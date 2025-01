Benidorm, según los participantes del festival: "Estoy flipando mucho"

Algunos ya habían visitado la ciudad de vacaciones y otros la han pisado por primera vez. Benidorm no pasa desapercibida para nadie y los participantes del Benidorm Fest han aprovechado su estancia en la capital turística de la Costa Blanca para pasear por sus camaleónicas calles. Una ciudad que es mucho más que un destino turístico de sol y playa, adornada con un skyline repleto de rascacielos que rozan el cielo y un contraste de culturas que conviven en un mismo espacio.

"Yo he viajado muy poco a lo largo de mi vida, pero tengo la suerte de que mi profesión me lleva a sitios en los que nunca había estado", expresa Chica Sobresalto, quien admite estar "flipando muchísimo" con la ciudad y sus mezclas de culturas. Algo parecido piensa David Afonso, que tampoco había estado nunca en Benidorm y ha aprovechado los tiempos muertos que da el festival "para hacer un poco de turisteo" y descubrir zonas "muy bonitas". El amor del canario por los felinos le llevó a visitar "la calle de los gatos, un callejón con una plaquita de gatos", además de la zona costera "que tanto me recuerda a mi isla".

Caso diferente es el de Melody y Celine Van Heel, dos artistas que han visitado Benidorm en anteriores ocasiones tanto por trabajo como por veraneo. La artista que se presenta oficialmente como cantante en el Benidorm Fest con La casa, fotógrafa de profesión, ve el paisaje benidormí de forma especial. "Soy fotógrafa y había venido por trabajo en otras ocasiones. Es una ciudad que me inspira un montón y toda la estética, los colores y la gente que hay me ayuda a crear", comenta. Celine ha utilizado la mística de Benidorm para realizar varias campañas para firmas internacionales.

Por su parte, la intérprete de éxitos como El baile del gorila o De pata negra asegura que "venía mucho cuando era pequeña a veranear aquí y tengo muy buenos recuerdos". Para ella, llegar a Benidorm es llegar "a un lugar que siempre me ha dado mucha alegría" y manifiesta que es un lugar "muy acogedor" que tiene una mística especial con esa imagen que contrasta "los enormes rascacielos con el mar", creando un paisaje "único". Además, fiel a su escepticismo, Melody relaciona de manera directa su infancia viajando a la Costa Blanca con su regreso dentro del festival: "Creo que todo pasa por algo y estar aquí de nuevo me transporta a todos esos buenos momentos vividos, así que podría decir que es cosa del destino".