Benidorm quiere entrar en la red internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la OMT

El Ayuntamiento de Benidorm ha presentado su candidatura para ingresar en la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de la Organización Mundial del Turismo, un organismo creado para apoyar y conectar destinos comprometidos con el monitoreo regular de los impactos económicos, ambientales y sociales del turismo para facilitar la toma de decisiones por medio de los datos, fomentando asimismo prácticas de turismo sostenible a nivel local y global.

La red INSTO cuenta en la actualidad con un total de 42 miembros de América, Asia y el Pacífico y de Europa, de los cuales cinco son españoles: los observatorios de Turismo Sostenible de Málaga y Mallorca; los observatorios de Turismo de Barcelona y Navarra; y el Sistema de Inteligencia Turística de Bizkaia.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha sido el encargado de presentar el inicio de este proyecto, que estará integrado en el Observatorio de Sostenibilidad Turística del Hub de Innovación y con el que, ha afirmado, Benidorm quiere también "mostrarse al mundo como ejemplo de cómo un destino maduro puede liderar la transición hacia un modelo de turismo regenerativo, donde la tecnología, la planificación estratégica y el bienestar de residentes y visitantes vayan de la mano".

La candidatura de Benidorm para ser miembro de este organismo forma parte del proyecto ‘Mejora e implementación sistemas sostenibilidad y avance en los ODS’, dotado con 45.000 euros y que es una de las últimas actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm DTI + Seguro’, impulsado de forma conjunta por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm para seguir avanzando en una gobernanza segura, sostenible e inteligente impulsando el sector turístico de Benidorm, con una inversión total de más de 2.950.000 de euros.

El Centro Municipal de El Torrejó ha sido el escenario elegido para la presentación de este proyecto, en un acto que ha reunido a numerosos representantes del ámbito turístico y empresarial del municipio, además de los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate, Manuel Pérez Fenoll y Mario Villar; la edil de Innovación, Aida García Mayor, junto a otros ediles de la Corporación municipal; la directora del Invattur, Olivia Estrella; y miembros del ente gestor del DTI; y representantes de Kalmas Gestión Empresarial, la consultora que va a desarrollar este proyecto.

El primer edil ha destacado que Benidorm "es un destino que no solo ha sabido reinventarse a lo largo de los años, sino que ha liderado, con visión y compromiso, el camino hacia un turismo más inteligente, sostenible y regenerativo". Desde el año 2018 es, además, "un referente global como primer Destino Turístico Inteligente certificado a nivel mundial bajo la norma UNE 178501", al que se suma en este 2025 la concesión del distintivo como destino Pionero Verdel del Turismo Inteligente por parte de la Comisión Europea.

"Conquistado y consolidado este reto, llega el momento de imponerse uno nuevo", manifestó Pérez, y "al presentar hoy nuestra candidatura a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de la OMT, damos un paso más en esa dirección, reafirmando nuestra voluntad de medir, analizar y mejorar continuamente nuestro impacto turístico para garantizar un futuro más equilibrado y resiliente".

Pionero en turismo inteligente

El alcalde ha reconocido que "ser pioneros en turismo inteligente y sostenible no es solo un título, es una responsabilidad que asumimos con orgullo y determinación". En este sentido, ha explicado que el proyecto presentado por la ciudad en esta candidatura persigue dar respuestas a tres grandes objetivos. El primero de ellos, "medir con precisión el impacto del turismo en nuestro destino, utilizando datos y métricas que nos permitan tomar decisiones basadas en la evidencia y mejorar nuestra planificación, porque lo que no se mide no existe".

El segundo objetivo, ha continuado, es "asegurar una evolución equilibrada del destino, garantizando que el crecimiento turístico sea compatible con la sostenibilidad ambiental, económica y social, asegurando en todo momento la calidad de vida de los residentes y la experiencia del visitante". Y, por último, "fomentar la innovación y el aprendizaje continuo, conectándonos con otros observatorios de la red para compartir las buenas prácticas y, al mismo tiempo, adoptar estrategias que refuercen nuestro liderazgo en turismo sostenible".

Por último, el alcalde ha agradecido su apoyo "a todas las personas e instituciones que han hecho posible que Benidorm llegue hasta aquí, porque este es un proyecto participativo y centrado en las personas" y les ha animado a aportar "su talento y propuestas, a integrarse en los diferentes grupos de trabajo, y a contribuir con la ciudad para posicionarse dentro de este observatorio".

Acciones que se van a desarrollar

Una vez anunciada su voluntad de ingresar en esta red de observatorios turísticos de la OMT, Benidorm va a tener que desplegar una hoja de ruta, en la que se contemplan una serie de acciones que está previsto que se desarrollen a lo largo de este 2025, según ha explicado Esther Welters, de Kalmas GE. Entre ellas se encuentra la coordinación y recogida de cartas de apoyo; la creación y coordinación de grupos de trabajo; la realización de acciones de difusión y sensibilización; la realización de hasta 80 talleres en instituciones, colegios, institutos o centros de Formación Profesional; o la redacción de un documento para el Pacto de Turismo Sostenible, entre otras.

Por lo que se refiere a las acciones de sensibilización y difusión, está previsto desarrollar un total de 17 charlas a distintos colectivos, que versarán sobre energías verdes, consumos cero, actividades gastronómicas sostenibles, satisfacción local con el turismo, beneficios económicos del destino, la estacionalidad y el empleo en el turismo, la gestión del agua y de las aguas residuales, la gestión de los residuos sólidos, etcétera, todas ellas ligadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Todo ello, según ha explicado Welters, con la finalidad de obtener datos y poder realizar un diagnóstico inicial sobre los indicadores que Benidorm ya está aplicando y cómo potenciarlos y poder seguir avanzando en la aplicación del resto, así como establecer alianzas estratégicas con otras administraciones supramunicipales de carácter provincial, autonómico, estatal y con otros países que ya forman parte del INSTO.

Sobre los indicadores sobre los que se habrán de tomar datos, el Observatorio del Turismo Sostenible se basa en un sistema de indicadores que permite monitorear 40 áreas distintas, sobre las que como mínimo cada destino está obligado a monitorear nueve, además de aquellas que considere significativas o de relevancia. En el caso de Benidorm, la ciudad lleva años trabajando en conocer la satisfacción local con el turismo, los beneficios económicos del destino, el empleo, la estacionalidad del turismo, la gestión de la energía, la gestión del agua, la de las aguas residuales, la de los residuos sólidos y la gobernanza, a las que podría ir sumando nuevos indicadores sobre los que también trabaja esta red de observatorios del INSTO.