticas de Eurovisión 2023, sino que dejó claro que la moda puede ser memoria, emoción y orgullo.

Jordi Cruz en la Alfombra naranja del Benidorm Fest 24 con el corpiño de Blanca Paloma. / RTVE

Otro de los estilos más comentados fue el de Ruth Lorenzo, que volvió al escenario para interpretar su icónico "Dancing in the Rain", diez años después de representar a España en Eurovisión 2014. La cantante murciana, que estará de nuevo presentando este año las galas del festival de Benidorm, dejó al público sin palabras al inaugurar la final enfundada en un vestido de inspiración nupcial con cuerpo corsetero, escote corazón y transparencias bordadas. Este diseño, que parecía sacado de un cuento de hadas, no solo evocaba la pureza del agua de su canción, sino que también consolidó a Ruth como un icono de estilo.

Por su parte, Inés Hernand robó todas las miradas en la alfombra naranja de la pasada edición con un vestido confeccionado por @keperezaxiko, hecho con bufandas de equipos de fútbol como la UD Las Palmas y el Betis. Un look que gritaba “¡golazo!” al unir el espíritu deportivo con la esencia artística del festival. Y es que los outfits de la presentadora más veterana del han dado que hablar en cada edición.

Inés Hernand luciendo su ya famoso albornoz en el Benidorm Fest 2023 / David Revenga

Desde su aparición en una de las ruedas de prensa ataviada con un albornoz y una toalla en el pelo, homenaje al look que le hizo Palomo Spain a Rita Ora para una gala de los MTV Awards, hasta la peluca que lució en 2023. La conductora del programa revolucionó las redes sociales con un atuendo a lo diva de Hollywood de la primera semifinal de esa edición, un dos piezas de la firma española Coco Látex con un vestido palabra de honor y falda lápiz de látex, y un batín con transparencias y plumas.

Inés Hernand y la famosa peluca que llevó en la primera semifinal del Benidorm Fest 2023. / RTVE

Y si hay una mujer que ha marcado tendencia a lo largo de la semana esa es María Eizaguirre. La directora de comunicación de RTVE ha mostrado diferentes looks muy atrevidos a lo largo de la historia del festival. Pero si hay algo que ha destacado entre sus outfits ese es el bolso con la bandera de España que la acompaña a todas partes y que los eurofans han bautizado como “El bolso que quieres, el que tú quieres”, en referencia al eslogan del Benidorm Fest.

El clutch, que ya ha recorrido España y Europa desde la primera edición del certamen es toda una estrella en las redes sociales, está fabricado para Eizaguirre por la empresa familiar dedicada a comercializar productos de piel, Pozo Puerto Ubrique, y en él tiene grabadas sus iniciales: M.E.C.

María Eizaguirre muestra orgullosa su "Bolso MEC" que vuelve locos a los eurofans / DAVID REVENGA

Outfits del Benidorm Fest: el escenario se viste de diversidad

A lo largo de las ediciones, los outfits del Benidorm Fest han trascendido lo estético para convertirse en auténticos manifiestos. Astuta y elegante, como la zorra que da título a su canción, Mery Bas pisó las tables del Benidorm Fest 2024 con la fuerza de quien sabe que está hecha para brillar. A sus 55 años, se enfundó un corsé bondage en negro y rojo, repleto de bordados y lentejuelas, con mangas abullonadas y guantes negros que gritaban sofisticación.

Todo en ella, desde la puesta en escena que recordó a Madonna hasta su melena rubia platino con ondas vintage de diva clásica, hizo que los eurofans quedaran rendidos. María y Mark no solo demostraron que el talento no tiene edad, sino que también puede ser un golpe maestro.

Nebulossa durante su actuación en el Benidorm Fest 2024. / JOAQUÍN P. REINA | EUROPA PRESS

En 2023, Alice Wonder optó por una máscara que cubría su rostro, una elección que convertía su actuación en un grito silencioso sobre la música como único protagonista. En esa misma edición, Blanca Paloma nos recordó que las raíces son modernas con su torera de crochet, mientras los colores vibrantes, las plumas (cómo le gusta una buena pluma a los eurofans) y las lentejuelas dominaron la mayoría de los vestuarios.

Aitor Albizua en la inauguración del Benidorm Fest 2023 con la bata de cola de Chanel. / INSTAGRAM @aitoralbizua

El Benidorm Fest también ha sido un escaparate para romper barreras de género. Aitor Albizua, por ejemplo, llevó con elegancia un abrigo con bata de cola y volantes de Palomo Spain que Chanel lució en la inauguración de Eurovisión 2022, demostrando que la moda no entiende de etiquetas. Más tarde, en la rueda de prensa explicó que “ese símbolo tenía que estar en el Benidorm Fest” y continuó “sentí mucho peso, pero mucho amor. Empoderamiento absoluto”.

Benidorm Fest 2025: la pasarela está lista

Con la Alfombra Naranja a la vuelta de la esquina, el Benidorm Fest 2025 promete una explosión de estilo que no dejará a nadie indiferente. En este festival, los vestidos no son solo ropa; son arte en movimiento. ¿Habrá más guiños al pasado? ¿Más riesgos estilísticos? Lo que está claro es que los eurofans están listos para que los looks de esta edición hagan historia.

Porque, al final, el Benidorm Fest es el lugar donde el vestuario dice tanto como el estribillo y, a veces, incluso más, porque en este escenario, cada lentejuela cuenta una historia.