Comprar un garaje en Benidorm: hasta 80.000 euros según la zona

Encontrar un hueco donde aparcar es uno de los momentos más estresantes para un conductor. Así que hay quien opta por buscar una plaza de garaje para comprar y quitarse parte del problema. Sin embargo se enfrentan a otro: el precio de los aparcamientos que se venden. En Benidorm, los importes están por las nubes y adquirir uno de estos espacios puede costar hasta 80.000 euros en la actualidad.

En los últimos años, el incremento de los precios en el sector inmobiliario no solo ha afectado a las viviendas, también a los garajes que se venden en inmuebles o edificios destinados solo a aparcamiento. Además, la capital turística ha sufrido un proceso de transformación en el que gran cantidad de calles han pasado a ser peatonales o, al reformarlas, se ha eliminado parte del espacio para estacionar. Y aunque se han creado nuevos lugares para aparcar de forma gratuita, como los aparcamientos disuasorios, poder hacerlo en la calle se complica; y más, en temporada alta.

Buscar un garaje a un precio económico para acabar con el estrés de buscar aparcamiento cada vez que se va a trabajar o volver a casa puede ser una opción. Y a ello se une que un aparcamiento en propiedad, según explicaron fuentes del sector inmobiliario a este diario, está considerado como una buena inversión. Entre otras razones, porque conlleva menos gastos que una vivienda en propiedad y, además, se puede alquilar de forma más fácil.

Pero en Benidorm hay que rascarse el bolsillo si se quiere comprar una plaza; y bastante. De hecho, el último año, los precios se han elevado de forma exponencial llegando a superar los 25.000 euros de media, según el último informe de Fotocasa. Con ese coste, la capital turística se ha convertido en la más cara de la provincia donde adquirir en propiedad un garaje.

Uno de los parkings de Benidorm donde se pueden adquirir plazas de garaje en una imagen de archivo.. / Alex Domínguez

Buscar en las ofertas que se publican en las redes o dar una vuelva por las inmobiliarias es comprar cómo el precio de los aparcamientos no está al alcance de todos los bolsillos. Entre los más caros que ahora mismo se ofrecen para vender en la capital turística, los más cercanos al centro son los de importes más altos. Y como es normal, los de más tamaño también son más caros. Juntar ambos requisitos ya es casi impensable para la mayoría de vecinos o turistas.

Algunos ejemplos. Un garaje de buen tamaño en el que, además, se puede usar como almacén en el centro urbano se eleva hasta los 86.000 euros. Un poco menos cuesta un garaje cabinado (es decir, que se puede cerrar con una puerta individual) dentro de otro aparcamiento más amplio, aunque también ronda los 80.000 euros. La ubicación: la avenida Marina Baixa, en la zona de Poniente. Cerca de esa avenida, en la de la Vila Joiosa, otro espacio de gran tamaño se vende a 77.000 euros.

En primera línea de la playa de Levante, un garaje cerrado de 20 metros cuadrados se vende por 75.000 euros. Solo por comparar: un estudio de 25 metros cuadrados en una planta 14 y cerca de la plaza de toros se vende en una página inmobiliaria por 55.000 euros.

Más cerca del centro, entre los precios más altos que se puede encontrar ahora en el mercado, se enmarca la avenida del Mediterráneo. Un garaje se puede adquirir por 69.000 euros. En la playa de Poniente, los precios van desde los 48.000 euros; en pleno centro, calle Venus, 19 metros cuadrados por 50.000 euros.

En el centro, un garaje cabinado se puede encontrar por 40.000 euros; aunque hay un poco más baratos: uno de 15 metros cuadrados por 27.000 euros o uno en la calle Invierno por 22.000 euros. En la zona de Sierra Helada, en un edificio se vende una plaza en la que caben dos coches por 20.000 euros; comparado con los anteriores, no es de los más costosos. En la calle Kenedy, para dos vehículos, 23.000 euros; en Alfonso Puchades, para dos vehículos y una moto, 30.000 euros.

Los más baratos

En la avenida Europa, hay garajes desde los 18.000 a los 23.000 euros. Y entre los más baratos, en uno de los edificios más conocidos de la ciudad, Torre Lugano, una plaza por 9.500 euros; una en la calle Viena por 10.000 euros; o una en la avenida Presidente Adolfo Suárez, 12.000 euros.

Uno de los parkings disuarios de Benidorm. / David Revenga

"Cuando más céntrico está el garaje, mayor es el precio", explicó a este diario Juan Balastegui, agente inmobiliario en Benidorm. El experto indicó que el precio medio en la ciudad está en una horquilla entre los 18.000 y los 25.000 euros. "Pero si los aparcamientos están cabinados, es decir, cerrados, el coste puede incrementarse de media hasta los 50.000-60.000 euros", añadió.

A esos precios, las ofertas de venta de garajes se mantienen en el tiempo. "Hay muchas veces que se tarde mucho tiempo en venderlos. Los de menor precio es normal que se consiga antes", añadió Balastegui. A pesar de los precios por la oferta que hay contra una demanda elevada, el agente inmobiliario afirmó que "hay demanda para comprar pero sobre todo la gente busca un garaje que alquilar".

Por ello, algunos de los que compran aparcamientos lo hacen para invertir: "Un garaje no ha sido nunca una mala inversión, pero ahora están los precios muy altos", explicó Balastegui. Así, una plaza de parking siempre es "un plus para una vivienda" que se quiera vender, porque "es algo que no hay en la mayoría de edificios, por ejemplo del centro urbano".

Pero los precios "paran" a aquellos que buscan garajes. "Llevo tiempo buceando para encontrar algún aparcamiento que me cuadre el precio. Vivo en el centro y me gustaría tener otra plaza de garaje", explicó una vecina de Benidorm. "Además creo que es una buena inversión de futuro, pero a los precios que están, tengo dudas de si me he puesto a buscar en el mejor momento", añadió.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que "a los precios actuales, igual no amortizas la compra hasta dentro de 20 años si lo alquilas después. Además hay que sumar los gastos como comunidad de propietarios o el IBI".

El alquiler, tampoco barato

Los usuarios que no se plantean comprar, quizá sí piensen en alquilar para dejar de dar vueltas con el coche para ir a trabajar o cuando llegan a casa. Aunque los precios, tampoco son bajos. Entre los más caros, según una página inmobiliaria, una plaza para dos coches en la zona del Rincón de Loix por 250 euros al mes. En la calle Garita, en el centro urbano y en zonas cercana a un área peatonal, 220 euros pero, además solo para julio y agosto.

Hay otras opciones en el Rincón de Loix por 190 euros al mes o los 120 euros de la avenida de l'Aigüera, en pleno centro, o la avenida Bilbao. Más céntrico aún, en Marqués de Comillas, se puede encontrar algún anuncio por 110 euros. Entre las más baratas, para un coche pequeño en la avenida Almendros, por 30 euros. Además, los alquileres de espacios solo para motos van desde los 30 a los 55 euros al mes.

Con los precios actuales, muchos optan por dejar el vehículo en la calle en las calles libres, es decir, sin zona azul; o en los aparcamientos disuasorios que se extienden por todos los barrios de la ciudad. Porque no solo la vivienda ya es un problema, poder tener un garaje para no estresarse buscando también se ha unido a la lista.