Bronca tras el Benidorm Fest: las bailarinas de Chica Sobresalto destapan su precariedad laboral

El Benidorm Fest vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, no por la música ni porque Melody no pare de cantar Esa Diva a todo micrófono que se le ponga delante, sino por las duras condiciones que denuncian tres bailarinas que acompañaron a Chica Sobresalto en su actuación. A través de un comunicado en redes sociales, han revelado las situaciones de precariedad que enfrentaron en el certamen, desatando un intenso debate sobre los derechos laborales en la industria artística.

La denuncia que sacude el Benidorm Fest

María Pizarro, María Gomis y María José Arcas Mouliaá han decidido alzar la voz sobre lo que describen como una experiencia laboral llena de incertidumbre y falta de respeto a su trabajo. "Somos tres bailarinas contratadas para acompañar a una artista en un concierto de televisión que consta de dos fases (semifinal y final) y se celebra fuera de Madrid", explican en su comunicado.

Sin dar nombres, las bailarinas dejan claro que su caso no es una excepción, sino un reflejo de una industria que sigue normalizando la precariedad. "No es un hecho aislado", denuncian con rotundidad.

Incumplimiento de contrato y condiciones irregulares

Las jóvenes detallan las condiciones que se les prometieron: un sueldo base, disponibilidad completa durante las dos semanas del Benidorm Fest, alojamiento individual y dietas cubiertas, pero solo para los artistas. "El resto del equipo se alojaría en un Airbnb", explican. Sin embargo, lo que parecía un acuerdo cerrado pronto se convirtió en una situación inesperada.

Después de su actuación en la semifinal, recibieron un mensaje inesperado: debían abandonar sus habitaciones cuatro días antes de lo acordado y regresar a Madrid sin alternativa. "La justificación es que 'ya no tenemos nada más que hacer allí' y que necesitan nuestros alojamientos y dietas para el resto del equipo", relatan.

"Nos sentimos utilizadas y abandonadas"

Cuando intentaron dialogar con la artista y su equipo para resolver la situación, su petición fue rechazada de manera tajante. "La artista nos comunica que, por deseo propio, ha decidido que serán los miembros de su banda quienes pasarán a ocupar nuestras respectivas habitaciones y consumirán nuestras dietas", explican.

Además, al preguntar por las altas en la Seguridad Social y otros aspectos administrativos, no obtuvieron respuesta. "Nos sentimos utilizadas, ninguneadas y abandonadas", confiesan, asegurando que este tipo de prácticas deben terminar de una vez por todas.

La precariedad en la industria musical, bajo la lupa

Las bailarinas de Chica Sobresalto han convertido su denuncia en un llamado de atención para toda la industria. "Es necesario abandonar esta visión idealizada que construye la profesión a través de ilusiones, 'brilli brilli' y palabrería", advierten.

El impacto en redes sociales ha sido inmediato. Cientos de personas, desde bailarines hasta músicos, han mostrado su apoyo y compartido experiencias similares, exigiendo un trato más justo para los profesionales de la danza.

"Los bailarines no somos atrezzo ni un decorado. Somos parte de la propuesta artística y merecemos que se nos trate como tal. No nos callamos, no nos conformamos y no vamos a normalizar lo inaceptable", concluyen con firmeza. Ahora, la pregunta es si esta denuncia generará un cambio real en el Benidorm Fest y otros eventos musicales.

La respuesta de Chica Sorbesalto tras el comunicado de sus bailarinas sobre las condiciones laborales que vivieron en el Benidorm Fest. / INSTAGRAM: @chicasobresalto

Chica Sobresalto responde a la polémica

Ante el revuelo generado, Chica Sobresalto ha roto su silencio a través de sus historias de Instagram, asegurando estar "completamente sobrepasada por esta situación". En su mensaje, la artista ha defendido que el presupuesto acordado se cumplió y que ella misma optó por dormir fuera del hotel para que sus bailarinas contaran con habitaciones individuales. También ha explicado que, tras finalizar su participación en el concurso, le informaron que podía quedarse, pero las bailarinas debían regresar a Madrid. "No he dejado de estar agradecida con mis trabajadoras en ningún momento", expresó, insistiendo en que no pretende justificar su actitud, pero tampoco convencer a nadie de que "no es una mierda de persona". Su declaración ha generado aún más debate entre los seguidores del Benidorm Fest.