¿Cambiarán los finalistas sus actuaciones de cara a la final del Benidorm Fest?

Las cartas ya están sobre la mesa, ahora solo falta tener suerte, o clavarlo en el escenario. Los ocho finalistas del Benidorm Fest tienen ahora por delante horas para ensayar, pensar e incluso mejorar sus actuaciones de cara a la gran final del sábado, 1 de febrero, donde se decidirá el ganador del certamen musical, es decir, el artista que representará a España en Eurovisión. Pero, ¿habrá cambios en las actuaciones que se han visto en semifinales?

La mayoría tendrá que pulir algunos flecos pero sí habrá quien se ha planteado cambiar algunas cuestiones para mejorar respecto a su actuación. En el caso de Melody, aunque ella quiera introducir alguna modificación, el cambio sustancial tendrá que venir de manos de la producción del Benidorm Fest, es decir, de RTVE que deberá acabar con los problemas de sonido que rodearon la actuación de la cantante en la segunda semifinal y que ella se toma con mucho humor.

"Ahí estaremos en la final dándolo todo", indicó Melody este viernes en la rueda de prensa de los ocho finalistas. Y con toda la intención, pero con ironía, indicó que "salimos en el puesto ocho, espero que para ese momento esté todo calentito ya y bien conectadito. Todo enchufado y conectados a la corriente". La artista repite puesto respecto a la segunda semifinal y cerrará la gala del sábado. Por lo que ha transmitido, no habrá demasiados cambios. Aunque este jueves ya anunciaba que para la final prepara una "bomba". ¿Habrá cambio de vestuario? Habrá que esperar para verlo.

Daniela habla de sus coros grabados

Quien sí parece que tiene claro que modificará parte de su actuación es Daniela Blasco. En la primera semifinal actuó la última; en la final lo hará la primera. Ella misma explicó este viernes que "tengo muchas ganas" pero que estaba algo nerviosa. Y que "estoy concentrada en pulir cositas para mejorar y que salga impecable". Pero fue algo más allá al ser preguntada precisamente por si modificará, por ejemplo, la parte pregrabada de coros de cara a la final o, incluso, si llega a Eurovisión: "Idee mi show para que fuera un espectáculo completo", en el que tiene que cantar y bailar sin parar. "Algunas partes que no puedo cantar porque no soy un robot". Entre lo que probablemente cambie sea precisamente esos coros: "Los coros estaban un poco altos. Ya estamos ajustando esto y sin duda le meteré más canto más adelante". ¿Cuándo? Quizá si finalmente es la ganadora del Benidorm Fest.

Kuve saldrá la segunda en la gran final. Ella abrió la primera semifinal, es decir, el Benidorm Fest 2025: "Disfruté mucho abriendo con mi actuación y ahora también lo haré". La artista murciana parece que no cambiará su actuación de cara a la final aunque pidió a los "eurofans" que "preparen sus zapatillas porque vamos a bailar mucho en casa y el Palau". Quizá haya sorpresas.

Mawot saldrá el tercero en la gala final. El cantante indicó en una entrevista a INFORMACIÓN que estaba tranquilo en este certamen porque no partía como favorito. Las votaciones lo han metido en la final: "Si ya venía relajado, todavía más con la final". Tiene "muchas ganas de ver esto sin tanta presión. Lo vamos a disfrutar y la gente también". Así que parece que tiene claro que no será el vencedor final: "Lo afronto con calma, tanto la semifinal como esta final". Quien ya participara en el Festival de la Canción de Benidorm en 2001 asegura que "hay que prepararse a nivel emocional y, a quien tenemos un bagaje y experiencia, también nos da más tranquilidad".

Temple de nervios

LaChispa saldrá en cuarta posición y le encantó el número porque, además, le permitirá ver el resto de actuaciones tras ella: "Tengo ganas de disfrutar de mis compañeros". Mel Ömana será la quinta en esta gala: "Me encanto abrir la segunda semifinal, aunque me asusté al principio". J KBello será el sexto, "un número que me gusta". Además apuntó que "cantar más tarde mola para ver la realización de los demás. Voy a disfrutar y a dar buen show para que la gente pueda disfrutar también".

Lucas Bun saldrá séptimo: "A mí me van bien todas las posiciones". Es el único que se refirió a que "mañana quiero salir tranquilo". Porque aunque no lo hayan comentado este viernes, los nervios tienen que templarse para poder clavar cualquier actuación. "Quiero hacer vibrar, emocionar y sentir que es de lo que trata la canción" por lo que espera estar "más tranquilo que el otro día para dar todo mi rendimiento vocal".

Las sensaciones de cada uno en una palabra