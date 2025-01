Alerta en el Benidorm Fest: detectan estafas en la reventa de entradas

"Cuidado con las reventas de entradas del #BenidormFest2025 Hemos tenido conocimiento de una estafa reciente". Con este mensaje alertaba la organización del certamen musical de las posibles estafas que se estarían dando, un año más, a aquellos "eurofans" que están en búsqueda de un pase para poder ver la semifinal de este jueves o la final del sábado. Una circunstancia que ya se dio en otras ediciones.

Las entradas para cualquier de las galas de este año "volaron" a los pocos minutos de salir a la venta. Un escenario perfecto para que, aquellos que sí las consiguieron, ahora quieran revenderlas para sacar beneficio; o que, incluso, haya quien quiera engañar vendiendo unos tickets que ni siquiera tiene en su poder. Y es lo que estaría pasando en esta nueva edición del Benidorm Fest, según lo que se puede leer en el perfil oficial de "X" del certamen que organiza RTVE, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm.

No es la primera vez que el Benidorm Fest se enfrenta a una situación así. En la edición de 2023, por ejemplo, hubo "eurofans" que se quedaron sin poder asistir a las galas tras comprobar que la entrada que habían comprado era una estafa. Como publicó este diario en ese momento, una cuenta que parece de un auténtico "eurofan" publicaba un tuit: “Por motivos personales no puedo viajar a Benidorm para la final del día 4. Tengo 2 entradas para vender quién quiera que me escriba por MD #BenidormFest2023 #BenidormFest”.

Así, se ponen en contacto con el supuesto estafador, quien ofrece entradas a un precio increíblemente bajo. El presunto estafador tenía respuesta para todo y proporcionaba una foto de un DNI, alegando que era el de su pareja, y un número de teléfono. Aquellos que pidieron pruebas de las entradas se encontraron con certificados creíbles, como un justificante, falso, de la compra de entradas. Tras hacer efectiva la transferencia el supuesto vendedor desaparecía, bloqueaba a las víctimas, se quedaba con el dinero y, por supuesto, jamás envió las entradas.

Así que, ante lo que pueda pasar este año, el Benidorm Fest ya ha alertado de que se podría dar un caso similar, o varios, para que los "eurofans" pongan todos los sentidos y no sean engañados.

Reventa de entradas

La reventa de entradas es una práctica habitual en aquellos grandes eventos en los que los tickets "vuelan" en unos minutos. Para el Benidorm Fest, páginas de anuncios se llenan de ofrecimiento o peticiones de comprar entradas. Para la final del próximo sábado, hay anuncios de un pase de hasta 350 euros o dos por 500 euros.