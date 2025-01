Miles de kilómetros para seguir la final del Benidorm Fest

Cada año eligen un destino donde ir de vacaciones a pasar unos días juntos así que, ¿por qué no el Benidorm Fest? Un grupo de amigos españoles y alemanes pasan estos días en la capital turística para seguir de cerca todo lo relacionado con el evento musical. Sin entradas para ver las galas en directo, la oferta complementaria que hay estos días en la capital turística apenas les hace echar de menos estar dentro del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Estos "eurofans" se han recorrido miles de kilómetros para seguir la final a pie de calle.

Alex Pastor es de Alicante, así que conoce bien Benidorm. Él y Lolo Abelleira son dos de los españoles que forman el grupo que llegó el jueves desde Alemania y estará hasta el lunes en la capital turística. Todos ellos son "eurofans" aunque confiesan que son más seguidores del Benidorm Fest que de Eurovisión. Entre las razones, porque viajar al municipio alicantino es mucho más asequible que hacerlo a una final del certamen europeo. Pero también, porque las actividades o el clima acompañan a las ganas que tienen de pasar unos días juntos. De hecho, Abelleira se atrevió este viernes a bañarse en la playa. El joven es de Cádiz y el Atlántico suele estar más frío que el Mediterráneo.

"Somos ocho amigos que nos conocimos en Alemania. Somos españoles y alemanes y una vez al año nos vamos de vacaciones juntos", explica Pastor a este diario. Este año, Benidorm es el destino y el festival un aliciente más. "Hemos hablado alguna vez de venir a la ciudad en uno de esos viajes pero ahora lo hemos hecho también por el Benidorm Fest", añade. Para todos menos para él es la primera vez en la "ciudad de los rascacielos": "Es la primera que vienen pero también es la primera vez que alguno pisa la Comunidad Valenciana". El municipio ya les ha encantado solo con verlo: "Les encanta. Es una ciudad que es como es, lo que ves es lo que hay y eso les gusta".

Si además pueden disfrutar de toda una oferta de actividades complementarias del Benidorm Fest, el combo es prácticamente perfecto. Porque "no conseguimos entradas para las galas, pero no importa. Tenemos toda la oferta que hay en los bares, el Euroclub, el "gastro" de la plaza del Ayuntamiento. Hemos venido a disfrutar del ambiente de la calle", afirma el joven alicantino. Y no son los únicos, porque conocen otros grupos de amigos de Madrid u otros lugares que también harán lo mismo: disfrutar del evento musical al aire libre y también de la final de este sábado desde la pantalla gigante instalada para la retransmisión.

La final, en pantalla gigante

Desde ese punto, la "Gastro League" instalada en la plaza SSMM Los Reyes de España, ya siguieron la segunda semifinal por todo lo alto. El ambiente que se vive en la plaza fue único y esperan que se repita este sábado. "Está muy bien montado para verlo. Volveremos el sábado a ver la final", indica Pastor. No es el único espacio del que han disfrutado, también de los establecimientos que se incluyen en el "TapaFest" o del Euroclub: "Estaba todo ello estos días. Hay mucha gente y muy buen rollo. Las tapas además están muy bien y hemos estado en la zona de los vascos".

Dos de los jóvenes se hacen una foto en el puerto de Benidorm. / Pilar Cortés

Los jóvenes se alojan en dos apartamentos en el municipio. Fue en noviembre cuando comenzaron a organizar estas vacaciones en grupo: "Nos guardamos algunos días; otros están teletrabajando para poder venir". No querían perder la oportunidad de conocer la ciudad y el ambiente que se vive con el Benidorm Fest. "Lo seguimos y nos encanta. El año pasado quedábamos en Alemania para verlo y también Eurovisión", añadió el joven. Así, el gasto medio de este viaje les supondrá unos 500 euros entre aviones, alojamiento y todo lo que hagan en la ciudad.

Estos "eurofans" tienen claro que la oferta de la ciudad alrededor del certamen es una acierto: "Atrae a mucha gente aunque no tengan entradas". Y eso es muy bueno. "Está todo muy bien organizado con muchas actividades como los conciertos o la oferta gastronómica", explicaron. Pero sí echan de menos una cosa: "No encontramos un sitio donde se pueda ver todo lo que se puede hacer estos días. Como una guía no solo del Benidorm Fest en sí con las galas, sino con todo lo que hay montado alrededor, con qué pasa en casa sitio y los horarios", explicaron. Un "qué hacer en el festival" durante estos días. La idea está lanzada para que la recoja a quien le corresponda.

"Rencillas" amistosas por los favoritos

Los ocho tienen casi claro quiénes son sus favoritos: "Tenemos diferentes preferidos entre nosotros. Con que nos gusta Melody sí nos ponemos de acuerdo". La discusión viene entre unos y otros con DeTeresa, en el caso de un grupo que conocen de Madrid al ser ella madrileña. Con J Kbello y Mel Ömana es donde vienen las "rencillas" aunque amistosas: "Ahí sí hay discusión", afirma Pastor con una sonrisa.

Lo que sí tienen claro es que verán la final con todo el buen ambiente que se respira en la ciudad estos días en la pantalla ubicada en el Ayuntamiento. Gane quien gane, lo celebrarán igual porque, ante todo, están en ese viaje de amigos que comparten cada año.