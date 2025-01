¿Quién es Kuve del Benidorm Fest 2025? Descubre su historia y sus canciones

El Benidorm Fest 2025 se acerca y Maryan Frutos, conocida artísticamente como Kuve, será una de las participantes del Benidorm Fest 2025 con su canción “Loca x ti”, creada en colaboración con Juan Sueiro. Este tema, que combina una declaración de amor con un homenaje a quienes aman de forma pura y desinteresada, refleja la profunda sensibilidad artística de esta murciana, quien es la voz y el alma detrás del proyecto. Pero, ¿quién es Kuve? Te contamos un poco más de la artista que buscará pasar a la Gran Final del certamen alicantino y llevarse el micrófono de bronce.

"Quien la sigue la consigue", así es Kuve

A lo largo de su trayectoria, la murciana de 38 años, Kuve ha recorrido los principales escenarios de España con su gira El mundo es suyo, actuando en reconocidos festivales como Sonorama Ribera, Festival Interestelar, Granada Sound, Montgorock Festival, Capital Fest, Festival de los Sentidos, Casa Corona, Cooltural Fest y Más Músicas.

La artista indica que "lo había intentado varias veces antes, y estoy segura de que muchas propuestas interesantes se quedaron fuera", añade. "Esto es un claro ejemplo de que quien la sigue, la consigue. El año pasado estuve a punto, pero visualizarse es importante". Desde pequeña supo que su vida estaría ligada a la música y los escenarios. Esa pasión tan intensa le ha llevado a recorrer salas y festivales por toda España, dedicándose por completo a su arte.

Recientemente, Kuve ha tomado un nuevo rumbo en su carrera musical. Ha asumido la producción de sus canciones y apostado por un estilo de pop electrónico bailable, con mensajes de amor propio y energía positiva. En plena evolución artística, está lista para conquistar tanto pistas de baile como grandes escenarios como el del Benidorm Fest.

Además de "Loca x ti", la artista ha publicado cuatro álbumes: Regresión, Kuve 3.0, Castillos de fuego y No drama. Con su tercer disco, recibió una nominación a Mejor Álbum en los Premios de la Música Región de Murcia, compitiendo con grandes nombres como Viva Suecia y Funambulista. Su más reciente trabajo, autoeditado y producido por ella misma, incluye cinco de sus éxitos más populares: “Queen M”, “Xena”, “Fluye”, “Cari cari” y “Lo que me dé la gana”.

"Loca x ti", un canto al amor puro en el Benidorm Fest 2025

Para la artista, el mensaje universal de su canción es la clave, y el suyo es una declaración de amor sincero. "Loca x ti" es un homenaje a las personas que aman bien, a la pureza y hacer locuras por ese gran amor. El pop-electrónico de Kuve hará vibrar el Palacio de los Deportes L'Illa de Benidorm y espera conquistar esos corazones a los que les dedica esta canción.

Maryan explica que "recuerdo que mientras escribía la letra pensaba en las personas que siempre han estado conmigo. Soy muy familiar, y he decidido dedicarme a una profesión en la que necesito a mis pilares cerca. Este tema está dedicado a todas esas personas que me quieren de forma pura. Me encanta rodearme de gente que me cuida, así que esta canción es para ellos". En cuanto al amor, la artista también comparte anécdotas personales, confesando haber hecho alguna locura por amor: "Lo más extremo fue conducir durante nueve horas y volver al día siguiente".

Letra de "Loca x Ti" de Kuve Quién me iba a decir que todo iba a cambiar hace tiempo que no siento nada igual que contigo es fácil y ahora yo ya no quiero otra cosa Mira que yo no me quería enamorar pero es que llegaste con tu luz brutal un simple te quiero qué bonito que queda en tu boca Quiero estar a tu lado que tu estés cerca de mi que se entere el mundo no te voy a mentir Que estoy loca por ti que estoy loca por ti que estoy por por ti, por ti, por ti, por ti , por ti Que estoy loca por ti que estoy loca por ti que estoy por por ti, por ti, por ti, por ti , por ti Te quiero cuando me sonríes cuando yo te lloro y tu abrazo me exprime cuando pasa el tiempo y parece un momento y cuando a veces soy dramática tus besos son como la vía rápida. Quiero estar a tu lado que tu estés cerca de mi que se entere el mundo no te voy a mentir Que estoy loca por ti que estoy loca por ti que estoy por por ti, por ti, por ti, por ti , por ti Que estoy loca por ti que estoy loca por ti que estoy por por ti, por ti, por ti, por ti , por ti Que estoy loca por ti que estoy loca por ti que estoy por por ti, por ti, por ti, por ti , por ti

Su propuesta para el Benidorm Fest 2025 no solo invita a reflexionar sobre el amor, sino también sobre la importancia de valorarse a una misma, incluso en relaciones complicadas: "Cuando encuentras a alguien que te quiere bien, sea cual sea la relación, es maravilloso. He tenido experiencias amorosas difíciles, pero ahora estoy con alguien que me quiere bien, y todo fluye".