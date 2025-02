Novedades en el Festival de Cine de l'Alfàs: los cortos de animación entran en concurso

Los cortos de animación entran en concurso en el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi por primera vez. Así lo avanzó el Ayuntamiento además de la organización del certamen que se celebra este año del 5 al 13 de julio. Con esta incorporación, la 37.ª edición aumenta la dotación económica para los premios que repartirán, 9.500 euros en total.

El festival alfasino ha abierto este martes el plazo para poder presentar las cintas de ficción, y como novedad en esta edición de animación, realizadas durante los años 2024 y 2025, que no hayan sido presentadas en ediciones anteriores, y no superen los 30 minutos de duración. No serán admitidos cortometrajes documentales. La sección de cortos a concurso del Festival de Cine de l’Alfàs estrenará en su próxima edición la categoría de animación, y con ella aumentará hasta 9.500 euros los premios a repartir. "Se trata de un esfuerzo notable de la organización de un certamen cuyo principal objetivo es la promoción del cine realizado en España, descubrir y ayudar a los nuevos talentos", indicaron desde la organización.

La fecha límite para la presentación de las obras a concurso será el 11 de mayo. La inscripción se debe realizar por procedimiento online, a través de las plataformas Festhome y Movibeta. Cada autor podrá presentar un máximo de dos cortometrajes. Este martes, el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha presentado las bases y condiciones generales para participar, en un sencillo acto celebrado en Escoles Velles, acompañado por el concejal de Cultura, Manuel Casado, la concejala de Presidencia Mayte García, y el subdirector del Festival de Cine de l’Alfàs, Víctor Lario.

La presentación de las nuevas bases del concurso de cortos en el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi. / INFORMACIÓN

La participación del certamen está abierta a productores y realizadores de cine españoles, y/o con sede social en España. Un comité formado por representantes del Festival de Cine se encargará de seleccionar, entre todas las cintas recibidas, aquellas que entrarán a concurso. La inscripción se realiza por procedimiento online a través de las plataformas Festhome y Movibeta. En la pasada edición del Festival se presentaron un total de 1.154 cortos procedentes de toda España, de los que 27 compitieron en la Sección Oficial, resultando ganador el cortometraje "El Cacharrico", escrito y dirigido por Óscar Toribio.

La nueva categoría de premios

La nueva categoría de cortos animados reconocerá al mejor cortometraje de animación con un premio de 1.000 euros. En este punto era necesario incidir una vez más en que el Festival de Cine de l’Alfàs es uno de los certámenes nacionales de cortometrajes que mayor cuantía destina a su sección competitiva. El Festival concede un primer premio, dotado con 4.000 euros y Faro de Plata, un segundo premio de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros. Como novedad el certamen en su trigésimo séptima edición va a conceder un premio al mejor corto de animación de 1.000 euros y otra novedad, dobla el premio destinado al mejor corto valenciano, que estará dotado con 1.000 euros.

Así mismo, el Festival concede un premio de 500 euros al mejor cortometraje dirigido por una mujer, y con perspectiva de género, un galardón otorgado por la asociación Huellas de Mujer y CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medio Audiovisuales). También entregan galardones sin dotación económica en reconocimiento a la Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Fotografía.

Como en ediciones anteriores, el corto ganador podrá concurrir a los Premios Goya en la categoría de Mejor Cortometraje Nacional de Ficción, al haber sido elegido el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para hacer la preselección de candidatos.

El 37 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi se celebrará del 5 al 13 de julio, convirtiéndose en uno de los acontecimientos culturales más importantes de la comarca de la Marina Baixa. La cita cultural más importante del año y también la de mayor promoción y repercusión, desde el punto de vista turístico.