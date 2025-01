La letra de las canciones del Benidorm Fest 2025 no pasarían un examen de feminismo de Inés Hernand

En las 16 canciones de este Benidorm Fest 2025, la perspectiva de género baila entre dramas de dependencia, rupturas que huelen a telenovela, supuestas declaraciones de empoderamiento y algo de toxicidad confesa. Hay algunas letras más conscientes (aunque sea a medias) y otras que hacen apología de la roña emocional. Y, por supuesto, el sexo reguetonero está presente en muchas de ellas, "papi". "Brum brum, dame, dame gasolina" y otras cimas literarias del perreo, you know.

Porque esa es otra, en cuanto al maltrato al castellano, la mayor masacre lingüística viene de la mano del spanglish gratuito y la manía de omitir letras finales, con la excusa del “flow” y toda la “movie”. Pero, qué le vamos a hacer: en la música de hoy, lo que sea suena, con tal de que rime y se te pegue la melodía.

La RAE llorará sangre, los amantes de la buena música no estarán ni el Palau de Esports de Benidorm ni seguramente tampoco sintonicen TVE esos días, mientras feministas como Inés Hernand se taparán la nariz ante muchos de los mensajes que proclaman los temas candidatos. Que el money es el money y el show must go on.

1. “Bésame” – Carla Frigo

: Comenzamos con una oda a la dependencia emocional de libro: “He trata'o de olvidarte” pero aquí sigo, suplicándote que me beses. El empoderamiento, bien gracias. Al menos no se percibe una violencia explícita, aunque la narradora se arrastra como lombriz por un amor que no la valora. Maltrato al castellano: Entre “He trata'o” y el desparrame de “fire, fire, you’re my fire, kiss me, kiss me,” este tema parece un asalto en toda regla al diccionario de la RAE. ¿Quién necesita comerse las sílabas finales cuando podemos introducir inglés a diestro y siniestro?

2. “La casa” – Céline Van Heel

: Aborda un tema muy de actualidad, el problema de la vivienda. La protagonista deja clarito que el que se queda con la casa es él, porque ella sale huyendo. Se ve un amago de empoderamiento: “Te deseo todo lo peor, lo juro”. Como si pagar la hipoteca fuera poca cosa. Toda una reina del rencor (o la sinceridad, según se mire). Maltrato al castellano: “Pagaré la panoja” suena más a jerga que a maltrato en sí, pero como el resto es castellano estándar, la palabra “panoja” incluso da un toque castizo-chic. Al menos no colaron un “mortgage” por ahí.

3. “Mala feminista” – Chica Sobresalto

: Aquí nos hallamos ante un interesante conflicto interno: quiere ser feminista, pero su toxicidad y celos se lo ponen difícil. Lo más jugoso es su confesión de envidia y la “caída del carnet de buena feminista”. Huele a crítica autoparódica de cómo nos podemos contradecir. ¿La habrá escuchado Errejón? Maltrato al castellano: Sorprendentemente, las frases están bastante correctas. No hay un “I’m a feminist, baby” o algo así. Aunque un par de “He fallado al hada de la sororidad” suena a mezcla de fantasía Disney con eslogan de mítin de Irene Montero.

4. “Uh Nana” – Daniela Blasco

: La canción es puro perreo con un “flow pegajoso” y “killas” en la party. La letra reparte invitaciones a moverse “como chicles” y “estamos disponible” (sí, en singular, sin ‘s’). La chica se exalta a sí misma y a su grupo, lo cual puede verse como una microimagen de sororidad bailonga… o puro marketing de discoteca. "Pa' ti, papi, no estoy disponible". En la línea de la "SloMo" de Chanel, llegó otra "mami" que está "ready". Maltrato al castellano: Hay un surtido de expresiones como “Esto suena sweet, sabe a golosina” “es otra movie,” “flow,” “hay un party en la calle” (¿no sería en todo caso una party?). La RAE se da de cabezazos en sus sillones con tanto spanglish suelto.

5. “Amor barato” – David Afonso

: Parece hablar de una relación en la que él se siente utilizado cual pañuelo de mocos. Sí, en efecto, el patriarcado no siempre deja ganando a los hombres. Podría interpretarse como un arquetipo de dependencia emocional inversa. Maltrato al castellano: A nivel formal no hiere demasiado el idioma. Al menos se entiende la historia sin vocablo anglosajón random (ironía on). Eso sí, “Mendigo por un beso” nos deja la duda: ¿qué tal un “Mendigo un beso”? Pequeñas licencias poéticas, imaginamos.

6. “La Pena” – DeTeresa

: La cantante sufre, sufre y vuelve a sufrir. Con cierto matiz de sumisión (“Hubiera sido tu esclava”), pero al menos al final parece que abraza su pena y la hace suya. ¿Empoderada por la vía del drama? Podría ser, pero suena más a un hondo lamento jondo con taconeo. Maltrato al castellano: “Con el Gucci en la cintura y la mano en la cadera” no lo firmaría Pérez Reverte, pero no llega al crimen léxico. El principal ultraje es a nuestras emociones, con tanto “hombre que me abandona” y “pena”.

7. “No Lo Ves” – Henry Semler

: Breve lamento de alguien que extraña a otro. Nada muy destacable en términos de machismo o empoderamiento, salvo que quien canta parece perder la ganas de vivir sin la otra persona. Le vendría bien un curso de amor propio. Maltrato al castellano: Está lleno de repeticiones tipo “No lo ves, no lo ves…”. No se vislumbran grandes tropelías al idioma, pero se nota la muletilla como si fuera la única frase que se sabe. No lo vemos, no.

8. “VIP” – J Kbello

: Pura fantasía de discoteca: la chica “estrella” y el narrador que busca ser su “V.I.P.” Asoma un tufo de cosificación mutua: “Te encienden botellas porque eres la estrella”. Un mundo un poco superficial, donde la gran preocupación es si estás “free” y “no te vale cualquiera”. Maltrato al castellano: Aquí sí hay ensalada de spanglish: “Dejemos el looking,” “No somos rookies,” “Hacemo’ el unboxing”. Cada vez que se escucha “We gotta dance all night” un Académico de la Lengua va a visitar al señor Roca.

9. “Me Gustas Tú” – K!ngdom

: Letra de seducción discotequera, con el sutil matiz de “Te estoy atando a mi cama, que va a prender en llamas” (el límite de lo romántico y lo creepy). Pero parece consensuado. Y si no, para eso está el juez Carretero. Maltrato al castellano: Bastantes repeticiones y una orgía de “tú, tú, tú”. "Quiero decirte que me gustas, me gustas tú. Tus labios sobre mí cuando lo haces así. Quiero decirte que me gustas, me gustas tú. Tu cuerpo pide más, acércate y ya verás". "Te parece bien llamar a un taxi. Y nos vamos a mi casa y seguimos ahí, ahora sí que sí". Parece que le quedará claro al interfecto/interfecta o interfecte.

10. “Loca XTi” – KUVE

: Aquí sí: “No quería enamorarme, pero tú me has atrapado”. Habla de una relación que le pone contenta, no parece tóxica, sino de puro enamoramiento. Algo de dependencia, pero con tintes dulces. Maltrato al castellano: Ese “XTi” en el título ya es un agujero negro ortográfico. Podrían haber escrito “por ti,” pero no… Quedaba muy mainstream.

11. “Hartita de Llorar” – Lachispa

: ¡Al fin alguien que dice “Estoy harta de todo, me quedo en el sofá con el moño mal hecho!” Oye, un poco de sororidad consigo misma. Hasta suena genuino: “Me quiero aunque me falle.” Al menos se acerca a la autoaceptación. Maltrato al castellano: “Hartita” es parte del habla coloquial, pero no un sacrilegio. “No quedan lágrimas-más” es un estribillo algo repetitivo, pero nada fuera de lo normal en la música pop.

12. “Te escribo en el cielo” – Lucas Bun

: Sufrimiento y añoranza, sin especificar quién sufre. Un lamento muy clásico, sin mayor conflicto. Más bien, un homenaje al dolor y a la idealización del ausente. Maltrato al castellano: Bastante limpio. Lo poco que se le puede reprochar es repetirse con “Te escribo en el cielo” y sus modismos. Casi suena demasiado correcto.

13. “Raggio Di Sole” – Mawot

: Alterna en italiano y castellano, con un aura mística. No hay dominación clara ni cliché de “tú me abandonas y sufro”. Más bien es una oda a la pasión universal. Maltrato al castellano: Más que dañar el castellano, retuerce un poco la sintaxis con la mezcla de lenguas. La RAE echa humo, pero también la Accademia della Crusca. Igual se salva porque suena a fusión sexy.

14. “I’m A Queen” – Mel Ömana

: Tema de autoafirmación, con la reina del empoderamiento que avisa: “Si te metes en mi camino, yo soy la Queen”. Con un tono más de fanfarrona que de feminista reflexiva, pero al menos deja claro que no es sumisa de nadie. Maltrato al castellano: Obviamente, medio en inglés (“I’m a queen, baby, lo lo lo tengo, baby”). Es un aquelarre de Spanglish. La ortografía sufre, pero la cantante ya lo advierte: “Lo quería tó’”. Ahí es ná.

15. “Esa Diva” – Melody

: Nos habla de la verdadera diva como alguien humilde (irónico, ¿no?), que no “pisa a nadie”. Al menos es un discurso a favor de la igualdad (“La madre que madruga, esa también es diva”). Vale, se salva de la hoguera machista, pero mejor que no la escuche Ana Obregón por si se da por aludida. Maltrato al castellano: Cumple bastante bien, salvo por la sobredosis de la palabra “diva” repetida mil veces, que ya aburre un poco. Pero no se ve un atropello lingüístico tan severo como en otros. Las manos hacia arriba, como los gorilas, perdón, como las divas.

