Así avanzan las obras subterráneas en Armada Española y en el parque de Elche de Benidorm

La Concejalía de Ciclo del Agua tiene en marcha dos importantes obras que, una vez terminadas, solucionarán algunos problemas que se dan puntualmente en algunos puntos del municipio. Se trata, por un lado, de los trabajos para la instalación de un nuevo sistema de bombeo subterráneo que se ubicará en el Parque de Elche y cuya misión es la de recoger e impulsar las aguas pluviales procedentes de las calles Almendros o Maravall y que desembocan en José Such y el propio parque.

Y, por otro lado, las obras de adecuación del último tramo del colector de saneamiento de la Avenida Armada Española en su confluencia con Jaime I. Esta actuación resolverá el problema que tiene el colector de la vía a causa de la poca pendiente en varios tramos de la misma, lo que provoca un régimen lento de circulación de caudales y una sobreelevación de calados en el interior.

Las obras en la avenida Armada Española de Benidorm. / INFORMACIÓN

Las obras, pese a su gran complejidad, avanzan al ritmo deseado y estarán finalizadas antes de la llegada de Semana Santa. Así lo ha podido constatar el alcalde Toni Pérez, que ha visitado ambas intervenciones acompañado por el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, y el de Obras y Espacio Público, Francis Muñoz.

En cuanto a la actuación en el Parque de Elche, el nuevo bombeo se situará junto a las jardineras del parque y cercano a la zona de columpios del recinto. El lugar en el que se están llevando a cabo los trabajos está vallado y "no impiden el normal desarrollo de las personas que cada día caminan, corren o disfrutan del parque", señaló el alcalde. Esta obra solucionará asimismo el problema que se producía en episodios de fuertes lluvias ya que "la inexistencia del sistema de bombeo y recogida de pluviales provocaba la acumulación de agua en la zona y los consiguientes cortes de tráfico en Alcalde José Such, algo que a partir de ahora no sucederá". Esta obra supone una inversión de 130.000 euros.

La actuación en Armada Española

Por lo que respecta a la actuación en Armada Española, la inversión asciende a 162.535 euros y la ejecuta Hidraqua, con cargo a los Fondos de Renovación del servicio, si bien la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) financiará el 90 % del coste (146.281,50 euros).

La obra se origina por la necesidad del municipio vecino de Finestrat de acometer una obra de emergencia para renovar y ampliar su sistema de impulsión hacia la EDAR de Benidorm. Una obra que solicita Finestrat a la EPSAR "para renovar la línea de impulsión hacia Benidorm desde la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de la Cala de Finestrat", indicó el alcalde.

La intervención fue declarada de emergencia por la EPSAR puesto que el objetivo era reducir los vertidos ocasionados por la EBAR de Finestrat, lo cual tenía como consecuencia hacer una nueva canalización a lo largo de la calle Pajares, ya en el término municipal de Benidorm. Así, la renovación de la impulsión de la EBAR del vecino municipio implica un incremento significativo de su futura capacidad de bombeo hacia el sistema Benidorm. Por ese motivo, según Toni Pérez, "se hacía necesario dotar de más capacidad a la red de saneamiento porque recogeremos también aguas residuales procedentes de Finestrat desde la zona de La Cala que tenemos que impulsar hacia la depuradora de La Vila Joiosa, pero también hacia la nuestra".

Los trabajos, en cualquier caso, "no afectan al tráfico y solo se ha ocupado una parte del carril bici y de la zona ajardinada". Una vez finalizada la intervención se repondrán los azulejos de la zona, así como la jardinería afectada.