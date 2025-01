Puntuaciones en secreto hasta el final en el Benidorm Fest para preservar la "paz mental" de los artistas

El Benidorm Fest ha tomado este año una decisión: no desvelar los puntos de los participantes durante las semifinales, sino que únicamente se verán los clasificados para la gran final. Una medida que puede provocar alguna crítica pero que Ruth Lorenzo e Inés Hernand consideran que es positiva, sobre todo, para la "paz mental" de cada candidato que tenga que enfrentarse a una actuación final que puede marcar su futuro. Así lo explicaron este martes junto a Paula Vázquez en El Castell de Benidorm.

Los 16 artistas que se juegan todo a una carta para ser el próximo representante de España en Eurovisión. Esa carta pasa primero por una semifinal en la que tendrán que ser uno de los cuatro elegidos en cada una de ellas. En total, ocho se enfrentarán a la gran final del sábado 1 de febrero en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Y hacerlo sin la presión de haber conseguido más o menos puntos puede ser una baza a su favor.

Ruth Lorenzo conoce lo que es enfrentarse a un proceso de selección para ir a Eurovisión. Así que asegura que en cada momento se pone en la piel de los que ahora están en ese momento. "Es importante remarcar que yo lo vivo de manera diferente porque sé lo que es apostar tanto para un momento de 3 minutos para tener una oportunidad. Comprendo muy bien lo que sienten los artistas", alegó la cantante.

Así que aplaudió que este año no se vayan a conocer las puntuaciones hasta que pasen los días, sobre todo, por la "paz mental" de los artistas. "Hay que preservar su salud mental y lo que están viviendo. Se trata de una elección vertiginosa y me parece muy buena elección mantenerlo en secreto hasta el final", explicó Ruth Lorenzo. "Como artista lo agradezco" porque sabe que "de la otra forma no paras de pensar y pensar si has obtenido más puntuación o menos y dónde has fallado, por lo que no disfrutas del momento que estás viviendo". La cantante tiene claro que el público puede "decir lo que sea" pero "ellos van a tener paz mental" con esta decisión.

Para Inés Hernand, la decisión también es acertada porque también creo que "no se hace efecto llamada de esta forma". Si no se sabe quién es el primero o el último en pasar a la final, no hay ventajas. "En cierto sentido les ayudará a preservar el ánimo arriba" los días que queden hasta el sábado. Ruth Lorenzo lo tiene claro: "Si no sabes a quién tienes por encima, vas con más energía a darlo todo. Yo sufrí mucho en mi momento", así que sabe de lo que habla.

La salud mental de los concursantes del Benidorm Fest no es la primera vez que se pone sobre la mesa. En la mayoría de los casos por el "hate" que pueden llegar a recibir a través de las redes; aunque en esta ocasión se evitará que la cabeza les dé vueltas sobre el puesto al que han pasado a la final: "Hoy en día, después de tanto trabajo, tantas horas, tanta inversión de su dinero, son artistas expuestos a la crítica constante de comentarios negativos. Van a tener una exposición fuerte y el momento potente en el escenario puede mermarlos mucho en esos casos. Hay que llegar fuerte a la final", añadió.

Tres mujeres que pisan fuerte

Las tres presentadoras de este año son conocidas por todos pero cada una tiene un nivel de experiencia en el Benidorm Fest. Inés Hernand es la veterana que está en el certamen por cuarto año, aunque ahora con más protagonismo. Ruth Lorenzo repite, ya que ya estuvo el pasado año. Paula Vázquez es la novata en este espectáculo televisivo. "Me siento como la prima que vive en el extranjero y le cuentan esto y quiero vivirlo ya. Me gusta ser la novata porque me siento rejuvenecida", explicó la también presentadora de "Bake Off".

Vázquez se está dejando llevar por sus dos compañeras a lo que añade toda su experiencia: "Me están implementando este sabor del Benidorm Fest". Y se le ve encantada. Las tres han sido descritas por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, como "tres mujeres que pisan fuerte" y ya lo han dejado ver en El Castell de Benidorm. El trío de presentadoras se han deshecho en halagos mutuos y en lo fácil que es trabajar unas con otras.

Las presentadoras del Benidorm Fest 2025 montan el show en la segunda rueda de prensa / PILAR CORTÉS

"Inés es muy buena compañera. Soy fan de poca gente, pero soy muy fan de Inés durante mucho tiempo. Admiro mucho a la gente auténtica y que dice la verdad. La capacidad de reírse es fundamental", explicó Ruth Lorenzo. En ese momento, se dieron la mano e Inés Hernand le agradeció sus palabras. Para esta última, "Paula es sencillamente la mejor. Es brutal". Y ella contestó que "gracias a ellas saco lo que llevo dentro".

Ser tres mujeres como maestras de ceremonias del Benidorm Fest, añadido a que las artistas invitadas serán mujeres también este año en las tres galas, han provocado algunas críticas. A ellas, poco les importa. Con humor, Paula Vázquez ha dicho que "lo que además no saben que es hormonalmente nos contagiamos la menstruación", lo que provocó el aplauso y sonrisas. "Un aplauso para artistas que menstrual en momentos importantes", añadió Hernand. Y tan panchas.

Pero esta última sí dijo que "la elección es basándose en una cosa de que va a funcionar y una cosa de talento. La gente que diga lo que quiera, hay cosas más importantes. Ojalá fuéramos el mayor problema de España". Ruth Lorenzo lo tiene claro: "Las tres nos cuidamos y al final a través del brillo del otro, es cuando brillas tú también". Y como dice Melody en su canción: "Una diva no pisa para poder brillar".

Ruth Lorenzo y los "eurofans"

Ruth Lorenzo ha hablado de si este año también tendrá algún momento de querer abuchear porque no le guste algo. De todos es conocido su momento "amargo" en la pasada edición. Ella explicó que se toma todo como una más, es decir, como un "eurofan" además de ser una de las presentadoras.

"Conozco al eurofan que me ha traído al momento de mi carrera donde estoy. Gracias a la visión que tenían los eurofans conseguí lo que conseguí en Eurovisión", por lo que "muchas veces cuando estoy de presentadora también quiero abuchear o aplaudir, pero las cosas son como son y es televisión", indicó. "Cuando crees ciegamente en una propuesta y por lo que sea no va ese artista, como público dices por qué. Entiendo La pasión del 'eurofan' y asumo que habrá de todo. El Benidorm Fest es vida y es pasión", defendió la artista.

Así, al ser veterana también como candidata, Lorenzo destacó cómo han cambiado las selecciones para ir a Eurovisión. Y contó una anécdota: "Mi año de preselección se tuvieron que pintar detrás de las puertas los zapatos de las bailarinas con espray porque es lo que había. Alucino de ver como se ha transformado una casa que tiene amor al arte y quiere sacar lo mejor del talento", en referencia a la apuesta técnica como de los participantes.

Las tres están agradecidas por la oportunidad dada por RTVE para ser el hilo conductor de un espectáculo en el que "grandes estrellas tienen un trampolín para que se hagan estrellas internacionales", según Paula Vázquez que se estrena en esto del Benidorm Fest. Inés Hernand está "muy agradecida" por volver a las galas por cuarto año. Y Ruth Lorenzo afirma que siente de nuevo mariposas en el estómago ante las galas.

Pero afirman estar preparadas para entretener al público: "Vamos a estar divertidas. Se va a cagar la perra", lanzó como mensaje Inés Hernand. Y aunque se les pregunta, no desvelan si tienen ya favoritos para ir a Eurovisión. Todo se verá encima del escenario.