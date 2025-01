Chanel y el Benidorm Fest: un reencuentro que tarda en llegar

Chanel Terrero, cantante, bailarina y actriz de origen cubano y nacionalizada española, se hizo conocida en el ámbito musical tras su participación en el Benidorm Fest 2022, la nueva, y actual, preselección nacional para elegir al representante de España en Eurovisión. Desde ese momento, la artista ha tenido cierta distancia con el certamen alicantino que no ha quedado exento de polémica.

Sin invitación para actuar en el Benidorm Fest 2025

Chanel tampoco participará en esta Gran Final del certamen alicantino, pero si tendrá su espacio Nebulossa y Rigoberta Bandini, ganadores y finalista del Benidorm Fest respectivamente en sus ediciones, junto a Amaral.

Algo que no ha dejado indiferente a los eurofans ni a Inés Hernandque expuso su opinión sobre la ausencia de la artista en la nueva edición. En una entrevista en los Premios Feroz con Hoy Magazine, la presentadora indicó que "esas son las decisiones que han tomado. A mí me parece fatal", mientras aclaraba que le molesta que no se cuente con Chanel y, no la presencia de Rigoberta: "todo el mundo se merece su espacio".

Hernand, al desconocer quién tiene la culpa de este hecho, declaró que "da la impresión de que Chanel se merece otro lugar distinto". "Es una artista maravillosa. Su tercer puesto fue un hito en sí mismo. No desmerezcamos eso", incide la voz de la Green Room.

La "clavaíta" del Benidorm Fest 2024

La Gran Final del Benidorm Fest 2024 estuvo protagonizada por la victoria de Nebulossa con "Zorra" y por la actuación de Abraham Mateo. El andaluz llevó a cabo un medley donde incluyó "Clavaíto", el single que tiene junto a la ganadora del Benidorm Fest 2022.

La canción la cantó en solitario, lo que desató el enfado de Chanel por redes sociales que no dudó en expresar su malestar con la organización y con el propio artista invitado a hacer la actuación en el certamen. Aunque ambos cantantes hablaron del suceso e hicieron las paces, es algo que ha quedado marcado en el historial de la preselección.

La primera edición del festival "que quieres"

En el Benidorm Fest 2022, Chanel presentó el tema "SloMo", una canción pop con influencias latinas y una coreografía impactante que destacaba su gran destreza escénica. A pesar de que al inicio no era la favorita del público, su actuación en la final del certamen convenció al jurado y le otorgó la victoria con 96 puntos. Esta decisión generó polémica, ya que el televoto favorecía a Tanxugueiras, pero finalmente Chanel fue elegida para representar a España.

En la segunda edición, no actúo como ganadora, en su lugar cantaron Manuel Carrasco, Ana Mena y Mónica Naranjo, presentadora del certamen en ese mismo año. Lo único que realizó Chanel en esa Gran Final fue entregar a su sucesora el micrófono de bronce que acreditaba a Blanca Paloma como ganadora y representante de España en Eurovisión 2023, celebrado en Liverpool con la organización de Ucrania y Reino Unido. Además, estuvo presente en la alfombra naranja de la inauguración de la preselección de ese año.

Su victoria moral en Eurovisión

En Eurovisión 2022, celebrado en Turín, Chanel logró una actuación impecable que combinaba canto, baile y un show visualmente espectacular. Su desempeño le valió el tercer puesto en la gran final con 459 puntos, la mejor posición para España desde 1995. Además, recibió 231 puntos del jurado profesional, la cifra más alta para España en la historia del festival.

Tras su éxito en Eurovisión, su canción "SloMo" se convirtió en un hit y obtuvo certificaciones de disco de oro y platino en España. Desde entonces, ha lanzado más música, como su álbum y gira de conciertos "Agua", varias colaboraciones y ha seguido desarrollando su carrera.