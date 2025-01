¿Quién es Carla Frigo del Benidorm Fest 2025? Descubre su historia y sus canciones

(Besa besa)

(Besame)

(Besa Besa)

He tratado de olvidarte

Y aunque lo intente

No dejo de imaginarme

Todas las cositas que yo hacía contigo

Y no tenerte cerca es mi peor castigo

Voy sin rumbo

En mi alma hay vacío

Soy como una rosa que extraña el rocío

Tú solo un recuerdo de lo que hemos sido

Calor en el frío

Bésame como la última vez

Déjame las huellas en la piel

Haz que dure hasta el amanecer

No vuelvas a desaparecer

Besa besa

(Uh uh)

Besa besa

Bésame

Besa besa

Bésame

Besa besa

Bésame

Te imagino en mi cama

Cuando llega la madrugada

Dime si todavía recuerdas

Todas las cosas que yo te daba

Tengo un loop en mi mente

Sé que por ti sigo atrapada

Tengo a varios llamando

Pero ninguno da la talla

Ah, ah

Fire, fire

Ah, ah

Feel my fire

Ah, ah

Fire, fire

Ah, ah

Feel my fire

Bésame como la última vez

Déjame las huellas en la piel

Haz que dure hasta el amanecer

No vuelvas a desaparecer

Bésame como la última vez

Besa besa

Bésame

Besa besa

Bésame

Besa besa

Bésame

I’ve been waiting for you every single night

Looking at the stars, waiting for a sign

Come back to me baby, hit me one more time

Need to feel alive

Won’t you bring me back to life

Bésame como la última vez

Déjame las huellas en la piel

Haz que dure hasta el amanecer

No vuelvas a desaparecer

(Bésame)

Besa besa

(Uh uh)

Besa besa

Bésame Bésame

Besa besa

(Uh uh)

Besa besa

Bésame

Besa besa

(Uh uh)

Besa besa

Bésame