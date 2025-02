El alcalde de Benidorm contra la portavoz del PSOE: acciones judiciales si no rectifica

Los rifirrafes en el Ayuntamiento de Benidorm entre el alcalde Toni Pérez y la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, suelen ser habituales en los plenos o a través de declaraciones. Pero el último protagonizado por ambos ha subido bastante el tono llegando a anunciarse acciones judiciales del primer edil a la socialista si esta no rectifica unas declaraciones hechas hace más de una semana. En concreto, lo dicho en una nota de prensa hablando de la transparencia del consistorio en las que se menciona en una frase que un funcionario habría recibido amenazas en el Ayuntamiento.

El pasado 3 de febrero, el PSOE local emitía una nota de prensa en la que el PSOE criticaba la falta de transparencia del Ayuntamiento de Benidorm, advirtiendo de que ya eran cinco los organismos de control oficial que alertan de la "opacidad en la gestión de Toni Pérez". Pérez envió el 6 de febrero una carta a la portavoz del PSOE indicando que podría ejercer acciones judiciales por un supuesto delito de calumnias en caso de no rectificar la información difundida.

Como publicó este diario, daban a conocer que cinco nuevas resoluciones del Síndic de Greuges, del Defensor del Pueblo y de la Agencia Antifraude se sumaban a una larga lista que constata la falta de transparencia. En una frase se explicaba que "cabe recordar que el alcalde presentó una querella criminal a los funcionarios de Antifraude que se personaron en el Ayuntamiento para solicitar información el año 2021, y que un funcionario se acogió al estatuto de protección del denunciante ante las amenazas recibidas".

Esa frase es la que ha desatado la nueva tormenta entre los dos partidos. El alcalde del PP indicaba este martes que "no consta que un funcionario haya recibido amenazas" en ningún momento. Por ello, el primer edil había remitido un escrito a la portavoz del PSOE en el que le solicita que especifique esta información y que la rectifique: "No se puede atribuir a la administración cosas que no son" y las calificó de "falsedad". Así indicó que "los demás nos podemos reservar nuestras acciones. Por el honor y la dignidad" del propio alcalde y del equipo de gobierno.

Poco después, la respuesta de Escoda ha llegado añadiendo algo más de leña al fuego. Así arrancaba la nota de prensa indicando que el alcalde "amenaza" a la oposición por desvelar esa información de cinco organismos especiales sobre la gestión y la transparencia. La socialista explicó que "Toni Pérez no ha digerido nada bien que el grupo socialista difundiera la semana pasada que ya son cinco los organismos de control oficial los que alertan de la opacidad en su gestión en el consistorio".

La carta del alcalde

El PSOE añadió que la carta del alcalde pedía rectificar "la información veraz difundida por los medios de comunicación y acreditada por los informes oficiales de las cinco instituciones aludidas". Así indicó que "las pruebas evidentes de la gestión opaca de Toni Pérez ponen de manifiesto una forma de actuar más para conseguir sus altas aspiraciones políticas que para defender a sus ciudadanos, y, lo peor de todo, que se molesta cuando se lo decimos, amenazándonos, intentando callarnos para anular nuestra labor fiscalizadora".

Esa actitud "constata el nerviosismo del Sr. Pérez ante cualquier noticia negativa a su persona, y que demuestra su malestar sacando su peor versión que en realidad es su verdadera manera de actuar", indicó Escoda.

En referencia a la exigencia de rectificación, Escoda ha explicado que disponen de todos los informes sobre falta de transparencia a los que hacía referencia la nota de prensa del 3 de febrero, y ha recordado que la Agencia Antifraude aplicó a un funcionario municipal, policía local en este caso, el "estatuto de protección del denunciante ante las amenazas de posibles represalias o actuaciones lesivas en su lugar de trabajo derivadas de las denuncias realizadas", lo que ya se indicó el 3 de febrero pero indicando ese día que "el funcionario se acogió al estatuto de protección del denunciante ante las amenazas recibidas".

La edil añadió que "en Benidorm se persigue a quienes investigan, se denuncia a quien quiere saber la verdad, y triunfa políticamente quien vive instalado en la opacidad. Si alguien levanta la voz o pide información al alcalde, como ha hecho Antifraude, el Síndic o Transparencia, Toni Pérez les intenta amedrentar lanzando a sus abogados encima para que no vuelvan a hacerlo".

Más respuesta del gobierno del PP

La portavoz del equipo de gobierno del PP, Lourdes Caselles, ha afirmado tras las palabras de Escoda que "continúa mintiendo" y reiteró la exigencia de que "rectifique lo dicho sobre supuestas amenazas a un policía local".

En la nota de prensa que ha enviado este martes, "la señora Escoda ya ha cambiado sus declaraciones sobre las falsedades vertidas con anterioridad". La edil socialista dijo entonces que "el alcalde presentó una querella criminal a los funcionarios de Antifraude que se personaron en el Ayuntamiento para solicitar información del año 2021, y que un funcionario se acogió al estatuto de protección del denunciante ante las amenazas recibidas".

Sin embargo, en la nota de prensa enviada este martes por el grupo socialista, Escoda "ha cambiado sus afirmaciones y señala que la Agencia Antifraude aplicó a un policía local el estatuto de protección del denunciante ante las amenazas de posibles represalias o actuaciones lesivas en su lugar de trabajo derivadas de las denuncias realizadas". Lourdes Caselles recordó en ese sentido que las medidas de protección al denunciante "se aplican ‘per se’ siempre que hay una denuncia". Por ello ha instado a la edil socialista a que "pese a que ha hecho cambios en sus afirmaciones, sigue faltando a la verdad y por eso le exigimos que rectifique sus palabras".

La portavoz del PP rechazó cualquier amenaza "a ningún policía local", como sostiene la portavoz del PSOE, y ha insistido en que Toni Pérez "pidió y sigue pidiendo a Escoda una rectificación de sus declaraciones porque en ningún caso se ha producido una amenaza, sino que la Agencia Antifraude aplicó el protocolo que se sigue ante una denuncia".