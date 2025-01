Las canciones del Benidorm Fest 2025: el análisis que quieres

El Benidorm Fest 2025 está punto de arrancar y ya queda menos de una semana para el certamen, que se ha consolidado como uno de los eventos musicales más esperados del año, el escaparate perfecto donde las canciones y melodías más ambiciosas, extravagantes y emotivas compiten por convertirse en la próxima representación española en Eurovisión. Este año, las 16 candidaturas ofrecen un cóctel variado que va desde himnos pop llenos de actitud hasta fusiones arriesgadas que beben de nuestras raíces. Entre propuestas que brillan y otras que no terminan de encontrar su lugar, el Benidorm Fest sigue siendo un fenómeno que genera drama, debate y, por supuesto, espectáculo.

Aquí analizamos todas las canciones del Benidorm Fest con lupa: las que tienen potencial para conquistar Europa y las que, simplemente, nos harán preguntarnos cómo llegaron hasta aquí. Porque en este festival no solo se busca una gran voz o una buena producción, sino ese algo especial que capture la magia de Eurovisión. ¡Que comience la fiesta!

“Bésame” – Carla Frigo

La propuesta: Pop latino con toques electrónicos.

Carla Frigo llega con Bésame, un tema que parece diseñado para ser la banda sonora de una noche en de fiesta, pero que en realidad se siente como el estribillo eterno de una canción que nunca arranca. La idea de mezclar música latina con dance electrónico no es nueva, pero Carla la ejecuta con tal monotonía que transforma tres minutos en lo que parecen horas.

No es que la canción sea horrible, simplemente está hecha con piloto automático. Tiene un drop que intenta ser el momento explosivo, pero se queda en un “meh” que ni engancha ni emociona. ¿El problema? Que en un concurso como el Benidorm Fest, donde necesitas que cada segundo cuente, Bésame pasa sin pena ni gloria.

¿El mayor problema?

Europa ya ha dejado claro que este estilo de canción no basta para destacar. Artistas como Ronela Hajati (Albania, 2022) o Blanka (Polonia, 2023) llevaron propuestas similares y terminaron con más memes que votos. Bésame podría correr la misma suerte, quedando como un hit en fiestas de verano y poco más.

¿Tiene futuro?

En el Orgullo 2025, seguro que será un éxito. Pero en Eurovisión, donde necesitas autenticidad y originalidad, Carla tendrá que ofrecer mucho más que este tema de usar y tirar.

“La Casa” – Celine Van Heel

La propuesta: Salsa elegante con una producción moderna.

Celine Van Heel nos invita a su casa, pero lo hace con la actitud de alguien que acaba de limpiar y no quiere que le desordenes nada. La Casa es un tema latino con clase, una melodía elegante y una interpretación vocal que roza la perfección técnica. Es el equivalente musical a una cena en un restaurante caro: impecable, pero que puede dejarte con hambre de algo más emocionante.

La salsa no es precisamente un género habitual en Eurovisión, y eso juega a favor de Celine. La combinación de un ritmo sofisticado y su voz poderosa le dan un toque diferenciador, pero hay un detalle que no podemos ignorar: falta garra. Si el mensaje es tan guerrero como pretende, la interpretación debería reflejar más pasión, menos contención.

El mayor desafío de La Casa es que, hacia la segunda mitad, parece quedarse atascada en un bucle infinito de los mismos versos. La canción pide a gritos un puente que le dé un clímax, algo que eleve la experiencia y evite que el público pierda el interés.

¿El mayor problema?

Aunque tiene todo para destacar, si Celine no logra transmitir la energía y la conexión necesarias en directo, La Casa podría quedarse en un ejercicio técnico impecable pero emocionalmente distante.

¿Tiene futuro?

Con una puesta en escena que mezcle elegancia y fuerza, y una interpretación más visceral, La Casa podría ser una de las sorpresas del Benidorm Fest. Pero si la ejecución se queda demasiado "de manual", no logrará el impacto necesario para conquistar Europa.

“Mala Feminista” – Chica Sobresalto

La propuesta: Himno feminista con humor y actitud gamberra.

Chica Sobresalto se sube al escenario con Mala Feminista, una canción que se presenta como un manifiesto musical con toque irónico y descarado. Los versos son auténticas joyas: gamberros, con sentido del humor y una sinceridad que engancha. Por momentos, parece que estás ante un tema que podría hacer historia…como Ay Mamá o Zorra pero entonces llega el estribillo, y el castillo de naipes se derrumba.

El problema no es que el estribillo sea malo, sino que parece venir de otra canción. Pierde toda la fuerza acumulada y opta por un tono más convencional, casi demasiado educado para una propuesta que debería estar gritando a los cuatro vientos. Es como si empezaras una revolución pero te detuvieras a pedir permiso para continuar.

¿El mayor problema?

El contraste entre los versos y el estribillo. Mientras los primeros desbordan personalidad y actitud, el segundo es como una bajada de azúcar: no tiene el impacto necesario para que el mensaje cale en un escenario tan competitivo como Eurovisión.

¿Tiene futuro?

En el Benidorm Fest, Maialen tiene el carisma para llevar esta propuesta lejos, sobre todo si consigue una puesta en escena que potencie lo mejor de su canción. Pero para Eurovisión, donde los mensajes potentes necesitan una ejecución impecable, Mala Feminista podría quedarse a las puertas del éxito.

“Uh Nana” – Daniela Blasco

La propuesta: Pop internacional con toques latinos.

Daniela Blasco aterriza en el Benidorm Fest con Uh Nana, una canción que aspira a ser un banger internacional pero que, en realidad, se queda más cerca de ser la banda sonora de un anuncio de refrescos. Desde el primer segundo, el beat te atrapa... pero solo porque se lo has escuchado mil veces a Beyoncé. Y ahí está el problema: Uh Nana no aporta nada nuevo.

La producción intenta ser explosiva, pero termina siendo un collage de referencias poco inspiradas que no logran destacar. Daniela pone actitud, pero no basta para disimular la falta de originalidad. Es como un tráiler de una película de acción: mucho ruido, pero al final sabes exactamente qué va a pasar.

¿El mayor problema?

Que la canción no tiene identidad propia. Si bien intenta seguir la estela de divas como Eleni Foureira o Chanel, carece de la fuerza y el magnetismo que hicieron de ellas estrellas. En vez de explotar, Uh Nana simplemente hace "pop" y desaparece.

¿Tiene futuro?

Si Daniela logra un directo impecable y una puesta en escena que deje boquiabierto al público, puede salvar los muebles en el Benidorm Fest. Pero en Eurovisión, donde cada detalle cuenta, este tema tendría que reinventarse por completo para ser competitivo.

“Amor Barato” – David Afonso

La propuesta: Salsa melancólica con sabor a los 2000.

David Afonso nos sirve Amor Barato, una salsa que podría ser el resultado de mezclar los éxitos más dramáticos de Marc Anthony con la banda sonora de una gala de Operación Triunfo del 2003. Tiene ritmo, tiene emoción, pero también tiene un aire tan nostálgico que cuesta decidir si es un homenaje al pasado o si simplemente perdió el tren hacia el presente.

La melodía arranca con fuerza, y el dramatismo de la letra promete. Sin embargo, el tema no logra despegar del todo y se queda en terreno conocido. Es el tipo de canción que imaginas sonando en un reality show mientras los concursantes se reconcilian entre lágrimas o durante una despedida en cámara lenta. No está mal, pero tampoco destaca.

David Afonso quiere sorprender en el Benidorm Fest con su tema "Amor barato" / Rafa Arjones / Juan Fernández

¿El mayor problema?

Aunque el género salsa podría aportar frescura a un festival como Eurovisión, Amor Barato no tiene el empaque necesario para competir a nivel internacional. Le falta esa explosión de energía y modernidad que convierte a una buena salsa en un espectáculo.

¿Tiene futuro?

Podría ganarse un hueco en el corazón de los nostálgicos del pop tropical español y dar un buen momento en el Benidorm Fest. Pero en Eurovisión, donde las propuestas tienen que ser impactantes y únicas, Amor Barato lo tendría muy difícil para destacar.

“La Pena” – DeTeresa

La propuesta: Fusión de copla y pop con toques contemporáneos.

La Pena es uno de esos temas que parecen hechos a medida para avivar el debate entre tradición y modernidad. DeTeresa mezcla con habilidad elementos de la copla clásica española con un toque pop actual que busca conectar con un público más amplio. Sobre el papel, la idea es brillante: una propuesta que celebra las raíces culturales mientras las lleva al presente. Pero en la práctica, deja ciertas dudas.

El principal atractivo de la canción es su audaz mezcla de géneros, que logra destacar en un festival donde muchas propuestas se parecen demasiado. Sin embargo, La Pena corre el riesgo de ser más un “experimento musical” que un tema memorable. ¿Puedes tararearla después de escucharla? Probablemente no. ¿Te queda claro que es diferente? Sin duda.

¿El mayor problema?

La dependencia de los arreglos de estudio. En directo, sin los efectos vocales y los trucos de producción que le dan parte de su chispa, el tema podría desinflarse. Además, aunque los giros folclóricos son atractivos para el jurado y los eurofans más apasionados, no siempre logran conectar con el público general.

¿Tiene futuro?

Si DeTeresa encuentra el equilibrio perfecto entre lo teatral y lo auténtico en su puesta en escena, La Pena podría sorprender en el Benidorm Fest. Pero para Eurovisión, donde el impacto inmediato es clave, la canción necesitaría un toque extra de espectacularidad para no perderse entre propuestas más memorables.

“No Lo Ves” – Henry Semler

La propuesta: Balada nostálgica con aire moderno.

No Lo Ves es la típica balada que parece sacada de un domingo de resaca emocional. Henry Semler no pretende ser el Alejandro Fernández de la edición, y eso se agradece: su tema es simple, sincero y directo, una canción que no busca adornos innecesarios ni grandes épicas, solo conectar con la audiencia desde un lugar auténtico.

La melodía es limpia y funcional, con un toque melancólico que resulta genuino. Es como una charla con un amigo que te dice verdades que no quieres escuchar, pero que sabes que necesitas. Sin pretensiones, pero con corazón, No Lo Ves consigue llegar sin artificios y eso es lo que la hace especial.

¿El mayor problema?

Aunque la sinceridad del tema es un gran punto a su favor, corre el riesgo de ser demasiado sobria en un festival donde el espectáculo visual puede marcar la diferencia. Henry tendrá que asegurarse de que su interpretación sea lo suficientemente emotiva como para no pasar desapercibido frente a propuestas más llamativas.

¿Tiene futuro?

En el Benidorm Fest, No Lo Ves tiene muchas papeletas para destacar por su calidad y su conexión emocional. En Eurovisión, podría ser una apuesta segura y digna, aunque necesitaría una puesta en escena bien diseñada para no perderse entre los grandes momentos del concurso.

“VIP” – J Kbello

La propuesta: Pop urbano con actitud y un toque de spanglish.

J Kbello nos entrega VIP, una canción que parece hecha a medida para el universo eurovisivo, con todo lo que ello implica: un drop pensado para la televisión, estribillos en spanglish y un beat urbano que parece querer ser moderno pero se queda en el terreno de lo genérico. Es como un cóctel que promete ser explosivo pero termina siendo un refresco light.

El problema con VIP no es que sea una mala canción, sino que parece diseñada más para cumplir con las expectativas de los eurofans que para ser un tema competitivo en el mercado real. Tiene actitud y cierto carisma, pero no tiene la fuerza ni la innovación necesarias para sobresalir en un escenario internacional. Es el típico tema que puede funcionar bien con una coreografía llamativa y mucho humo en el escenario, pero que difícilmente dejará huella.

¿El mayor problema?

Su falta de autenticidad. Parece una fórmula prefabricada que podría sonar en cualquier edición del Benidorm Fest, pero que difícilmente logrará conectar con el público europeo más allá del contexto del festival.

¿Tiene futuro?

En el Benidorm Fest podría encontrar su lugar gracias a una puesta en escena espectacular, pero en Eurovisión necesitaría un empaque mucho más sólido y memorable para destacar frente a las propuestas más originales y arriesgadas.

“Me Gustas Tú” – K!ngdom

La propuesta: Bubblegum-pop alegre y pegadizo con espíritu desprejuiciado.

Me Gustas Tú es el equivalente musical a un chicle de fresa: dulce, colorido y capaz de quedarse pegado en tu cabeza durante días. K!ngdom ha conseguido meter la cabeza por fin en el Benidorm Fest y ha creado una fórmula de bubblegum-pop que no se anda con rodeos. Desde el primer segundo, la canción te atrapa con su ritmo despreocupado y su energía vibrante. Es una propuesta que no pretende ser más de lo que es: un himno ligero y divertido que hace que quieras bailar, aunque sepas que probablemente lo olvides al día siguiente.

La combinación de referencias es evidente, y ahí reside parte de su encanto. Hay ecos de Britney Spears en sus días de Oops!... I Did It Again, un toque del Belanova más alegre y, si te concentras, hasta un poco de La Casa Azul. K!ngdom no se preocupa por reinventar la rueda, y eso juega a su favor: la canción se entrega completamente a su misión de ser un chute de buen rollo.

¿El mayor problema?

Aunque el tema es pegadizo y tiene un espíritu contagioso, corre el riesgo de ser demasiado ligero para un festival como Eurovisión, donde las canciones con un mensaje fuerte o una producción más sofisticada suelen llevarse la gloria. Si la puesta en escena no acompaña con creatividad, Me Gustas Tú podría quedar como un “sí, pero no”.

¿Tiene futuro?

En el Benidorm Fest, tiene potencial para convertirse en un favorito del público gracias a su energía despreocupada. En Eurovisión, necesitaría una escenografía realmente original para destacar frente a propuestas más profundas o impactantes. Aun así, es un soplo de aire fresco que no debería subestimarse.

“Loca XTi” – KUVE

La propuesta: Pop electrónico con energía inicial y un estribillo pegajoso.

KUVE nos trae Loca XTi, una canción que empieza con mucha fuerza y promete ser un banger pop-electrónico de los que encienden cualquier fiesta. La base rítmica tiene energía, el estribillo es lo suficientemente pegajoso como para quedarse un rato en tu cabeza y, durante el primer minuto, parece que todo está en su lugar. Sin embargo, a medida que avanza, el tema se vuelve predecible y cae en una repetición que hace que pierda el efecto inicial.

La producción tiene un aire de los 2000 mezclado con un toque futurista, pero en algún punto del camino, la canción se queda sin combustible. Es como si alguien hubiese tenido una gran idea para un tema de dos minutos, pero luego se le olvidara cómo rellenar el resto. Loca XTi es entretenida, pero no logra sostener su propuesta con la misma fuerza con la que arranca.

¿El mayor problema?

Su falta de desarrollo. Aunque comienza con un impacto inicial interesante, no evoluciona ni sorprende lo suficiente para mantener la atención. Al final, termina siendo una propuesta que parece quedarse a mitad de camino, sin aprovechar todo su potencial.

¿Tiene futuro?

En el Benidorm Fest, podría ser bien recibida y llegar a la final por su ritmo bailable y su estribillo pegajoso, pero para Eurovisión necesitaría una puesta en escena explosiva y un mayor dinamismo para no desinflarse a mitad de camino. Un buen arranque no basta si no tienes un gran final.

“Hartita de Llorar” – Lachispa

La propuesta: Fusión de flamenco, pop y barroquismo emocional.

Si Rosalía vota este año en el Benidorm Fest, lo hará por Lachispa. La gaditana nos presenta Hartita de Llorar, un tema que parece haber nacido directamente del alma de una diva aflamencada, con tintes pop y una producción que no escatima en dramatismo. Es ambiciosa, intensa y tiene todo lo necesario para ser un número que despierte emociones. Pero, como su título indica, al final puedes terminar un poco hartito.

El tema está cargado de capas y golpes de efecto: giros vocales impecables, tintineos electrónicos que intentan modernizar la propuesta y un despliegue emocional que no se queda corto. Sin embargo, su gran debilidad es también su mayor fortaleza: es tan específica y tan “universo propio” que resulta difícil imaginarla trascendiendo los límites del público eurofán o de un nicho muy concreto. Es como una obra de arte barroca que algunos amarán y otros considerarán demasiado recargada.

¿El mayor problema?

Es una canción pensada más para impresionar en un festival que para conectar con un público generalista. A pesar de su calidad vocal y de producción, podría parecer inaccesible para quienes no están familiarizados con este tipo de propuestas.

¿Tiene futuro?

En el Benidorm Fest, Hartita de Llorar tiene muchas posibilidades de brillar si Lachispa se apoya en una puesta en escena que potencie su intensidad sin caer en el exceso. En Eurovisión, dependería de cómo se perciba esa mezcla de flamenco y pop barroco: podría ser un “wow” o un “too much”. Si encuentra el equilibrio adecuado, podría dar la sorpresa.

“Te Escribo Desde el Cielo” – Lucas Bun

La propuesta: Balada intimista con tintes de musical y dulzura nostálgica.

Si te emocionaste viendo Eurojunior 2003, esta te va a encantar. Lucas Bun llega con Te Escribo Desde el Cielo, una balada que parece pensada para hacerte llorar en un teatro de la Gran Vía. El tema es una pequeña joya de emoción contenida: sencillo, elegante y profundamente nostálgico. Es el tipo de canción que te hace imaginar al protagonista bajo un foco, con un micrófono de pie y lágrimas a punto de caer mientras mira al horizonte.

El encanto de esta propuesta radica en su capacidad para transmitir sentimientos universales sin artificios. Es dulce, sí, pero también corre el riesgo de ser demasiado "correcta" y no lo suficientemente impactante. Es como un pastel bien hecho, pero con un sabor tan ligero que no deja huella después del primer bocado.

¿El mayor problema?

Su falta de riesgo. Aunque la canción es bonita y tiene momentos de emoción pura, en un festival como Eurovisión, donde se valora la originalidad y el factor sorpresa, Te Escribo Desde el Cielo podría quedarse demasiado "blanca" y pasar desapercibida frente a propuestas más audaces.

¿Tiene futuro?

En el Benidorm Fest, Lucas podría destacar por su interpretación vocal y la conexión emocional que ofrece la canción. En Eurovisión, dependería de una puesta en escena que potencie su intimidad sin caer en lo simplista. Si logra encontrar ese equilibrio, tiene el potencial de tocar corazones, aunque difícilmente será un gran contendiente para ganar.

“Raggio Di Sole” – Mawot

La propuesta: Pop nostálgico con toques ochenteros y un aire mediterráneo.

Mawot nos trae Raggio Di Sole, un chute de nostalgia que podría ser la banda sonora perfecta para una tarde de verano junto a la piscina, con la familia bailando entre sombrillas y cubos de sangría. Es fresco, ligero y tiene ese aire retro que apela al corazón de los que se han reenganchado al Sarà perché ti amo de Ricchi e Poveri que tanto lo está petando últimamente.

El tema es un homenaje al pop mediterráneo de antaño, con ecos de Sergio Dalma, Raffaella Carrà y un toque de fiesta ochentera. Pero, aunque resulta entrañable y entretenido, se siente más como un ejercicio de revival que como una propuesta competitiva. Es como un helado de limón en medio de una competición de postres gourmet: delicioso, pero poco sofisticado.

¿El mayor problema?

Su falta de innovación. Raggio Di Sole depende completamente de la nostalgia para brillar, pero en un escenario como Eurovisión, donde el público espera originalidad y factor sorpresa, puede quedarse corto.

¿Tiene futuro?

En el Benidorm Fest, podría ganarse a quienes disfrutan del pop clásico y los ritmos veraniegos. En Eurovisión, sin embargo, necesitaría una puesta en escena que hiciera justicia a su frescura y añadiera un toque de modernidad para no pasar desapercibido.

“I’m A Queen” – Mel Ömana

La propuesta: Mezcla de funk carioca, bolero, rap y actitud de diva total.

Mel Ömana pisa fuerte con I’m A Queen, un tema que mezcla tantos géneros como emociones promete desatar. Desde el funk carioca hasta el bolero y el rap, la canción quiere ser un cóctel explosivo de sonidos y energía. Si bien la propuesta tiene ambición y actitud, parece que en el proceso de querer abarcarlo todo, se ha perdido algo crucial: el foco.

Mel parece querer canalizar el espíritu de Nathy Peluso, pero en una versión más accesible y comercial. Sin embargo, mientras Nathy domina con su autenticidad y su capacidad para fusionar géneros con maestría, I’m A Queen queda algo difusa, como si intentara demasiadas cosas a la vez sin llegar a una conclusión clara. Es como si alguien mezclara ingredientes exquisitos, pero olvidara equilibrar los sabores.

¿El mayor problema?

Aunque la mezcla de géneros es interesante, falta cohesión. El rap no termina de explotar, el bolero parece un invitado de última hora y el funk carioca queda a medio gas. Lo que podría ser una explosión de originalidad acaba siendo un poco “one-note”.

¿Tiene futuro?

Mel tiene la presencia y el carisma para brillar en el Benidorm Fest, y con una puesta en escena que potencie su actitud de reina, podría sorprender. Pero para Eurovisión, necesitaría pulir el concepto y lograr que cada género aporte algo clave, en lugar de parecer simplemente añadido por estética.

“Esa Diva” – Melody

La propuesta: Pop camp con aires autorreferenciales y un toque (muy) hortera.

Melody nos presenta Esa Diva, un tema que parece más un manifiesto sobre su propia carrera que una candidatura seria para Eurovisión. La canción es puro camp, desde el título hasta la ejecución, pero hay una línea fina entre lo divertido y lo absurdo, y aquí Melody la cruza con unos tacones de vértigo. Es autorreferencial, desbordante y tan kitsch que parece salida de una parodia musical.

El problema no es la intención, sino la ejecución. Esa Diva habría encajado perfectamente hace 15 años, cuando las canciones cargadas de dramatismo y exceso eran la norma. Hoy, en cambio, suena desfasada y sin la chispa que podría haberla hecho memorable. Es como si Melody se hubiera quedado atrapada en una máquina del tiempo, con ideas que no han evolucionado con los años.

¿El mayor problema?

Que parece tomarse demasiado en serio. Si Melody abrazara del todo el lado paródico y exagerado de Esa Diva, podría haber sido un hit camp memorable. Pero al querer venderlo como algo épico y trascendental, termina pareciendo más una caricatura que una propuesta sólida.

¿Tiene futuro?

Melody es un animal escénico y su carisma podría salvarla en el Benidorm Fest, donde el público más nostálgico podría apoyarla. Sin embargo, para Eurovisión, esta propuesta es una reliquia que difícilmente conquistará a una audiencia internacional que busca innovación o emoción genuina.

“Reinas” – Sonia & Selena

La propuesta: Nostalgia pop verbenera con un toque trasnochado.

Sonia & Selena regresan con Reinas, una canción que intenta ser un homenaje a su legado, pero que se siente más como un recordatorio de por qué ese legado debería quedarse en el pasado. Después de más de dos décadas haciendo bailar a España con Yo Quiero Bailar, parece que las reinas de las verbenas han perdido su corona y se conforman con ser las tías simpáticas que sacan los éxitos de siempre en una boda.

La canción tiene un aire festivo, pero carece de chispa. Suena como el cierre de una discoteca de pueblo a las cinco de la mañana, cuando ya nadie tiene energía para bailar, pero tampoco quieren irse a casa. No tiene un estribillo pegajoso ni un beat que te levante del sofá, y para ser honestos, tampoco parece que ellas estén particularmente emocionadas de cantarla. Eso sí, la parte de "Y reina y reina y reina y guapa y guapa y guapa" va a dejar al Palau d'Esports l'Illa de Benidorm completamente afónico.

¿El mayor problema?

Que intenta vivir únicamente del factor nostalgia. Mientras que Yo Quiero Bailar fue un himno que marcó una generación, Reinas no tiene ni la energía ni la frescura necesaria para hacerle justicia. Es un tema que no solo se siente fuera de lugar en el Benidorm Fest, sino también en 2025.

¿Tiene futuro?

En el Benidorm Fest, la nostalgia podría arrastrar algunos votos, pero en Eurovisión no hay lugar para este tipo de propuestas desfasadas. En el mejor de los casos, puede funcionar como un cierre simpático para una noche de fiesta... pero nada más.

El Benidorm Fest 2025 nos deja sonidos que van desde el "wow" hasta el "¿en serio?". Entre canciones que brillan y otras que nos hacen replantearnos la vida, una cosa está clara: este festival sigue siendo el lugar donde todo puede pasar. Ahora, solo queda esperar para ver quién logra el billete a Eurovisión y, con suerte, nos hace vibrar en el escenario europeo. ¿El veredicto? Música, emoción y un poco de eurodrama, porque esto es el Benidorm Fest y lo amamos por eso. ¡Que empiece la cuenta atrás!