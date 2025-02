¿Cuáles son los retos del alquiler turístico en los destinos de vacaciones?

¿Cuáles son los retos del alquiler turístico en los destinos vacacionales? Bajo esta premisa, empresarios y expertos se han dado cita en Calp para poner sobre la mesa el futuro del sector de las viviendas turísticas y cómo pueden convivir en los municipios que viven del turismo pero que, además, cuentan con residentes que tienen que convivir con una actividad turística que en los últimos tiempos ha estado en el foco por esa necesidad de convivencia. El sector apuesta porque la regulación sea la base de la armonía en las ciudades, además de que las administraciones puedan basarse en ella para poder realizar los planteamientos urbanísticos.

La jornada "Retos de la Gobernanza del Alquiler Turístico en Destinos Vacacionales" se ha organizado este lunes en Calp con la colaboración del Ayuntamiento y por el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, de la Universidad de Alicante (UA). Así se pretende analizar los retos y oportunidades del alquiler turístico en la Comunidad Valenciana.

El debate se ha centrado, entre otros asuntos, en la visión empresarial de este sector. En la mesa que han compartido Silvia Blasco Benito, Presidenta, Asociación de Apartamentos y Viviendas Turísticas de la Comunidad Valenciana (APTUR CV); Mayte García Córcoles, directora ejecutiva de HOSBEC; y Carmen Ibáñez Pascual, LSO Manager, InterhomeApartamentos; se ha debatido sobre los retos desde el punto de vista de las empresas que gestionan viviendas turísticas.

Blasco ha sido muy crítica con la situación actual y cómo se lleva años poniendo el foco en las Viviendas de Uso Turístico (VUT) como unos de los problemas que existe en las ciudades y que, además, se relaciona con la falta de vivienda habitacional. La responsable de Aptur ha "aterrizado" el tema con datos sobre Calp: "Hay aproximadamente 26.000 habitantes y 11.000 viviendas que son hogares únicos; y 16.000 que no son a hogares únicos, no son viviendas turísticas". Así recalcó que hay inscritas "3.541 VUTs y existen 4.777 viviendas vacías". Con todo, aseguró que el % de viviendas turísticas es del 13,54 % que "puede parecer mucho" pero no lo es tanto si se compara con las que son segundas residencias.

Para Blasco "no debe ser nada fácil para un municipio donde el turismo impacta positivamente" poder gestionar todo ello. En un territorio como Calp, el "foco debería ser en las políticas públicas en las segundas residencias. El problema no es la VUT", indicó. Cabe recordar que Calp ha suspendido durante dos años las licencias para que locales comerciales se conviertan en viviendas turísticas.

Desde Aptur aseguran que "no estamos en contra de las moratorias en sí", como las que también tiene Alicante o València, sino que "nos desalienta que a veces esta correlación de la cuestión es por la percepción social". Para ella, "la palabra vivienda es lo que ha acabado condenándonos en el contexto actual. La alarma social entra en la VUT porque contiene la palabra vivienda. Cuando en la mayoría del territorio son segundas residencias".

Entre los retos que plantea la entidad "con el rigor de los datos y de la mano de la administración, es llegar a un equilibrio concreto de la percepción social respecto a los beneficios del turismo que son muchos y variados". Así habló de la regulación actual, como el nuevo decreto de 2024 de la Comunidad Valenciana. Por ello indicó que es fundamental que "los municipios vayan de la mano, junto a la Generalitat Valenciana, y el sector: la colaboración público-privada es fundamental porque conocen idiosincrasia de ciudades y nosotros, lo que nosotros hacemos". Así, "por mucho que nos peleemos, lo que exigimos es que queremos ser como cualquier otro sector de actividad. No estamos en contra de limitaciones o prohibiciones si son necesarias, pero que sean motivadas y justificadas".

Mayte García, de Hosbec, habló también de cómo han crecido los alquileres turísticos en la última década. Pero además, alegó que "los restos a los que nos enfrentamos" están relacionados con "un marco legal muy diferenciado" que ya existe. "Tenemos que presumir del marco regulatorio que tenemos en la Comunidad. Y que puse ser la base para la regulación urbanística en las ciudades".

Los hoteles y las VUT

Así declaró que "Hosbec no ha estado nunca en contra las VUT porque forman parte de la oferta de alojamiento" y que es una "actividad que va en aumento". Así recalcó que es "importante hacer una comparativa con el resto del sector. Ponerlo todo en una balanza y en un orden necesario" para extraer conclusiones. García explicó que entre los grandes retos está la "ordenación urbanística" además de que haya "una especialización del producto, una profesionalización y una implantación de garantías de seguridad y servicios en el sector". Pero además, es necesario que haya "mecanismos de regulación" que permitan una "oferta ordenada" y poder medir el impacto que genera en el entorno. García destacó también la importancia de la colaboración público-privada.

Carmen Ibáñez Pascual, LSO Manager, Interhome, una empresa local de Calp, indicó que "me da pena pensar cómo estamos en el foco" las viviendas turísticas en los últimos años y apostó por "tenemos que darle valor al sector los empresarios. A lo largo de los años todo ha cambiado mucho". En relación a la colaboración entre las partes, indicó que "tenemos que ir de la mano con el sector hotelero. Es importante que empecemos a trabajar juntos, llevamos muchos años y no lo hemos hecho". La responsable de la empresa también "aterrizó" con datos la situación actual de Calp.

La jornada arrancó con la conferencia sobre "Vivienda y alquiler turístico en el planeamiento y la gestión urbanística", de Gerardo Roger Fernández, arquitecto urbanista. Entre los retos, y tras explicar cuáles son las circunstancias históricas que han llevado a la situación actual del problema de la vivienda en las ciudades, apuntó que habría que "prever una normativa especial que corrija los eventuales efectos negativos que pueden generar las VUT y fomente los positivos". Así destacó que este tipo de alojamientos "no son malévolos, es un tipo de vivienda que si no se regula, puede generar muchos problemas pero puede tener otros aspectos positivos que pueden generar ventajas en los municipios".

