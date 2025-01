Del brillo al tropiezo: lo mejor y lo peor de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025

Si los eurofans pensaban que la primera semifinal había sido intensa, la segunda ha superado todas las expectativas. Entre emociones a flor de piel y una buena dosis de nervios, Chenoa abrió el espectáculo con un medley que hizo vibrar al público en un alarde de nostalgia millennial. Atrévete, En tu cruz me clavaste y, el ya mítico, Cuando tú vas, hicieron las delicias de los eurofans. Sin embargo, la velada no estuvo exenta de problemas, con los ya clásicos fallos de sonido del Benidorm Fest, imperdonables a estas alturas, que jugaron en contra de algunos concursantes.

Tras una batalla ajustada, J Kbello, Melody, Mel Ömana y Mawot lograron su pase a la gran final del 1 de febrero, sumándose a Daniela Blasco, Kuve, Lachispa y Lucas Bun. Con el micrófono de bronce en juego y un billete directo a Eurovisión 2025, las expectativas están más altas que nunca. Pero, ¿consegurán los finalistas del Benidorm Fest 2025 sorprender este sábado? Vamos a analizar cada una de las actuaciones de esta segunda semifinal.

Mel Ömana, una auténtica reina sobre el escenario

Si alguien vino a reclamar su corona en el Benidorm Fest 2025, esa fue Mel Ömana. Con su tema I’M A QUEEN, la canaria demostró que tiene lo que se necesita para ser una artista 360, como diría Paquita Salas. Desde el primer segundo, su presencia escénica lo llenó todo: comenzó con planos íntimos y una iluminación dramática que hipnotizó a la audiencia antes de transformar la puesta en escena en un espectáculo de impacto total.

El vestuario, una interpretación moderna de la realeza del siglo XVI, reforzó su mensaje de poderío absoluto. Acompañada de cuatro bailarinas, desplegó una coreografía afilada con movimientos diseñados por Josh Huerta, conocido por su trabajo en SloMo. La canción, un cóctel explosivo de funk carioca, bolero y rap, intentó tocar muchas teclas y acertó.

Mel canta, baila y arrasa, y su dominio del escenario es absoluto. Su propuesta ha convencido lo suficiente como para hacerse con un puesto en la final aunque puede que la propuesta necesite algunos ajustes para brillar aún más. Y si la audiencia está buscando espectáculo, con I’M A QUEEN no le va a faltar.

Henry Semler y su balada con aroma a showroom de Ikea

Después del torbellino de energía de Mel Ömana, Henry Semler nos llevó de golpe a la zona de confort con su balada No lo ves, presentada con una puesta en escena que bien podría haber sido patrocinada por Ikea. Entre luces cálidas, muebles estratégicamente colocados y un plano secuencia sin cortes, la actuación parecía más un anuncio de decoración que un número rompedor del Benidorm Fest 2025.

El problema para Henry no fue su interpretación –sincera y llena de sentimiento–, sino la sombra de Lucas Bun, que ya había asegurado una balada en la final. Con un competidor tan fuerte ya clasificado, el destino de Semler estaba más sentenciado que una estantería Billy mal montada.

Aunque Henry jugó bien con la cámara y transmitió verdad en cada nota, su actuación quedó eclipsada por la sensación de que ya habíamos visto todo esto antes. La realización impecable no fue suficiente para evitar que se quedara fuera de la gran final. Henry nos regaló una actuación íntima, pero no lo suficiente como para quedarse en la memoria del Benidorm Fest.

DeTeresa y olé

Después de la serenidad de Henry Semler, el Benidorm Fest pegó un volantazo hacia el exceso con DeTeresa y su interpretación de La Pena. Si había algún premio a la teatralidad de la noche, ella lo reclamó sin dejar dudas. La puesta en escena tenía tantos tópicos de esta nuestra España que ríete tú del Typical Spanish de Carmen Sevilla. Todo estaba pensado para convertirse en una fantasía patriótica que se pudiera vender con facilidad en Europa, entre bufandas de equipo de fútbol, uñas rojigualdas, peinetas de todos los tipos y un toro que Inés supo montar con descaro.

DeTeresa no se quedó corta en ambición: el escenario se llenó de elementos que construyeron un relato de exageración y sátira patria, con un pasodoble electrónico que dejó al público sin palabras. Fue un despliegue de color, fuerza y carisma, pero a pesar de que el espectáculo se metió al público en el corsé, no fue suficiente para conseguir su pase a la final.

No obstante, su actuación será recordada como una de las más originales y descaradas de esta edición. Puede que el jurado no la haya subido al podio, pero si de espectáculo hablamos, DeTeresa no se dejó nada en el camerino y demostró que en el Benidorm Fest no hay límites cuando se trata de defender la marca España con humor, descaro y un puntito de locura.

J Kbello y su V.I.P.: una apuesta visual que no terminó de explotar

De J Kbello se esperaba el chanelazo de la noche, pero su V.I.P. se quedó en chanelito. Con una puesta en escena que parecía más pensada para un videoclip que para un directo, el gaditano ofreció un show visualmente impecable, pero que solo funcionaba en pantalla. Mientras las luces y el vestuario creaban una atmósfera nocturna envolvente, su interpretación vocal quedó lejos del nivel de la versión de estudio.

Eso sí, su actitud de estrella estuvo presente en cada gesto, cada mirada seductora y cada movimiento coreografiado al milímetro. Parecía que ni cantaba ni bailaba, pero el jurado decidió que no nos lo podíamos perder en la final. Su dominio del escenario y la precisión de la coreografía fueron sus mayores aliados, creando una estética muy cuidada que parecía diseñada más para impresionar a través de una pantalla que para enganchar al público en directo.

El problema fue que la esperada explosión nunca llegó. J Kbello tenía todo para convertirse en el gran espectáculo masculino del Benidorm Fest, pero su actuación quedó a medio gas. Aunque su magnetismo es innegable, le faltó ese golpe de efecto que hace que una actuación pase de correcta a inolvidable. Y así, con más carisma que potencia vocal, el gaditano se aseguró su pase para luchar por el micrófono de bronce, aunque dejando la sensación de que pudo dar mucho más.

Carla Frigo y su Bésame: sensualidad de puertas abiertas

Con Daniela Blasco en la final, Carla Frigo partía con pocas opciones, y el público lo dejó claro. Su puesta en escena prometía fuego, baile y sensualidad, pero la conexión con la audiencia no fue suficiente para conseguir un hueco en la gran final.

Desde su entrada con una caja fuerte en el escenario hasta el derroche de actitud con cada movimiento, Carla demostró seguridad en su actuación de Bésame. Acompañada de cuatro bailarines y envuelta en un mar de luces rojas y destellos, la catalana jugó bien sus cartas, pero su propuesta no terminó de enganchar. Tal vez la idea de mezclar un concepto tan visual con una canción que competía directamente con Uh Nana y otras opciones más pegadizas no ayudó a que su actuación destacara lo suficiente.

A. Vicente / Pilar Cortés

Si bien su dominio de la cámara fue impecable y su presencia escénica estuvo a la altura de una diva del pop, la caja fuerte como elemento principal generó más preguntas que impacto. ¿Una referencia oculta a algún fenómeno de la cultura pop española? ¿Un simbolismo que se perdió en el camino? La respuesta quedó en el aire. Lo cierto es que, aunque Carla Frigo ofreció un espectáculo visual atractivo, la falta de conexión con la audiencia y la sombra de otras favoritas hicieron que su candidatura se quedara a las puertas del desenlace final. Además, la intensidad de su actuación le pasó factura, y se le notó ahogada en varias ocasiones, lo que afectó a la solidez de su interpretación.

Mawot y su Raggio di Sole: la fuerza inesperada de un maestro jedi

A veces, la falta de expectativas es la mejor aliada. Y eso fue precisamente lo que jugó a favor de Mawot, quien con su Raggio di Soleconquistó con su ternura y su voz. Su actuación, lejos de las grandes producciones, brilló por su autenticidad, sumergiendo al público en un universo propio que combinaba lo introspectivo con lo épico.

Con una puesta en escena colorida y un mensaje claro de sanación emocional, Mawot pareció un maestro jedi guiando a la audiencia en su propio viaje de redención. Su interpretación vocal fue impecable, llena de matices, y dejó claro que su larga ausencia en los escenarios desde su primera aparición en el Festival de Benidorm no había afectado a su talento. Lo que en un principio parecía una candidatura sin grandes opciones, acabó convirtiéndose en una de las actuaciones más emocionantes de la noche.

Con un final que evocaba la nostalgia y la búsqueda del niño interior, Mawot demostró que a veces, menos es más, y que en un festival lleno de estridencias, la sencillez también puede brillar.

Celine Van Heel y su 'La Casa': una demostración vocal encerrada en su propia escenografía

Celine Van Heel llegó al Benidorm Fest 2025 dispuesta a deslumbrar con su voz, pero su puesta en escena no terminó de estar a la altura de su talento. Con una introducción impactante basada en un juego de siluetas, parecía que se avecinaba un espectáculo arrollador. Sin embargo, lo que comenzó con fuerza se fue desinflando, dejando una presentación que no supo aprovechar todo su potencial.

El mayor problema de La Casa fue precisamente la casa: una macroescalera que acaparó más atención que la propia artista y una ambientación que parecía diseñada más para un videoclip que para un directo. Su interpretación fue impecable, pero la falta de dinamismo en la puesta en escena hizo que la actuación se sintiera estática. A una canción de salsa como esta le faltó precisamente eso, más salsa, más baile, más.

Visualmente, Celine lució espectacular con un vestuario que evocaba a Rita Hayworth en Gilda, aportando un aire de sofisticación y clasicismo que contrastaba con la falta de energía en la propuesta. Vocalmente, no hay nada que reprocharle, pero quedó la sensación de que la escenografía, en lugar de realzar su actuación, terminó por encerrarla. Una gran voz atrapada en una casa que nunca terminó de abrir sus puertas.

Melody y su 'Esa Diva': exceso de todo, pero con fallos de sonido

Melody no se anda con rodeos y ha venido a dejar claro por qué es la favorita de esta edición. Puso todas las cartas sobre la mesa y buscó no solo ganar el micrófono de bronce, sino demostrar que tiene lo necesario para dejar huella en Eurovisión. Desde lo más alto del Palau d’Esports l'Illa de Benidorm, descendió como toda una reina con Esa Diva, dejando claro desde el primer segundo que venía a por todas. La sevillana jugó la carta del espectáculo a gran escala, pero la puesta en escena acabó siendo demasiado abrumadora. No siempre más es más, y en algunos momentos el público no sabía exactamente dónde mirar.

Con una propuesta que parecía un híbrido entre la Super Bowl y un show de Las Vegas, Melody lo dio todo, pero los fallos de sonido no le pusieron las cosas fáciles. El tan esperado sostenido final quedó empañado por los problemas técnicos y una coreografía tan intensa que hasta su propio pelo quiso ser protagonista del momento.

Eso sí, si algo no se le puede reprochar a Melody es su entrega. Su voz sigue siendo su mejor arma, y su actitud sobre el escenario demostró que su evolución artística está más viva que nunca. Su pase a la final no fue por nostalgia, sino porque supo dar un espectáculo a la altura del festival. Ahora, con todo listo para el gran duelo del 1 de febrero, queda por ver si logrará ajustar el nivel de intensidad y afinar esos detalles que impidieron que su actuación fuera perfecta. Ella misma ha prometido que en la final será una bomba, y viendo su trayectoria, no hay duda de que saldrá a arrasar.

Así se crean las "minidolls" de las presentadoras y ganadoras del Benidorm Fest / Pilar Cortés

Ocho finalistas, un micrófono de bronce y un festival donde nada está escrito

Con las ocho propuestas finalistas ya cerradas, el Benidorm Fest 2025 entra en su recta final. Todo está listo para una última gala que promete momentos de infarto, emociones desbordadas y, por supuesto, alguna que otra sorpresa. Ahora solo queda esperar al 1 de febrero, cuando se decidirá quién se lleva el micrófono de bronce y el ansiado billete a Eurovisión 2025. ¿Habrá justicia con los favoritos? ¿Nos regalarán los finalistas actuaciones aún más memorables? Lo único seguro es que, en este festival, las apuestas nunca están cerradas y cualquier giro inesperado puede cambiar el destino del ganador. ¡Nos vemos en la final!