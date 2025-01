¿Quién es Melody del Benidorm Fest 2025? Descubre su historia y sus canciones

Melodía Ruiz, más conocida como Melody, vuelve a la lucha "con más fuerza que un huracán" para intentar representar a España en Eurovisión, un festival que este año se realizará en Basilea, Suiza.

Su canción "Esa Diva" será una de las 16 propuestas elegidas para batirse en las semifinales del Benidorm Fest y levantar el micrófono de bronce en la Gran Final del certamen.

Melody, una historia "de pata negra"

La artista de Dos Hermanas se hizo conocida en en todo el mundo cuando, con solo 10 años, alcanzó el número uno en más de 15 países y vendió más de un millón de copias con su icónica canción “El baile del gorila”, uno de los grandes éxitos de principios del siglo XXI. Convertida en la canción del verano de 2001, este éxito le permitió realizar giras internacionales. Su álbum debut, De pata negra, incluso fue nominado al Grammy Latino en 2002 como Mejor Álbum Infantil.

25 años después de su salto a la fama internacional, Melody cuenta con seis álbumes de estudio, entre ellos sus trabajos más recientes: Parapapá, Rúmbame y Bandido.

Además de su carrera musical, ha destacado como jurado y artista invitada en diversos programas de televisión. Su talento también la ha llevado al cine, debutando en la comedia Ahora o nunca, dirigida por María Ripoll, y a la televisión, con participaciones en las series Arde Madrid, de Paco León, y La Casa de las Flores, de Manolo Caro.

El primer intento eurovisivo de Melody

En 2009, RTVE eligió a Melody para formar parte de la preselección nacional que decidiría al representante de España en el Festival de Eurovisión, celebrado ese año en Rusia. La artista sevillana participó en la primera semifinal junto a Los Vivancos, logrando una victoria unánime gracias al apoyo tanto del jurado como del público. Su canción, “Amante de la luna”, llegó a la gran final como una de las grandes favoritas para representar a España.

En la final, celebrada en el Casino L'Aliança del Poblenou en Barcelona, Melody empató en puntuación con Soraya Arnelas y su tema “La noche es para mí”. Aunque Melody obtuvo la máxima puntuación del jurado, Soraya se convirtió en la favorita del televoto. De acuerdo con las normas del concurso, la decisión final recaía en el público, lo que permitió a Soraya alzarse con el codiciado billete para Moscú.

"Esa Diva": una canción para luchadoras

"Esa Diva", es un tema de pop electrónico, con la esencia característica de nuestro país, está inspirado en la carrera de Melody y da forma a una historia llena de fuerza. La canción aborda también algunos mitos del mundo del arte, destacando el poder de la sencillez y la valentía, y dejando claro que cualquiera puede ser esa diva.

"He tenido un año muy gratificante a nivel personal, he sido madre y creo que ahora es el momento perfecto para presentarme, porque estoy en una etapa tranquila. Vengo a disfrutar del arte, pero siento que le debía esto a las personas que me siguen y que siempre me lo han pedido. Mi tema tiene un mensaje muy profundo: todos somos divas de alguna forma. No habla de la típica diva, sino de una madre que madruga o de un artista sin cartel. Vengo a promover el arte y la música", reflexionó Melody sobre su propuesta.