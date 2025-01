Benidorm Fest 2025: entre el drama de las filtraciones y las dudas sobre su continuidad

Todo listo para una nueva edición del Benidorm Fest. El certamen musical, organizado por RTVE y con sede en la capital turística de la Costa Blanca, ha celebrado su tradicional rueda de prensa de introducción con los 16 participantes escogidos para medirse en duelo en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. Así, el mirador del castillo ha sido el centro de atención durante un momento en el que los artistas han mostrado su estado de ánimo a pocas horas de que arranque oficialmente la cita festivalera, que también ha servido para revelar el orden de actuaciones de las dos semifinales.

Entre estrategias y numerología, el orden de la primera semifinal (que se celebra el martes 28 de enero) se ha establecido de tal forma que la encargada de abrir el festival sea Kuve (1), que buscará sorprender a los espectadores con su canción Loca xti. Le seguirán, en orden cronológico, David Afonso (2) y su Amor barato, Chica Sobresalto (3) con el mensaje empoderante de Mala feminista, el pop pegadizo de K!ngdom (4) con Me gustar tú, la sentimental apuesta de Lucas Bun (5) con Te escribo en el cielo, la verbenera Reinas de las esperadas Sonia y Selena (6), la sorprendente canción de Lachispa (7), una de las favoritas para alzarse con el micrófono de bronce, Hartita de llorar, y la enérgica y coreografiada Uh Nana de Daniela Blasco (8).

En la segunda semifinal, la artista que arrancará el vendaval musical será Mel Ömana (1), que mostrará el poderío de la canción I'm a Queen, con una propuesta que asegura generará adrenalina sobre el escenario. Para ver a Melody, una de las más esperadas en el certamen benidormí, habrá que esperar al final, pues será la última en actuar con su tema Esa diva. Entre medias se sitúa la melancolía musical de Henry Semler (2) con No lo ves, una de las sorpresas de esta edición con La pena de DeTeresa (3), la apuesta firme de J Kbello (4) y su V.I.P., la catalana Carla Frigo (5) con su tema Bésame, el remember con acento italiano de Mawot (6) y su Raggio di Sole, el poderío vocal de Celine Van Heel (7) con La casa, y la ya mencionada Melody (8) para poner el broche final a la velada.

Las reacciones a los turnos marcados por la organización no tardaron en llegar. Desde artistas a los que les era indiferente su posición de actuación, hasta otros para quienes algunas posiciones cobraban sentido. "Me gusta mucho ir en sexta posición, pues el seis, en la numerología, es el amor", destacó Selena en la rueda de prensa posterior. Por su parte, la "responsabilidad de abrir el Benidorm Fest", como ella misma manifestó, recae sobre Kuve, que asegura que está trabajando "para hacerlo lo mejor posible y poder sorprender con mi propuesta escénica".

El Benidorm Fest 2025 presenta a sus participantes: así ha sido la primera rueda de prensa / PILAR CORTÉS

Otra participante, como Lachispa, se mostró emocionada por la oportunidad que brinda un certamen como este a cualquiera que quiera dedicarse a la música, y admitió que, lejos de posiciones y rankings, "yo quiero que empiece ya, pues tengo ganas de prender el escenario". La canción, que actualmente es una de las más escuchadas en Spotify, ha generado grandes expectativas y convierte a la sevillana en una de las grandes promesas del festival.

Filtraciones

Una de las polémicas que ha arrastrado el festival durante estos últimos días tiene que ver con una filtración de la puesta en escena de Melody, una de las firmes candidatas de esta edición. Un trabajador de RTVE grabó imágenes del ensayo de la sevillana, que circularon rápidamente por redes sociales como TikTok y X. No fue la única damnificada, pues uno de los ensayos de Sonia y Selena también fue levemente filmado, hecho que provocó que RTVE tomase la decisión de despedir al trabajador implicado.

Por su parte, y tras ser preguntada por esta cuestión, Melody mantuvo una actitud positiva a pesar del incidente y destacó que, en el mundo del espectáculo, estas situaciones son inevitables: "Quien se dedica a esto sabe que está expuesto a que puedan pasar este tipo de cosas, pero yo me lo intento tomar lo mejor posible", admitió. La intérprete de Esa diva remarcó que "todo pasa por algo" y que, en momentos donde todo parece ir mal, es precisamente cuando hay que "ir para arriba y mostrar positividad".

Una de las premisas del festival es la necesidad de guardar en secreto los detalles de todas y cada una de las actuaciones hasta el mismo momento de su representación sobre el escenario del Benidorm Fest, por lo que estos gestos no están contemplados por la organización, estando prohibido tomar cualquier tipo de fotografía, vídeo o publicación sobre cómo es cualquiera de las actuaciones de los 16 participantes. Asimismo, y con tono irónico, la Directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, puso de manifiesto "lo mucho que gusta un like", en alusión a dichas publicaciones que corrieron como la espuma y que no fueron bien recibidas por los seguidores del festival.

Nuevas dinámicas

Este año, la dinámica de clasificación cambiará. La novedad más importante en esta cuarta edición es que no se darán los puntos de los participantes durante las semifinales, sino que únicamente se verán los clasificados para la gran final. De esta forma, los miembros del jurado no desvelarán los puntos que han otorgado a cada uno de los candidatos, así como tampoco se harán públicos los otorgados por el televoto. Esto provocará que no se sepa quiénes de los clasificados para las semifinales han obtenido más votos.

En lugar de anunciar los puntos de cada artista, se implementará un sistema visual diseñado para aumentar la tensión entre el público. Según los directores del festival, Ana María Bordas y César Vallejo, se espera un “salto de calidad” en el formato y muchas sorpresas en esta edición. "Es un sistema que se ha establecido para generar tensión y no desvelar los puntos en las semifinales. De esta forma, los candidatos llegarán a la final en igualdad de condiciones", ha destacado César Vallejo. Esto no repercutirá únicamente en la tensión y el drama, sino que también ahorrará tiempo televisivo.

Foto de familia de los participantes de esta cuarta edición del Benidorm Fest / Pilar Cortés

Esto se suma al ya anunciado voto gratuito mediante aplicación móvil, un cambio que responde a una de las peticiones más repetidas por la audiencia desde la creación del Benidorm Fest, facilitando la participación del público sin necesidad de llamadas telefónicas o SMS de pago. Según explicaba Eizaguirre, este nuevo sistema de voto elimina el polémico voto demoscópico, un aspecto criticado por los espectadores en ediciones pasadas.

No obstante, se mantendrá la posibilidad de poder votar por tu favorito mediante un SMS de pago o una llamada telefónica. "Como es el primer año que implementamos esta nueva modalidad de voto, mantenemos el SMS, porque además hay gente que no está familiarizada con las nuevas tecnologías y querrá mostrar su apoyo a su candidatura favorita", destaca Eizaguirre, que confirma que ambas modalidades de voto tendrán el mismo peso en la gala.

¿Benidorm Fest 2026?

A pesar de que aún no está confirmado oficialmente, todo parece indicar que Benidorm seguirá siendo la sede del festival. El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, expresó su optimismo sobre el futuro del evento, destacando los beneficios económicos que aporta a la ciudad, con un impacto de 2,5 millones de euros durante la semana del festival, y señaló que el Benidorm Fest ha consolidado su marca global, superando los 220 millones de impactos publicitarios, tanto a nivel nacional como internacional. Por su parte, el concejal de Eventos de Benidorm, Jesús Carrobles, confirmó que ya se están preparando los detalles para la quinta edición, con un fuerte respaldo por parte de TVE para continuar en la ciudad.

El director de RTVE, Sergio Calderón, también mostró su compromiso con el evento y aseguró que la televisión pública seguirá apoyando el festival como una plataforma clave para la música española. "Además, desde RTVE tenemos otros proyectos e ideas, y estamos trabajando mucho para poder llevarlas a cabo sin descuidar la marca de Eurovisión". Un festival, considerado "el gran talent musical de la televisión", que supone también un motor de la industria, con la capacidad y la fuerza de exponer y potenciar artistas.