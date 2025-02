Acusan a Melody de plagio por "Esa diva", canción con la que ha ganado el Benidorm Fest

"El plagio es tan descarado..." comenta la autora del post que ha encendido las redes sociales. En la publicación se puede ver un vídeo de la actuación de Angelina Mango en 'La noia', canción que la italiana llevó a la pasada edición del Benidorm Fest 2025. La acusación de plagio a "Esa diva de Melody no va con lo estrictamente musical sino con la puesta en escena: escenografía y vestuario de la cantante que algunos ven idénticas y otros no tanto: "cómo están estas cabecitas...", comenta una usuaria, dando a entender que este nuevo eurodrama no sería más que otro "invent" al saco de puntillitas que se sacan y acumulan cada año.

Los detalles, la clave

A pesar de que el "pantone" puede parecer idéntico, las actuaciones de ambas divas son musicalmente opuestas y, visualmente, se basan en detalles completamente diferentes. Si bien ambas llevan un vestido de licra efecto transparente que, lejos de ser una novedad, parece un clásico Eurovisivo (para ellas y para ellos).

El plagio tan descarado de la puesta en escena que ha hecho Floplody a Angelina Mango... #BenidormFestSemi2 pic.twitter.com/e5YqNw1qiQ — H 🌊 (@itsdelreeey) January 30, 2025

Los detalles son la clave que marcan la diferencia entre ambas actuaciones, y es que si la italiana parece estar delante de una rosa y sus espinas con flores negras. En la de Melody, sin embargo, lo que vemos atrás es un trono (de diva, claro) y empieza la actuación bajándose de un columpio, con sombrero, peineta gigante incluida...

En definitiva, los colores son muy parecidos y las tonalidades y luces escogidas para la actuación pueden resultar similares, incluido el vestuario. Sin embargo, las canciones y los símbolos que aparecen en la escenografía nada parecen tener que ver. En cualquier caso si esto acaba en "euroanécdota" no será el primer ni el último eurodrama.