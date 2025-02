Benidorm recibe su reconocimiento como Pionero Verde del Turismo Inteligente

Benidorm ya luce en uno de los espacios más transitados a diario por miles de ciudadanos y visitantes, la plaza de la Hispanidad, la escultura que lo acredita como destino Pionero Verde del Turismo Inteligente de la Unión Europea para el año 2025, un reconocimiento concedido por la Comisión Europea como ciudad líder en turismo inteligente y sostenible.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha recibido este jueves este distintivo de manos de Andrea Staicu, responsable del sector turístico de la Comisión Europea, quien se ha desplazado hasta la ciudad junto a una delegación de este organismo para hacer entrega oficial del reconocimiento, con el que se "pone en valor nuestro compromiso excepcional para dar forma al futuro del turismo sostenible e innovador y refrenda la apuesta que iniciamos en 2015 en favor de la sostenibilidad y del turismo inteligente", según Toni Pérez.

El acto de entrega ha tenido lugar en la propia plaza de la Hispanidad, tras ser concedido en Bruselas el pasado 27 de noviembre, cuando Benidorm se impuso al resto de ciudades europeas que habían sido seleccionadas como finalistas: Aveiro (Portugal), Jurmala (Letonia), Liepãja (Letonia), Nea Propontida (Grecia), Panevézys (Lituania) y Sliven (Bulgaria). El mismo ha congregado a una nutrida representación institucional y del tejido empresarial y asociativo de Benidorm.

Entre los asistentes, además de la propia Andrea Staicu, la Comisión Europea también ha desplazado a su responsable de Políticas Turísticas, Misa Labarile; y a la respresentante del Ayuntamiento italiano de Grossetto, seleccionado como Green Pioneer of Smart Tourism en el año 2024. Junto a ellos también han participado Enrique Martínez, presidente de Segittur; el senador Agustín Almodóbar; la delegada del Consell, Agustina Esteve; los secretarios autonómicos de Representación ante la Unión Europea y de Turismo, Pablo Gustavo Broseta y José Manuel Camarero, así como miembros de los Cuerpos de Seguridad, de la Corporación local o del ente gestor del DTI, entre otros.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, agradeció a la Comisión Europea este distintivo y felicitó al pueblo de Benidorm por haberlo conseguido: "Somos un pueblo que siempre se marca retos". Así reprodujo unas palabras pronunciadas hace más de 60 años por el entonces alcalde Pedro Zaragoza: "El coraje de los pioneros sigue vivo; nuestra quimera, imaginar siempre el futuro y hacerlo realidad. En eso estamos".

Un 2025 de reconocimientos y efemérides

Durante su parlamento, el primer edil ha recordado que este 2025 "celebramos 700 años de historia como pueblo" y que "en el devenir de nuestra propia historia, Benidorm apostó un buen día por el turismo". Tras un recorrido por algunos de los grandes hitos de la gestión urbana y de la trayectoria turística de la ciudad, Toni Pérez se ha detenido en el pasado 27 de noviembre de 2024, cuando "en Bruselas se reconocían los logros y esfuerzos de Benidorm en materia de turismo inteligente y sostenible, así como de prácticas de transformación y transición ecológica como destino turístico, que ahora abundaremos con nuestra inminente Agenda Urbana".

El acto celebrado este jueves en la plaza de la Hispanidad de Benidorm. / INFORMACIÓN

El alcalde indicó que "hoy nos reafirmamos en nuestra voluntad de seguir trabajando para incrementar el reconocimiento reputacional de nuestra ciudad como gran destino de Europa y del Mundo". Así, "cuidar Benidorm, logrando que sea más resiliente y sostenible, cuidar a quienes aquí vivimos y a quienes vienen a disfrutar al lugar de la felicidad, es lo que en todo el mundo ahora mismo no solo se está demandando sin o también reconociendo".

Para concluir, el primer edil ha empleado el lema que usó Benidorm en su candidatura para alzarse con el reconocimiento, "Why not?" (¿Por qué no?), y ha afirmado que este distintivo como ‘Green Pioneer’ “será un acicate más en nuestra estrategia y en nuestra forma de trabajar a partir de hoy”.

Por su parte, la responsable del sector turístico de la Comisión Europea, ha aplaudido en su discurso que "el éxito de Benidorm reside en su compromiso con la sostenibilidad, está a la vanguardia de la adaptación al cambio climático y destaca por su gestión inteligente del agua y la energía". Todo ello, "posiciona a la ciudad como un gran ejemplo para otros destinos costeros, compartiendo soluciones con ciudades que enfrentan problemas similares".

Para Andrea Staicu, "además de ser sostenible, la ciudad también puede estar orgullosa por su enfoque en la accesibilidad, con una infraestructura urbana cada vez más accesible e inclusiva, promoviendo la movilidad ecológica frente al uso del automóvil y desarrollando carriles para bicicletas y para caminar".

"Su nombramiento llega en un momento crucial para la elaboración de políticas de la Unión Europea. Por primera vez –ha añadido la portavoz de la CE– el turismo no solo es reconocido, sino que se enorgullece de contar con una cartera especializada y con su propio Comisionado de Turismo Sostenible y Viajes". 2025 "es un año decisivo para la nueva y audaz estrategia europea para el turismo sostenible". Por último ha afirmado que esta estrategia de la UE, en la que se está trabajando “incansablemente” para poderla presentar a principios de 2026, “vemos a Benidorm como líder y como inspiración de lo que puede y debe ser el turismo sostenible” puesto que “su compromiso con un futuro más verde y sostenible es una verdadera inspiración para todos nosotros”, ha concluido Staicu.

Programación anual

La concesión de este distintivo y la colocación de la escultura conmemorativa, que lucirá durante todo el año casi a los pies del tecnohito, es el primero de los actos que se van a desarrollar a lo largo de todo este 2025 para difundir a nivel europeo los hitos y buenas prácticas que han valido a Benidorm para obtener este reconocimiento como Pionero Verde del Turismo Inteligente.

Además de ello, en los próximos meses se realizarán varios ‘workshops’ y eventos específicos para divulgar la sostenibilidad de nuestro modelo turístico no solo en España sino en el resto de Europa. Igualmente está prevista la participación de Benidorm en los ‘Spain Talks’ que Turespaña organiza en diversas ciudades europeas y en los que se expondrán algunos otros datos que confirman la sostenibilidad del destino.

También se va a llevar a cabo un ‘bootcamp’ con ciudades que han precedido a Benidorm como destino ‘Pionero Verde de Turismo Inteligente’ en ejercicios anteriores o que han recibido el reconocimiento ‘Capital Europea de Turismo Inteligente’, que también otorga la Comunidad Europea. “La intención es poner en común casos de éxito y ver cómo las soluciones adoptadas en estos destinos se pueden replicar en otros; aprender unos de otros y trabajar en conjunto por una actividad turística que promueva la sostenibilidad social, económica y ambiental”, según ha explicado el alcalde Toni Pérez.

Asimismo, se ha previsto la divulgación del título ‘Pionero Verde’ en el ámbito académico y en las diferentes ferias nacionales e internacionales; al tiempo que en las grandes citas de congresos y encuentros profesionales que se desarrollen en la ciudad a lo largo del año. En la agenda de actividades también se incluye la realización de formaciones y ‘workshops’ online para divulgar buenas prácticas en sostenibilidad global, así como trabajar de la mano de creadores de contenidos alineados con la protección ambiental y la sostenibilidad.