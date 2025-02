Un sindicato pide activar el protocolo de acoso laboral por las supuestas amenazas a un funcionario que afirma el PSOE

El encontronazo entre el alcalde Toni Pérez y la portavoz del PSOE de Benidorm, Cristina Escoda, por unas declaraciones de esta última sobre un supuesto caso de amenazas a un funcionario suma un nuevo capítulo. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos ha pedido que se active de "forma inmediata" el protocolo de acoso laboral del Ayuntamiento para que se investigue este caso referido por la socialista el pasado día 3 de febrero en una nota de prensa. Con todo, el gobierno del PP afirma que "deben activarse" los órganos competentes ahora que lo solicita el sindicato.

Como publicó este diario, este martes la tensión se incrementaba entre Pérez y Escoda por este asunto. El primer edil pedía a la concejala socialista que rectificara sus declaraciones hechas en esa nota de prensa, para lo que le envió una carta el pasado día 6 en la que también llegó a anunciar acciones judiciales si no lo hacía. Algo que este martes la edil describió como una "amenaza" por parte del alcalde.

Ahora, el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha solicitado que se active dicho protocolo que existe en el Ayuntamiento desde 2013 para aclarar si los hechos a los que se refiere la portavoz socialista sucedieron y en qué manera. Cabe recodar que en dicha nota de prensa se reflejó lo siguiente: "Cabe recordar que el alcalde presentó una querella criminal a los funcionarios de Antifraude que se personaron en el Ayuntamiento para solicitar información el año 2021, y que un funcionario se acogió al estatuto de protección del denunciante ante las amenazas recibidas".

El Secretario Local del SPPLB, Francisco A. González indicó que "tales afirmaciones expuestas por Escoda son altamente preocupantes, máxime cuando se cuenta en este Ayuntamiento con mecanismos para prevenir, detectar y erradicar conductas que supongan un acoso laboral", como es ese protocolo. "Como representantes sindicales, delegados de prevención y miembros del Comité de expertos de acoso laboral, tenemos la obligación de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y su dignidad en el ámbito laboral", añadió.

Así recordó que el citado protocolo de prevención y actuación en caso de acoso laboral, aprobado sesión plenaria de fecha 29 de abril de 2013, establece en sus artículos 5 y 6, como competencias del Comité de expertos llevar a cabo la investigación de los supuestos casos de acoso laboral de los que se tenga conocimiento y en su artículo 6 especifica el procedimiento de denuncia. Por lo tanto, "no podemos tolerar que en el Ayuntamiento de Benidorm se produzcan hechos como estos y que además nos tengamos que enterar por los medios de comunicación".

El gobierno del PP ve "normal" la petición

La portavoz del gobierno del PP, Lourdes Caselles, apuntó que "es normal que los sindicatos cursen esta petición ante las declaraciones vertidas por la portavoz socialista el pasado 3 de febrero en las que aseguraba literalmente que 'un funcionario se acogió al estatuto de protección del denunciante ante las amenazas recibidas'". La edil popular añadió que "debería haberlo solicitado la propia señora Escoda que es quien afirmó que se habían producido amenazas, puesto que ante un hecho así su obligación es ponerlo en conocimiento del órgano municipal competente".

Por tanto, "ante las afirmaciones de la señora Escoda, entendemos que los sindicatos interroguen sobre este supuesto asunto y pidan la activación del protocolo de prevención y actuación en caso de acoso laboral del Ayuntamiento de Benidorm". Con todo alegó, como ya lo hizo el alcalde, que "a este gobierno, no le consta que se haya producido el caso apuntado por la portavoz socialista y por eso el alcalde le solicitó el pasado 6 de febrero que rectificara sus afirmaciones, cosa que no se ha producido", pero que "no interrumpe que la administración y sus órganos actúen, sino lo contrario, deben activarse como ahora se solicita por parte de los sindicatos".