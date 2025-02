¿El transporte del futuro? Un aerotaxi prueba su vuelo en Benidorm

¿Que es lo que sobrevuela el cielo de Benidorm? No, no era un helicóptero ni un avión de pequeño tamaño. Se trata de un aerotaxi que ha hecho su primer vuelo en Europa simultáneamente con drones en un entorno urbano real. La capital turística ha vuelto a ser escenario de pruebas de uno de los proyectos europeos para destionar el tráfico de estos apartos aéreos no tripulados.

El aerotaxi que se ha podido ver esta mañana en la ciudad es un vehículo aéreo sin tripulación con unos 600 kilos de peso que sirte para el transporte de pasajeros. En la playa de Poniente ha operado a la vez con 12 drones para poder visualizar todos ellos con el sistema U-Space europeo. Han simulado tareas de salvamento, vigilancia y entrega de mercancías.

El espectáculo aéreo ha despertado la curiosidad no solo de los que han estado en la presentación, sino también de numeroso público. La curiosidad de cómo vuela un taxi sin conductor ha sido mucha ya que recordaba a algunas películas que hasta ahora eran de ciencia ficción.

La demostración forma parte del proyecto europe U-ELCOME que cuenta con la participación de 51 socios de 3 países (España, Francia e Italia). Su objetivo es integrar y validar los primeros servicios U-space en España. Benidorm se convirtió hace tiempo en el laboratorio de pruebas de este sistema que será el que se usará en el futuro.

El proyecto U-ELCOME es clave para impulsar la integración segura de vehículos aéreos no tripulados y drones mediante el uso de los servicios U-space. Así quiere contribuir a sentar las bases para un futuro con ciudades más conectadas y sostenibles. Esta demo, pionera en Europa, no solo permite ver in situ tecnologías innovadoras, sino que también mostrará la viabilidad y oportunidad de un transporte aéreo urbano eficiente y seguro en Europa.