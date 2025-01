¿Quién es DeTeresa del Benidorm Fest 2025? Descubre su historia y sus canciones

Con el guchi en la cintura y la mano en la cadera

Presumiendo de hechuras, yo pasaba por tu vera

Preguntase por mi nombre, me mirabas las historias

Diste la vuelta a mi vida como vueltas da una noria.

Me quisiste y no pensaba que fueras a abandonarme

Hubiera sido tu esclava con tal de poder mirarte

El hombre todo lo destruye pero siempre deja huella

Es la pena que se queda, y lo que me quedo con ella

Si tuviera que casarme yo lo haría con la pena

Que siempre duerme a mi lado y es la más el compañera

Ella se viste de negro como un hombre en el altar

Pero de ella no me escondo cuando tengo que llorar

Ay María Macarena!

No encuentro mejor mario’

Ay que la pena!

AY AY AY

He buscado por las redes a un hombre que me comprenda

O que no sea un cobarde, o que al menos no me mienta

Que beba de mis deseos, se lo tome con paciencia

Y que no termine antes de lo que dicta la ciencia

Pero no existe ese hombre, ni en real ni es instagram

Pero ya no me hace falta a la pena me voy a tirar

Si tuviera que casarme yo lo haría con la pena

Que siempre duerme a mi lado y es la más el compañera

Ella se viste de negro como un hombre en el altar

Pero de ella no me escondo cuando tengo que llorar

No encuentro mejor mario’

Ay que la pena!

AY AY AY

AY AY AY

Esta pena solo ruge y es más ero que un león

Ellos sin pedir permiso se han llevao’ mi corazón

Mira! Dentro de mi, pena es lo único que hay

AY AY AY, Chim pon!