Nebulossa recuerda su "mejor momento" en el Benidorm Fest

"Volver a casa" eso es lo que han sentido los artistas que ya forman parte de la historia del Benidorm Fest. Una preselección que a los asistentes a la rueda de prensa dedicada a recordar sus propuestas y a las que obtuvieron el micrófono de bronce como Blanca Paloma en 2023 y Nebulossa en 2024, que llevaron sus canciones a Eurovisión. Los representantes de España en 2024; Mery Bas y Mark Dasousa, no han dudado en rememorar sus actuaciones en el certamen alicantino.

Así ha sido regreso de anteriores participantes y ganadores del Benidorm Fest / Pilar Cortés

El gesto de Nebulossa en el Benidorm Fest

La directora de comunicación de RTVE, María Eizaguirre, no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle a Mery Bas su gesto con el micrófono que repitió tanto en la semifinal y final del Benidorm Fest como en Eurovisión. Nebulossa al cantar su propuesta "Zorra" en el Palacio de los Deportes de L'Illa de Benidorm cedió el micrófono al público para continuar la frase que tocaba. En cuanto Mery terminaba de entonar el "si alargo y se me hace de día", los espectadores respondieron lo siguiente: "soy más zorra todavía".

Eizaguirre al recordar ese momento con Bas, ha decidido convencerle para simular ese momento pero la cantante de Nebulossa ha comentado que "otra vez no, ya me dijeron que hice el rídiculo porque no nos contestó nadie", se reía mientras contaba la divertida anécdota que había sucedido en Fitur la semana pasada presentando uno de los eventos gastronómicos unidos a la preselección nacional.

Y Benidorm volvió a contestar

Ya con el micrófono en la mano, Mery Bas, se ha decidido a repetir un momento que ha llevado a todos los presentes a la pasada edición. Los periodistas y artistas invitados le han contestado todos al unísono aunque como ha dicho Eizaguirre "que no se habían traído las orejitas" pero el intento ha salido a la perfección.