Benidorm aprueba su Agenda Urbana: 188 millones en 25 actuaciones en cinco años

25 actuaciones hasta 2030 con un presupuesto total de 188 millones de euros. El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado en el pleno de este viernes su Agenda Urbana en la que se recogen diez objetivos estratégicos para impulsar un crecimiento sostenible e integrado del municipio hasta dentro de cinco años. La propuesta ha salido adelante por amplia mayoría, con los votos a favor del Partido Popular y el PSOE frente al voto en contra de Vox.

La portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, explicó que este documento estratégico supone una hoja de ruta para hacer de Benidorm "una ciudad más sostenible, más innovadora y más resiliente" y además "impulsando una gobernanza participativa y un crecimiento integrado". Para la elaboración de esta Agenda Urbana de Benidorm se han desarrollado distintas reuniones con concejalías, agentes sociales y consejos asesores y que, además, se ha realizado una encuesta ciudadana para definir las líneas de actuación que marcarán esta hoja de ruta.

Como consecuencia de todo ello, se ha elaborado un extenso documento, en el que se exponen los cinco grandes retos u horizontes que marcarán a partir de ahora las líneas estratégicas de la ciudad: Diversificación económica – Horizonte de oportunidades; Adaptación al Cambio Climático – Horizonte verde; Movilidad y Transporte Sostenible – Horizonte conectado; Transición Energética y Sostenibilidad Urbana – Horizonte sostenible; y, por último, Cohesión social y vivienda – Horizonte inclusivo, tal y como ha explicado la portavoz.

"Estos horizontes o líneas estratégicas se van a materializar en un Plan de Acción Local, conformado basándose en diversas medidas a adoptar y estando cada una de ellas compuesta por un total de 25 actuaciones y cuyo presupuesto se puede cifrar en 188.200.000 euros, IVA incluido". Además, dentro de esta Agenda Urbana se incluye también el Plan de Actuación Integrado (PAI) con el que el Ayuntamiento concurrirá a una nueva convocatoria de Fondos FEDER: la Estrategia de Desarrollo Integral Local (EDIL). La inversión total prevista es de 15 millones de euros para los que el Ayuntamiento espera lograr 9 millones de esos fondos de Europa. Todos ellos para rehabilitar la plaza de toros bajo el nombre de "Benidorm Open Arena".

Las medidas con más inversión

Según explicó Caselles, "las medidas que precisan más inversión son las denominadas ‘Horizonte inclusivo’ y ‘Horizonte conectado’", donde se recogen medidas relacionadas con la igualdad de oportunidades para todos (acceso a vivienda, integración de residentes y turistas); la renovación interna de Benidorm (con proyectos de rehabilitación energética y renovación de los espacios públicos); medidas en el ámbito de la accesibilidad universal, la movilidad, el transporte sostenible; y la recuperación del espacio público para el ciudadano.

"Se trata de hacer entre todos un Benidorm mejor", defendió la edil, para también recordar que el Ayuntamiento ya ha ejecutado o está ejecutando algunas de las acciones que se apuntan en este documento, entre las que ha puesto como ejemplo la construcción de 91 viviendas protegidas en Poniente, que promueve la Generalitat sobre una parcela de suelo municipal cedida por el Consistorio y cuyo proyecto “ya ha entrado en este Ayuntamiento y está siendo estudiado por los técnicos para su ejecución”.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, destacó que "este es un documento interesantísimo, estratégico para el desarrollo sostenible hasta 2030". Así recalcó que los socialistas "vemos cada día más necesaria su implementación. Son objetivos ambiciosos para llegar a 2030 con una ciudad más verde, accesible e innovadora". Aunque sí afirmó que el documento "marca cinco retos pero también plasma muy bien las debilidades que cuenta nuestro municipio. También las fortalezas. En algunas de ellas se está trabajando muy rápido pero otras que tenemos que esforzarnos y mejorar. Algunas ya han sido advertidas por el PSOE pidiendo al gobierno del PP celeridad y compromiso. Porque si no, jóvenes y mayores verán como cada vez más turistas, zonas verdes, carriles bici, transformación digital pero cada vez más difícil vivir en el municipio".

Por ejemplo recalcó el "acceso a vivienda" como un "problema real al que llegamos tarde y tenemos que trabajar de inmediato" y recordó que el PSOE ya presentó en 2023 medidas en este sentido. Así añadió que "esperemos que no se quede solo en un documento más porque la implantación de la Agenda 2030 es necesaria".

Pero el concejal de Vox, José Miguel San Martín, está en el lado opuesto completamente, como su partido no ha dejado de decir cada vez que se habla de la Agenda 2030: "No es el modelo de ciudad que quieren nuestros votantes. Y menos si hay que quedarse con el paquete entero". Añadió que "nuestros votantes no quieren que los obliguen a moverse en bici, no tener parkings disuasorios sino poder venir a un parking en el centro. La realidad es que con todos los ODS e inversiones hemos llegado a que la gente trabaja y no llega a final de mes".

Otros asuntos

Con los mismos votos a favor de PP y PSOE y el voto en contra de Vox, el pleno aprobó también la adhesión del Ayuntamiento de Benidorm a la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias, con motivo de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, que este año tiene como lema "Para todas las mujeres y niñas: Derechos, Igualdad y Empoderamiento". La concejal de Igualdad, Ángela Zaragozí, reiteró públicamente el "compromiso firme e inquebrantable de promover y defender los derechos de las mujeres y niñas, sin distinción de origen, edad, etnia, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición”, tal y como reza la declaración de la FEMP, y defendió "la necesidad de reforzar las políticas de igualdad, de conciliación y de corresponsabilidad especialmente desde el ámbito local, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y reducir la brecha salarial". El concejal de Vox volvió a mostrarse en contra de esta moción y desgranó los argumentos que el partido de ultraderecha esgrime cada vez que se habla del 8M.

La Corporación municipal también ha sacado adelante, en este caso por unanimidad, la propuesta para nominar con el nombre del ‘Metge Josep Pérez Fuster’ la calle comprendida entre las avenidas del ‘9 d’Octubre’, ‘La Llibertat’ y Nicaragua, donde se ubica la residencia y centro de día para mayores de Foietes, en reconocimiento a este médico e investigador benidormense. Y también el reconocimiento del municipio a tres destacados deportistas locales, como son Nerea Pérez Machado y los hermanos Juan y Miguel Martínez Munuera, por medio de una moción elevada a pleno por el alcalde Toni Pérez para poner su nombre a tres campos de fútbol ubicados en la Ciudad Deportiva ‘Guillermo Amor’.

En concreto, el campo hasta ahora conocido como ‘Anexo’ pasará a denominarse Nerea Pérez Machado, como homenaje a esta futbolista que actualmente milita en las filas del Villarreal, mientras que los dos nuevos campos de fútbol 11 (cuatro de fútbol 8) se denominarán ‘Campos de Fútbol Juan y Miguel Martínez Munuera”, en reconocimiento a estos dos árbitros de Primera División. Tras la aprobación unánime de esta propuesta los ediles han dedicado un fuerte aplauso a estos tres deportistas, cuyos familiares se encontraban entre el público siguiendo la sesión. El alcalde Toni Pérez les ha trasladado una felicitación pública en nombre de Benidorm y ha manifestado que “la aprobación de mociones como ésta deben ser una tarea inspiradora para conseguir un Benidorm mejor”.

La cafetería del mercado y el plan estratégico de subvenciones

Por unanimidad se han aprobado los pliegos de condiciones y el procedimiento de adjudicación para la concesión demanial del bar cafetería del mercado municipal en la zona comprendida por los puestos 16, 17 y 18. La concesión, según ha precisado el edil de Comercio, Javier Jordá, tiene de plazo hasta el 30 de junio de 2025 y el precio de adjudicación será de 219.247,75 euros por todo el plazo de la concesión. “Queremos hacer un mercado más atractivo y que sea una referencia como lo es en otros municipios” ha señalado el edil. Igualmente, con el voto unánime de los grupos políticos se ha aprobado el acta de cesión de tres parcelas al Ayuntamiento para la creación de una rotonda en la confluencia de la avenida Severo Ochoa y el Camino de los Torreros.

También ha salido adelante por unanimidad el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2025, un documento fundamentado en la Ley General de Subvenciones entre cuyos objetivos prioritarios se encuentran, según la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, “el fomento de todo tipo de actividades de utilidad pública o interés social, o de producción de una finalidad pública, siempre sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo y fomento de actividades de escaso rendimiento económico, además de potenciar la creación de redes asociativas y de participación de los ciudadanos en la actuación municipal, incluyendo los diferentes premios que se conceden cuando exista una previa solicitud de los beneficiarios”.

Este Plan Estratégico también establecerá y normalizará, para las diferentes líneas y programas de ayuda y subvenciones del Ayuntamiento, un conjunto de principios y bases de ejecución comunes a las mismas. También pretende mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones, así como regular el régimen al que ha de ajustarse la concesión y justificación de las subvenciones a tramitar por el Ayuntamiento. Se regirá asimismo por una serie de principios generales de actuación como son el de publicidad, de libre concurrencia, de objetividad. De transparencia e igualdad y no discriminación de eficacia y eficiencia, de estabilidad presupuestaria y regla de gasto y de control y análisis de la adecuación de los fines de las entidades solicitantes a los principios de igualdad y no discriminación.

En el capítulo de despachos extraordinarios, se ha aprobado de forma unánime la actualización del Plan Antifraude del Ayuntamiento de Benidorm. Según ha detallado la portavoz Lourdes Caselles, la actualización se centra en el punto 7, relativo al Órgano Responsable, ya que ha habido cambios en algunos cargos que lo componen y era necesario modificar su composición. “Asimismo, se amplía la composición del Comité incluyendo las áreas de Informática y de Fondos Europeos” ha dicho. Por otro lado, se aprovecha “para introducir mejoras en la redacción y se sustituye la herramienta de evaluación de riesgos “matriz de riesgos” por la herramienta “mapa de riesgos” en cumplimiento de los principios transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

