Mawot: "Tengo el privilegio de no ser favorito en el Benidorm Fest"

Mawot y Benidorm se reencuentran. El artista de Castellón de la Plana es uno de los 16 artistas que compiten este año en el Benidorm Fest 2025, pero su conexión con este escenario viene de lejos. En sus primeros pasos en la música, participó en el antiguo Festival de Benidorm en 2001 con la canción Verónica. Aquel fue solo el comienzo de una carrera que, aunque lo llevó a escribir para otros, no olvidó sus raíces.

Ahora, 24 años después, regresa al lugar que marcó el inicio de su andadura musical, con un tema muy personal: Raggio di sole. Con esta canción, escrita por él mismo, Mawot busca no solo ganar el micrófono de bronce, sino también el billete para representar a España en Eurovisión 2025 en Basilea. La canción, que comienza como una balada y evoluciona a un tema de dance, explora el mensaje del niño interior que todos llevamos dentro, a través de una mezcla única de sonidos y emociones. Su primera bala se gastará este jueves 30 de enero en la segunda semifinal del certamen musical.

Es uno de los tapados de esta edición. ¿Cómo prepara su actuación en la segunda semifinal del Benidorm Fest?

Con muchas ganas. La puesta en escena va a marcar la diferencia y, cuando muestre todo lo que traigo, la percepción del público cambiará. Entiendo perfectamente que el mundo eurofan pueda tener sus favoritos, ya que yo vengo de la nada en cuanto a exposición y, casi te diría, también de carrera. Soy un desconocido que aparece de repente, y entiendo que eso pueda provocar cierto rechazo entre el público, porque no tengo seguidores. No soy Melody, Sonia y Selena, o gente más independiente como J Kbello, que ya tienen un fandom creado y eso les da mucha fuerza. Sé que mi canción aparece última en las quinielas, pero eso me quita presión y me voy a centrar únicamente en hacer bien mi puesta en escena, porque creo que va a gustar muchísimo.

Y demostrar de qué es capaz.

Sí, espero convencer un poquito a la gente, pero sin expectativas. Mi intención es hacerlo bien y cerrar mi círculo profesional. Si esto me lleva a viajar durante un año actuando, perfecto. Si no es así, me quedo tranquilo en el sofá de mi casa. Esto también lo hago por mí.

Pero ir último en las quinielas no es plato de buen gusto para nadie.

Pues he de confesar que a mí me gusta un poco. Sé lo que llevo, lo que no quiere decir que tenga la certeza de que vaya a sorprender, pero si tengo alguna posibilidad de pasar a la final es precisamente por el factor sorpresa. Tengo el privilegio de no ser favorito en el Benidorm Fest y no sufrir el estrés que tienen otras candidaturas. El gran hilo conductor de mi actuación lo delego a la ejecución vocal y todo lo demás gira alrededor de eso. Además, añado elementos escénicos y de vestuario para intentar impactar en el espectador.

Mawot, en el hotel Don Pancho, antes de su participación en el Benidorm Fest / Jose Navarro

¿Hay nervios de exponerse a la maquinaria de RTVE?

Los nervios se disipan cuando te sientes cómodo sobre el escenario. Uno de los problemas que arrastraba el Benidorm Fest, y que este año parece estar solucionándose, es el tema del sonido. Me escucho muy bien durante los ensayos y en los visionados posteriores. De hecho, vino mi técnico, que ha trabajado con artistas como Soraya, y me dijo: "Robert, parece un sonido sacado del disco". En ese sentido, valoro mucho tanto la calidad sonora, que espero que se vea por televisión, como mi interpretación, algo por lo que me autojuzgo bastante.

Gane o no, su canción suena a Euroclub. ¿Le gustaría adentrarse en ese círculo?

Me encantaría. Eso significaría que se habría convertido en una canción que a la gente le gustaría recordar, pero es algo que no depende de mí. La canción tiene esa intención, igual que lo tenía Radio Punk, la otra propuesta que presenté. El día de la presentación, Rayden vino a comentarme que les gustaban ambas canciones y tuvieron que hacer una votación para ver cuál de las dos entraba.

Una de las cosas que el público más ha criticado de Raggio di sole es el italiano. ¿Qué opina de ello?

Soy consciente de ello y, además, me alegra, porque revela de alguna forma cómo somos. Las bases permiten un 40-60 de idiomas y yo aplico ese porcentaje. Cuando pasa al revés, con canciones como Sinceramente o Llámame, nos encanta que pongan nuestro idioma en una canción de otro país, pero cuando somos nosotros los que incluimos partes en otro idioma, nos llevamos las manos a la cabeza. Ahí surgen elementos de corte social o incluso de apertura mental. Es una posición completamente válida, no nos vamos a engañar, pero en mi caso, como soy una persona bastante abierta y me da igual hablar en valenciano, inglés o italiano, no le he dado tanta importancia. Soy más europeo y permisivo, pero entiendo que haya gente a la que no le guste. Insisto, lo único que puedo hacer es cantarla y convencer al público de que es una buena propuesta.

Mawot, intérprete de "Raggio di sole" en el Benidorm Fest / Jose Navarro

La línea melódica es muy italiana, pedía a gritos ese idioma.

Totalmente. Por eso lo escogimos, encajaba mejor que el inglés, por ejemplo. Lo que más me gusta de todo esto es que RTVE se ha arriesgado tratando de derribar barreras, porque no entiendo por qué algo en otro idioma se tiene que considerar un enemigo. Quizás no representa algo autóctono, pero en España tenemos una gran variedad de lenguas y estamos en un concurso europeo. Nos presentamos por San Marino y nos dejan cantar en castellano, como fue el caso de Megara. Somos un poco raritos, pero tengo 50 años y sé cómo piensa el promedio español, aunque lo acepto de buen grado.

Hace 24 años participó en el Festival de Benidorm, donde arrancó su carrera artística. ¿Cuál es la primera diferencia que ve respecto a este Benidorm Fest?

El nivel presupuestario. El presupuesto de entonces era muy escaso, más centrado en hacer un programa de televisión al uso. Eso empezaba y se acababa ahí, sin segundas oportunidades. Ahora RTVE se está dejando muchísimo dinero en medios, personal, profesionalidad e incluso en el trato con los artistas. Nos llevan en bandeja de plata y cada edición tratan de hacerlo más grande y parecerse más a Eurovisión. Y además, no te dejan de la mano cuando todo termina. A muchos artistas se les da continuidad, como en el caso de Rayden, que dejó la música y ahora hace cabeceras para programas, está en Radio Nacional y se ha sumado al equipo del Benidorm Fest. Quizás termine y me llamen para hacer música en televisión, quién sabe.

¿Su regreso a los escenarios en el Benidorm Fest puede suponer un empujón para relanzar su carrera?

Tú eres un brujo (ríe). Por ahí van los tiros al final del Benidorm Fest. Piensa que mi carrera musical terminó en seco después de mi actuación en la final del Festival de Benidorm en 2001. Me propusieron irme a cantar por Galicia con orquestas, pero dije que no y comencé una vida normal. Eso se me quedó pendiente, porque mi carrera terminó abruptamente y no me volví a subir a un escenario en 24 años. Ahora me gustaría tener un par de años de gira, poder hacer un álbum y rodar con mis canciones. Pero eso solo se consigue si la gente lo pide y hay espacio para ello, sin forzar nada.