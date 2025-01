De divas a decepciones: lo que funcionó (y lo que no) en el Benidorm Fest 2025

La primera criba del Benidorm Fest 2025 ya está hecha y Lachispa, Daniela Blasco, Kuve y Lucas Bun han asegurado su puesto en la final. La emoción no faltó, pero tampoco la polémica: el jurado apostó por la sensibilidad de Lucas, mientras que el público intentó mantener viva la fiesta con Sonia y Selena. ¿El problema? Las votaciones dejaron a muchos con cara de "¿y esto cómo se ha decidido?", ya que RTVE optó por no mostrar los puntos.

En el escenario de la primera semifinal, el espectáculo estuvo servido. Daniela Blasco brilló con un show digno de una diva internacional, Lachispa no terminó de explotar y la puesta en escena de K!NGDOM no fue suficiente para salvar su pase. ¿Lo único que nunca cambia? Los problemas de sonido, ya un eurodrama clásico tan inevitable como las quinielas para Eurovisión.

Kuve con LOCA XTI: La Venus del amor (y la estrategia bien jugada)

Kuve abrió la primera semifinal con una actuación pulida al milímetro, tan limpia que rozaba lo celestial. Sobre una plataforma y con una puesta en escena que parecía sacada de un videoclip de pop espiritual, la murciana cantó LOCA XTI mientras un cuerpo de baile perfectamente sincronizado la rodeaba, dando forma a una coreografía milimétrica.

Vocalmente, Kuve estuvo impecable. Se movió con comodidad, miró a cámara con confianza y vendió su canción con la actitud de quien sabe que tiene un pase asegurado. El momento de revelación final, con su mensaje de amor en todas sus formas, la convirtió en una especie de diosa contemporánea que baja a repartir afecto en el Palau d’Esports. Según los escenógrafos Juan Sebastián e Israel Reyes, su papel en esta performance es el de una nueva Venus.

Lo cierto es que, aunque su canción es sencilla, tiene el punto justo de pegadiza para quedarse en la cabeza del público, y eso le valió para meterse entre las finalistas sin despeinarse. Kuve no arriesgó, pero tampoco lo necesitaba: jugó con la seguridad de quien ha ensayado este momento en el espejo hasta la perfección.

David Afonso con Amor Barato: Postureo neoyorquino con actitud en oferta

David Afonso intentó llevarnos de viaje a Nueva York, pero el vuelo se quedó en escala. Amor Barato prometía salsa melancólica al estilo Marc Anthony, pero en el escenario el resultado fue más postal de Times Square con pose forzada.

La escenografía estaba bien planteada: una calle neoyorquina en plena noche, luces urbanas y una estructura central que vertebraba la actuación. Pero algo no terminaba de cuajar. El vestuario de David, elegante pero simple, contrastaba con el colorido del escenario, lo que visualmente tenía sentido… hasta que empezó a moverse.

Porque ahí vino el problema: una coreografía que se quedó a medias y un David Afonso que parecía atrapado entre seguir el guion o entregarse a la canción. En los actos previos del festival se le había visto con seguridad y presencia, pero aquí sus movimientos eran rígidos y calculados, como si estuviera más preocupado por clavar los pasos que por transmitir emoción. Y su voz, que en teoría debía alcanzar picos de intensidad, se ahogó en su propio intento de mantener el control.

El resultado fue una puesta en escena con más intención que ejecución, que sorprendió por su enfoque pero dejó fríos a muchos. Si quería hacernos creer en su historia de amor barato, necesitaba más drama y menos academia de baile.

Chica Sobresalto con Mala Feminista: Mucho concepto, poca explosión

Chica Sobresalto apostó por el teatro puro en Mala Feminista, y la intención era clara: plasmar visualmente la lucha interna entre la rabia y la presión de la sociedad sobre lo que se espera de las mujeres. Sobre el escenario, dos enormes estructuras y un cuerpo de baile que interpretaba esa dualidad, con una iluminación que oscilaba entre la oscuridad y el destello cegador.

El concepto estaba bien planteado, la narrativa era potente… pero algo se quedó en el camino. Sin su banda y con el peso de la actuación sobre sus hombros, Maialen parecía debatirse entre su esencia de cantautora y la teatralidad de la propuesta. Y aunque hubo un momento de “sobresalto” que rompió con la linealidad de la actuación, el éxtasis duró poco y la canción volvió a su cauce con demasiada rapidez.

Para colmo, un pequeño error en la letra hizo que la propia artista se lo tomara a broma. Y aunque la naturalidad siempre es un punto a favor, en un festival donde cada segundo cuenta, ese tropiezo se sumó a la sensación de que la actuación no terminó de explotar como debía.

Al final, Mala Feminista tuvo el mensaje, tuvo el concepto y tuvo el momento de rebeldía… pero cuando el fuego estaba empezando a prender, alguien le echó un cubo de agua.

K!NGDOM con Me Gustas Tú: Pop vintage y una declaración que se quedó en el aire

K!NGDOM llegó al Benidorm Fest con el plan claro: declararse en directo a su crush y convertir su actuación en una oda al pop vintage. El arranque fue icónico, con una escenografía bien pensada y un juego de colores que encajaba perfectamente con el look de Ane Rada, la vocalista.

Todo estaba diseñado para ser una de las actuaciones más pegadizas de la noche, y la banda supo moverse bien por los tres ángulos del escenario, con bailarines carismáticos que clavaban cada paso mientras el “Me Gustas Tú” retumbaba en el Palau. El símbolo del corazón estuvo presente en cada rincón, dejando claro el mensaje de la canción.

Pero aquí viene el problema: lo visual no siempre tapa lo vocal, y la ejecución en directo dejó más dudas que certezas. Ane Rada se mostró algo limitada en el apartado vocal, lo que hizo que la actuación, aunque efectiva, perdiera fuerza. Apostaron todo por la diversión y dejaron de lado el factor sorpresa, lo que les costó el pase a la final. Y en un festival donde la diferencia es clave, quedarse en lo esperado no siempre es suficiente.

Lucas Bun con Te Escribo En El Cielo: Balada con alma y un directo que tocó la fibra

Si la semifinal necesitaba su momento emotivo, Lucas Bun se encargó de entregarlo en bandeja. Con Te Escribo En El Cielo, una oda a su madre fallecida, convirtió el Palau en un cielo abierto donde cada acorde se sentía como una confesión personal.

Minimalismo, simbolismo y una atmósfera hipnótica fueron los ingredientes de su actuación, con una puesta en escena inspirada en las óperas de Robert Wilson. Nada sobraba, nada faltaba. Solo él, su voz y dos instrumentos acompañándolo en un escenario que se expandía sin necesidad de grandes efectos.

Y eso fue precisamente lo que hizo que funcionara: no necesitó artificios para emocionar. La sorpresa de la gala fue ver cómo una balada intimista, sin estridencias ni alardes, lograba calar tan hondo. Lucas llegó de tapado y salió convertido en finalista.

Sonia y Selena con Reinas: Nostalgia verbenera en estado puro

Cuando Sonia y Selena anunciaron su participación en el Benidorm Fest, la pregunta no era "¿lo harán bien?", sino "¿nos darán lo que esperamos?". Y la respuesta es un sí rotundo. El escenario se convirtió en una feria de pueblo con luces de neón, fuegos artificiales y más purpurina de la que permite la OMS.

Vestidas de rosa y verde, en un homenaje hortera al estilo Ariana Grande y Cynthia Erivo en Wicked, el dúo apostó por una fiesta sin frenos: baile, color y un homenaje a su legado pop veraniego. Los cuatro bailarines no pararon ni un segundo, mientras ellas lo daban todo en un show que parecía más un regreso triunfal que una simple candidatura.

¿Fallaron en la coreografía? Sí. ¿Desentonaron en algún momento? También. Pero, sinceramente, ¿a alguien le importó? Cuando el público coreó "y reina y guapa", quedó claro que Sonia y Selena siguen teniendo su sitio en la música española. Son un cuadro, pero son nuestro cuadro. Si la verbena tenía himno, este era Reinas.

Lachispa con Hartita De Llorar: La favorita que perdió el brillo

Llegaba con el cartel de gran favorita, con su tema arrasando en plataformas y un público que la tenía prácticamente en la final antes de que pisara el escenario. Pero una cosa es el hype y otra muy distinta es lo que sucede en directo.

Sobre el papel, Hartita De Llorar tenía todos los ingredientes para brillar: una historia de superación, un espejo simbolizando sus miedos y un cuerpo de baile que representaba su fuerza interior. Pero en la práctica, la emoción no fue suficiente para tapar los altibajos vocales y una puesta en escena que no terminó de explotar.

El concepto estaba claro, pero los espejos no añadieron la profundidad esperada, la iluminación no marcó bien los momentos clave y los nervios jugaron en su contra, dejando agudos que no llegaron a donde debían. Si la canción pedía intensidad y catarsis, lo que vimos fueron destellos intermitentes.

La interpretación tuvo alma, pero en un festival donde la ejecución es tan importante como la emoción, Lachispa no terminó de prender. Lo que prometía ser un incendio se quedó en una chispa que titiló… y terminó apagándose antes de tiempo.

Daniela Blasco con UH NANA: Super Bowl en Benidorm y una diva con mayúsculas

Con solo 19 años, Daniela Blasco se subió al escenario del Benidorm Fest con el descaro y la ambición de una auténtica estrella. Y no es para menos: lo que vimos fue un espectáculo de diva internacional, un show que perfectamente podría haberse colado en el intermedio de la Super Bowl sin despeinarse.

Desde el primer segundo, UH NANA dejó claro que el baile sería el protagonista absoluto (la voz, no tanto). Fuego, iluminación dramática y una coreografía de alto voltaje fueron los ingredientes de una actuación donde cada movimiento estaba milimétricamente diseñado para impactar.

El vestuario de Daniela brillaba tanto como su actitud, acompañada por cuatro bailarines en modo “flow 2000”, que reforzaban la estética Y2K de la propuesta. El momento estelar llegó cuando la elevaron en el aire, dejándola suspendida como si fuera la única persona en el universo. Y, por si quedaba alguna duda, remató la faena con un dancebreak final que puso el broche de oro a la noche.

Mucho se hablaba de un posible “chanelazo”, y aunque UH NANA no tuvo el factor sorpresa de SloMo, demostró que la clave del éxito no es solo cantar, sino ser un paquete completo. Daniela no solo cantó (un poco) y bailó, sino que se comió el escenario con una seguridad que muchas veteranas envidiarían.

Si el Benidorm Fest es una carrera hacia Eurovisión, Daniela Blasco salió a toda velocidad y con la meta bien clara.

Las presentadoras del Benidorm Fest 2025 montan el show en la segunda rueda de prensa /

Un Benidorm Fest que deja más preguntas que respuestas

La primera semifinal nos ha dejado cuatro finalistas, momentos memorables y algún que otro traspié (literal y metafórico). Hemos visto un espectáculo digno de Super Bowl, un viaje emocional al cielo y hasta una verbena pop resucitada, pero también actuaciones que prometían incendios y se quedaron en chispazos tímidos. El jurado y el público hicieron su elección, aunque el misterio de los puntos sigue flotando en el aire como un confeti que nadie recoge.

Y esto no ha hecho más que empezar. Aún queda una segunda semifinal en la que ocho artistas pelearán por los últimos cuatro pases a la final, y visto lo visto, cualquier cosa puede pasar. ¿Nos espera otro show descomunal? ¿Más polémica con las votaciones? ¿Un comeback inesperado? Lo único seguro es que en el Benidorm Fest no hay medias tintas: o brillas, o te apagan.