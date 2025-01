Nuevo tirón de orejas de la Sindicatura de Cuentas al Ayuntamiento de Benidorm. La razón: no facilitar la información requerida para fiscalizar la contratación municipal de 2022, una cuestión que se recoge en el último informe de la entidad y que ha sido desvelada por el PSOE este viernes. De este informe de la Sindicatura se dará cuenta en el pleno del próximo lunes. Así, el informe recoge que el Ayuntamiento "no aportó la totalidad de la documentación solicitada durante la fiscalización", aunque no es el único.

El portavoz adjunto del PSOE, Sergi Castillo, explicó que en el documento se refleja el trabajo de verificación del cumplimiento de la legalidad vigente en materia de contratación en diversos municipios. En él se recoge que el consistorio remitió la relación anual de contratos celebrados en 2022 con "retraso respecto del plazo legalmente establecido como fija artículo 335.1 del LCSP y, además, en relación con el cumplimiento del artículo 346.3 del LCSP, y recalca que no consta la comunicación de los contratos analizados al Registro de Contratos del Sector Público para su inscripción".

El concejal socialista que el informe puntualiza que las comprobaciones realizadas por la Sindicatura sobre la información extraída de la base de datos de la Plataforma de Rendición de Cuentas "pusieron de manifiesto discrepancias entre las relaciones anuales de los contratos celebrados y la remisión de los expedientes de contratación". En este punto, la Sindicatura destaca que el Ayuntamiento de Benidorm encabeza la lista de entidades con mayor número de contratos no remitidos para su verificación, con un total de 10 contratos por un importe total de 11.430.379 euros.

En cuanto al análisis de los contratos no menores y menores seleccionados para su revisión detallada, Castillo ha afirmado que “el Ayuntamiento de Benidorm vuele a salir mal parado”, pero no es el único. Porque, según el informe, Elche, Gandía, Orihuela y la Diputación de València "no han aportado la totalidad de la documentación solicitada durante la fiscalización".

Así, entre los casos analizados, la instalación alumbrado público Benidorm - Fase II por importe de 2.089.033 euros (IVA no incluido). La Sindicatura, según Castillo, detectó que "no se le había facilitado la siguiente documentación necesaria para la completa fiscalización: notificación de la adjudicación al resto de los licitadores, informe de fiscalización del contrato, justificante de la remisión del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, documentación que tiene que presentar el adjudicatario y acta de recepción final del suministro debidamente informada. Tampoco se aclaró determinadas diferencias entre el precio del contrato y el importe conjunto de las facturas aportadas".

En cuanto al contrato menor analizado, la entidad seleccionó la reparación de contenedores de la plaza de l’Infant por importe de 39.998 euros (IVA no incluido) y apunta que el consistorio "no aportó la documentación justificativa de la aprobación del gasto por el órgano de contratación, ni las facturas correspondientes ni la documentación justificativa del pago".

Por todo ello, el socialista criticó "este nuevo episodio de falta de transparencia y colaboración del equipo del gobierno de Toni Pérez con la Sindicatura de Cuentas que se suma a los choques con el Síndic de Greuges, el Consejo Valenciano de Transparencia o la Agencia Antifraude".