Leonardo Da Vinci enseña en Benidorm a fijarse en los detalles

Mirar un cuadro y tomar tiempo para fijarse en los detalles. Este gesto cada vez es menos común de lo que parece. Una vida frenética rodeada de pantallas e información por todos lados hace que se pierda la capacidad de ver lo más pequeño y reconocer movimientos o posturas. Observar una obra de arte a ritmo más pausado es lo que habría hecho un personaje histórico como Leonardo Da Vinci; y es lo que pretende una exposición sobre su figura y trabajo que se exhibe en Benidorm bajo el nombre de "Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta".

Porque eso es lo que precisamente pretende esta muestra ubicada a escasos metros de la playa de Levante, en la confluencia de la avenida de Europa con la de Alcoy. Un espacio interior permite conectar al espectador con el pensamiento de Leonardo aplicado a la actualidad; otro exterior permite conocer de cerca cómo eran algunas de las ideas más modernas y premonitorias de este genio.

Este histórico personaje fue pintor, escultor, dibujante, ingeniero, arquitecto, urbanista, naturalista, anatomista, músico, filósofo e inventor; un auténtico polímata cuyas ideas siguen siendo, quinientos años después, modernas y premonitorias. Llegó al conocimiento de una forma distinta a la de sus contemporáneos, pues lo hizo a través de un método basado en la observación, la experimentación y la analogía que ponía en cuestión las teorías inmutables y las ideas aprendidas. Ahora, la muestra pretende conectar esa misma metodología de trabajo de Da Vinci con la vida cotidiana, mediante un lenguaje contemporáneo y cercano al público más joven, con el objetivo último de estimular la creatividad y fomentar la curiosidad.

El juego de luces y sombras. / A. Vicente

A través de proyecciones, juegos y realidad aumentada los visitantes podrán intentar desarrollar su mente como lo hacía Leonardo Da Vinci. En uno de esos juegos se demuestra que el ritmo de vida actual y vivir rodeados de pantalla hace que no se pare a contemplar los detalles. Una prueba. El conocido cuadro de "La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana" aparece proyectado. Hay que mirarlo fijamente durante unos minutos para intentar ver las pequeñas cosas y quedarse con todo.

Una pregunta despierta al visitante. "¿Cuál de las siguientes afirmaciones es real?". Una gran mayoría no sabrá contestar precisamente porque no se ha fijado en esos detalles en los que el inventor ponía tanto empeño. "Solo una mujer abraza al niño", era la correcta. "No estamos acostumbrados a mirar como el ojo de Leonardo, ver los detalles", explicó la asesora de la exposición, Érika Goyarrola. Así que habrá que aprender a hacerlo como él.

Este juego con la mente está presente en el resto de "pruebas" a las que se enfrenta el espectador en esta exposición. En ella se pueden poner en la piel del artista para conocer su teoría de las luces y sombras. "Hay que jugar con la luz y ver qué pasa con las sombras de los elementos, si aumenta o disminuye", explicó la asesora de la exposición. Así que manos a la obra. Con varias piezas y sobre dos imágenes, se puede estudiar cómo se mueven las sombras.

Uno de los juegos interactivos de la exposición de Da Vinci. / A. Vicente

La exposición, que acerca a la figura de Da Vinci a su curiosidad insaciable, está organizada por la Fundación La Caixa con la colaboración del Ayuntamiento de Benidorm. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez; junto al concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez; la delegada de la fundación en la Comunidad, Lourdes Toribio; y el director de Área de Negocio de CaixaBank en Benidorm, Carlos Colom; se atrevieron este martes a "jugar" con los inventos de Leonardo. Así se podrá visitar hasta el 25 de marzo de forma gratuita pero con cita previa. Este proyecto forma parte de la conmemoración del quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci (1452-1519).

Una proyección es la primera en despertar la curiosidad de los asistentes. "¿Por qué el agua de lluvia tiene un sabor diferente? ¿Por qué la gente bosteza?". Estas preguntas solo pretenden que la imaginación vuele como lo hacía la de Da Vinci. Los juegos interactivos, además, pretenden poner en práctica otro de los métodos usados por el genio: prueba-error. Unas manivelas con una pantalla buscan que el espectador sepa cómo es el mecanismo que tiene delante. "Se puede preguntar a los que hay alrededor, comentar, durar y seguro que habrá alguna equivocación", indicó Goyarrola; y esa es la clave y lo que hacía Da Vinci: "No tenía miedo a equivocarse".

En una mesa, la "Gioconda", "la Dama del Armiño", "Ginebra Benci" y "La belle Ferronière" esperan al público. En ella hay que seguir jugando para conocer cómo son los rostros. Al otro lado de la sala, un panel interactivo con cuadrados de colores en el suelo anima a "jugar" en grupo. Hay que completar un circuito que simulan máquinas y mecanismos coordinados, pero no resulta fácil. La prueba-error de Leonardo vuelve a estar presente. "El artista estudiaba las máquinas medievales para mejorarlas o, de dos, hacer una nueva", explicó la responsable.

Las ideas de Da Vinci hechas grandes maquetas

Ya en el exterior, la imagen es de grandes esculturas que son el "Tornillo aéreo", el reconocido "Hombre de Vitruvio", la "Máquina voladora" y el "Barco de palas". Este último fue creado por Leonardo Da Vinci en torno a 1487-1489. Se trata de un dispositivo de palas giratorias accionado por el mecanismo de propulsión a pedales y se hizo para que los barcos pudiera recorrer el río en Florencia de una forma más mecánica, sin tanto hombre necesario para remar.

Pero una de las obsesiones de Da Vinci era poder volar. En Benidorm se puede ver uno de sus proyectos que recuerda a un helicóptero: "Creo hasta 12 máquinas voladoras. Esta máquina es un helicóptero primigenio, salvando las distancias, es el mismo concepto", explicó Goyarrola. A lo lejos se reconoce al "Hombre de Vitruvio" con una maqueta que recrea el modelo de Da Vinci.

Una de las maquetas de la exposición en Benidorm. / A. Vicente

El alcalde indicó en el "valor" de esta exposición "en un momento, además, donde la ciencia y la investigación, el talento, están tomando una relevancia que nunca dejaron de tener pero que posiblemente nunca fue tan reconocida como ahora". El alcalde ha ensalzado la figura de Leonardo da Vinci, quien "fue un incomprendido en su tiempo, porque a veces los que son visionarios, los que expresan su talento de muchas formas, han de enfrentarse a esa incomprensión", algo que, a juicio del primer edil, "es lo que le ha pasado durante mucho tiempo también a Benidorm, que hay quien lo critica sin conocerlo, pero al final por empeño, por esfuerzo, por trabajo, lo bueno se acaba imponiendo".

El edil de Cultura destacó que la muestra "se centra en una de las figuras más polifacéticas e interesantes de la historia de la Humanidad; una mente curiosa, preclara y brillante, la de Leonardo da Vinci, cuyo pensamiento, cinco siglos después sigue estando vigente y despertando el interés del gran público y también de expertos de muy diversas disciplinas". Tanto la delegada de la Fundación ‘la Caixa’ en la Comunitat Valenciana, Lourdes Toribio, como el director de Área de Negocio de CaixaBank en Benidorm, Carlos Colom, han agradecido también la colaboración del Consistorio benidormense y han destacado que "acercar la cultura a la sociedad es un eje fundamental para la igualdad de oportunidades", de ahí la apuesta de este organismo por promover todo tipo de exposiciones “cerca de la calle y cerca de las personas”.

Los horarios de la muestra

La Fundación ha trabajado dos años y medio en el proyecto antes de su presentación al público, con un equipo multidisciplinar formado por expertos en Leonardo da Vinci, arquitectos, ingenieros, guionistas, realizadores audiovisuales y especialistas en diseño, en programación de juegos multimedia y en realidad aumentada. Todo ello para ofrecer al espectador una “sorprendente experiencia”.

Los horarios para visitar esta exposición son: de lunes a viernes, de 12.30 a 14 y de 17 a 21 horas; y sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. Asimismo, se pueden concertar visitas guiadas para grupos escolares y otros colectivos, de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 y de 15 a 17 horas, con cita previa llamando al número de teléfono 900 801 137. Asimismo, se ofrecen visitas comentadas para público general, con una duración de una hora, tanto en castellano –lunes, miércoles, viernes y domingos a las 19.15 horas; y sábados y festivos, a las 12.30 horas–, como en valenciano, que serán los martes, jueves y sábados a las 19.15 h y los domingos a las 12.30 horas.

Asimismo, el horario de los pases para público general (30’) en castellano son de lunes a viernes a las 12.45, 17, 19.15 y 20.15 horas; y sábados, domingos y festivos a las 11, 12.30, 17, 19.15 y 20.15 horas. Mientras, los pases para público general (30’) en valenciano son de lunes a viernes a las 13.30, 17.45 y 18.30 horas; y los sábados, domingos y festivos a las 11.45, 13.30, 17.45 y 18.30 horas. El aforo es limitado y para reservar las entradas se puede realizar desde la web CaixaForum.org así como en el propio espacio expositivo.