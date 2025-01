¿Quién es Chica Sobresalto? Descubre su historia y su canción para el Benidorm Fest 2025

No me alegro por ti, ni por esa nueva novia tuya.

No puedo aguantar que todas tus ex sean guapas y sepan bailar.

He silenciado a todas ella y más, no me quiero comparar sin ganar.

He fallado al hada de la sororidad,

no es personal, es la humanidad que me sienta regular en general.

NO ME ALEGRO POR TI NI POR ESA NUEVA NOVIA TUYA,

ME ARRIESGO A PERDER EL CARNET DE BUENA FEMINISTA.

Pienso que a mí me falta talento para poder permitirme engordar.

Que nadie vuelva a decirme que soy un puto ser de luz o voy a estallar.

Ya no siento culpa por ser tóxica a rabiar.

No quiero estar empoderada yo lo que quiero es no verte la cara más,

nunca más.

NO ME ALEGRO POR TI NI POR ESA NUEVA NOVIA TUYA,

ME ARRIESGO A PERDER EL CARNET DE BUENA FEMINISTA.

A veces quisiera ser más como ellas, estirarme los ojos, pincharme el culo y las tetas.

A veces quisiera ser más como ellas, un poco menos yo y más como cualquiera, me

vale cualquiera.