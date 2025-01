¿Quién es K!ngdom del Benidorm Fest 2025? Descubre su historia y sus canciones

Hoy no te escaparas de mi

Hola, ¿qué tal estás? ¿cómo tú por aquí?

Que no se note que te vi, en tus stories

antes de salir.

Mi cuerpo siente mil cosas, fuego y mariposas

Una adicción peligrosa,

Y aunque lo intente no sales de mi cabeza eh eh

que puede que me muera si me besas eh.

Quiero decirte que me gustas, me gustas tú

Tus labios sobre mi

Cuando lo haces así.

Quiero decirte que me gustas, me gustas tú

Tu cuerpo pide más

Acércate y ya verás.

Me gustas tú, me gustas tanto, me gustas tú, y nadie más que tú tú tú.

Me gustas tú, me gustas tanto, me gustas tú, y nadie más que tú.

Tú y yo bailando entre la gente

Te acercas de mas y a mi se me nubla la mente.

Se me para el corazón, reanimación,

Hazme el boca a boca.

¡Urgente!

Pierdo la respiración, alta tensión,

Cuando tu me tocas.

Nos vamos a ir muy pronto de aquí,

bailando entre mil cuerpos, sudando por ti.

Te parece bien llamar a un taxi

y nos vamos a mi casa y seguimos ahí, ahora sí que sí.

Quiero decirte que me gustas, me gustas tú

Tus labios sobre mi

Cuando lo haces así.

Quiero decirte que me gustas, me gustas tú

Tu cuerpo pide más

Acércate y ya verás.

Me gustas tú, me gustas tanto, me gustas tú, y nadie más que tú tú tú.

Me gustas tú, me gustas tanto, me gustas tú, y nadie más que tú.

Te estoy atando a mi cama,

(Que va a prender en llamas)

bailando hasta mañana.

Me gustas tú, me gustas tanto, me gustas tú, y nadie más que tú tú tú.

Me gustas tú, me gustas tanto, me gustas tú, y nadie más que tú.

Quiero decirte que me gustas, me gustas tu

Tus labios sobre mi

Cuando lo haces así.

Y quiero decirte que me gustas, me gustas tu

Tu cuerpo pide más

Acércate y ya verás.

Me gustas tú,

me gustas tanto,

me gustas tú,

me gustas tanto,

me gustas tú.