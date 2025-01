Mawot es uno de los 16 artistas que compiten este año en el Benidorm Fest 2025, pero su conexión con este escenario viene de lejos. En sus primeros pasos en la música, participó en el antiguo Festival de Benidorm en 2001 con la canción Verónica. Aquel fue solo el comienzo de una carrera que, aunque lo llevó a escribir para otros, no olvidó sus raíces. Ahora, 24 años después, regresa al lugar que marcó el inicio de su andadura musical, con un tema muy personal: Raggio di sole.

Con esta canción, escrita por él mismo, Mawot busca no solo ganar el micrófono de bronce, sino también el billete para representar a España en Eurovisión 2025 en Basilea. No obstante, los nervios no parecen ir con él y aprovecha el escaso tiempo muerto que ofrece el festival para tocar el piano del hotel Don Pancho de Benidorm, donde se alojan los participantes de esta cuarta edición del Benidorm Fest.