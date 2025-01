La curiosa relación entre el Benidorm Fest y las Fallas

¿Es posible un tándem perfecto entre las Fallas y el Benidorm Fest? Lo es. O al menos así se demuestra con una de las curiosidades que se exponen en el certamen y que ha llamado la atención de los "eurofans". Un artista fallero benidormense, Sergio Sánchez, es el creador de pequeños ninots, llamadas "minidolls", que recrean a los grandes protagonistas del evento musical; y verlos de cerca es contemplar el trabajo al detalle con bisturí.

El artista conocido como @Sergiominidolls lleva años trasladando la imagen de reconocidos personajes a pequeñas muñecas con las características que tendría cualquier ninot de falla. El toque de caricatura es el protagonista pero, aunque los rasgos estén acentuados, con solo una mirada se puede reconocer a quién se tiene delante. Del Benidorm Fest, ha creado a las ganadoras de las últimas tres ediciones, Chanel, Blanca Paloma y a Nebulossa (una figura para Mery y otra para Marc). Pero, además, en tiempo récord creó a las tres presentadoras nada más anunciarse: Paula Vázquez, Inés Hernand y Ruth Lorenzo. Los parecidos son más que razonables.

Las creaciones se exponen en dos lugares claves del Benidorm Fest. Las tres últimas están dentro de la exposición ubicada en el edificio del Ayuntamiento que recuerda los inicios del Festival de la Canción de la ciudad, en concreto, del primer año del mismo, 1959. Las de los ganadores están instaladas en una vitrina del "búnker" de los artistas y demás invitados, el hotel Don Pancho.

Sergio Sánchez es artista fallero. Suyas son muchas de las creaciones que se pueden ver en la ciudad en esa celebración de marzo. Esa es su profesión para la que tiene un taller en el municipio. Pero en sus ratos libres no puede dejar de crear y, desde que nació el Benidorm Fest, no ha parado. Pero, ¿cómo hace estas creaciones? Él mismo explica a INFORMACIÓN que lo primero es "buscar imágenes de referencia que tengan la expresión que quiero recrear" porque "si no, las caras cambian". En el caso de las tres presentadoras, eligió la imagen del vídeo de presentación y los "outfits" de maestras de ceremonias que lucen en él.

Así se crean las "minidolls" de las presentadoras y ganadoras del Benidorm Fest / Pilar Cortés

A partir de ahí, todo empieza con "una esfera básica de escayola que empiezo a rascar sacando las formas que quiero". Con esa base, "con pasta de modelar completo las formas. Ese diseño se deja secar y se pinta". Pero "siempre hay errores que se tienen que corregir, así que vuelvo a rascar, pienso y pinto de nuevo". El detalle es máximo y no está contento hasta que no queda prácticamente igual.

Cuando la cabeza le convence, "monto el cuerpo en una estructura de alambre que no se ve y se hace en una postura reconocible del personaje". El siguiente paso será pintar los detalles para volver a cambiar aquello que no está perfecto: "A veces las dejo un día y vuelvo para poder verlo bien". Lo último, el pelo hecho también a la perfección. A no ser que "haya purpurina, entonces sí es lo último". Una última comprobación y rectificación de fallos le permite acabar de perfeccionar la figura.

El artista asegura que la técnica es como la de crear los ninots de fallas "aunque me gusta diferenciarlo porque son otros materiales y se hace de forma distinta". Aunque sí guardan "esa estética, son realistas pero no dejan de ser caricaturas". De hecho, "la cabeza siempre es más grande que el cuerpo" y se acentúan rasgos concretos: "Ruth Lorenzo tiene mucho pómulo por ejemplo, un rasgo característico".

Para él, Inés Hernand o Paula Vázquez tienen una cara más reconocible al hacer las figuras. Y, ¿cuál es la que más le ha costado? Quizá destaca a Chanel porque "tiene una cara muy especial, no había además casi fotos de ella. Tiene una cara muy fina que cuesta mucho hacerla y hay que elaborarlo al milímetro", porque si no "quedan como muñecas, sin rasgos". Así reconoce que "sin darme cuenta, creo que he ido mejorando con los años". Ambas las han visto e, incluso, han querido adquirirlas, pero el artista no las vende.

Las "minidolls" de las tres presentadoras las hizo en apenas una semana: "Con ellas lo paso mal porque tengo muy poco tiempo". Pero el resultado es increíble, o así al menos se desprende de los que las contemplan. Y también de ellas mismas. Porque Inés Hernand se ha declarado fan de Sergio Sánchez. Y así lo demostró a la salida de unas de las ruedas de prensa del Benidorm Fest donde se encontró con él. Al presentarse no pudo más que exclamar: "Es el de las figuras, es él". Y se hizo fotos y le animó a seguir trabajando. Todo ello delante del público que se agolpaba para hacerse fotos con ella.

Tampoco han pasado desapercibidas las figuras a Nebulossa o Blanca Paloma. En el encuentro de antiguos participantes en el hotel Don Pancho se les preguntó por las suyas. Marc no estaba tan convencido con el resultado con esos "cabezones", aunque sí reconoció que tienen recogida "la esencia". Para Blanca Paloma son únicos: "Son como un ninot muy característico de la terreta. Es algo fuerte verse en un mini ninot", indicó y se mostró contenta con verse representada.

Los inicios con Lady Gaga

¿Cómo comenzó a hacer las figuras? Sergio Sánchez estudiaba Bellas Artes y en una de las clases "haciendo moldes" pensó en esta idea. Siendo fan de Lady Gaga, comenzó a crear este tipo de figuras. "Tiene mil looks y yo soy muy fan". Así que comenzó una "mini colección" que empezó a colgar en sus redes sociales y tuvo efecto. La artista internacional le comenzó a comentar y dar a "me gusta". Era el año 2011. De ahí, todo fue rodado. En 2015 ya creó una figura para Ruth Lorenzo: "Pones una al lado de la otra y se nota el cambio, no tienen nada que ver", con eso de que reconoce que ha ido mejorando.

En su colección, cerca de 300 figuras que tiene en su taller o guardadas en cajas de personajes que ha ido haciendo. Tiene una de Lalachus, quien también será presentadora de uno de los programas del Benidorm Fest y espera poder enseñársela; también de su compañero David Broncano. Pero además, en el programa "Ni que fuéramos", se exponen las de María Patiño y Belén Esteban.

Un escenario de 2005

En el Benidorm Fest además se expone otra de sus creaciones: el escenario del Festival de la Canción de Benidorm de 2005, un año antes de que este certamen desapareciera completamente. "Está hecho de madera, cartón, papel e iluminación led". Todo a escala real con una gran "Sirenita" de fondo. Se puede ver dentro de la misma exposición en el Ayuntamiento pero dentro del salón de actos donde se ilumina al fondo.