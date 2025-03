La Semana Santa de Altea 2025 se anuncia con un cartel de Agustín Vilar

La Semana Santa de Altea de 2025 ya tiene cartel anunciador. En la tarde-noche de este sábado se presentó la obra realizada por Agustín Vilar en un acto celebrado en la iglesia de San Francisco tras la misa vespertina, y en el mismo también se pronunció el pregón a cargo del compositor Jaume Francesc Ripoll Martins, director a su vez del coro parroquial, entidad fundada en 1922 y a la que la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Altea había propuesto para el pregón de este año. Asímismo, en el acto se rindió homenaje a la soprano del coro, Concha Aznar (92 años) por sus 78 años cantando de manera ininterrumpida en la coral.

El acto se inició con unas palabras de agradecimiento a los asistentes por parte del cura párroco Francisco Morató "por los alimentos que habéis entregado esta tarde a la mesa petitoria de Cáritas (arroz, aceite, azúcar, galletas y leche)" y por la asistencia de los miembros de las cofradías alteanas y de las comisiones de fiestas de Altea y Altea la Vella, además del cura de la parroquia de Santa Ana, Juan Carlos Ferri, y las autoridades locales.

Cartel anunciador de la Semana Santa de Altea 2025. / INFORMACIÓN

Francisco Morató aprovechó el momento para recordar que en 2025 "se celebra el Año Jubileo de la Esperanza. Un Año Jubilar que está muy presente en la Semana Santa de Altea, ya que nuestro obispo José Ignacio Munilla ha declarado templo jubilar a la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo".

Tras la intervención del padre Morató, la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Altea, Ana Alvado Orozco, explicó los actos litúrgicos que tendrán lugar en estas próximas fechas y felicitó a los autores del cartel y el pregón "por vuestra colaboración para enaltecer como se merece la Semana Santa de nuestro pueblo",

El cartel de la Resurrección de Cristo

Agustín Vilar señaló que para realizar el cartel, al que ha titulado "Amanece el Domingo de Resurrección”, ha empleado una técnica mixta de acuarela y aerografía sobre acrílico. Vilar indicó que en este cartel "pretendo poner en valor, de entre todos los Misterios Pascuales, el Misterio de la Resurrección de Cristo, simbolizado en un hermoso amanecer de domingo. La Resurrección -explicó- aparece como símbolo de esperanza de los cristianos, representados en las dos cruces que ya se encuentran vacías, y en las que se refleja la tenue luz del plenilunio eucarístico que empieza a desaparecer por los primeros rayos del amanecer incipiente".

El autor, ingeniero técnico industrial de profesión y pintor por vocación, manifestó que "cuando me pidieron desde la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Altea que hiciera el cartel, y acepté la propuesta, busqué ideas expresar cual es el modo en que yo siento la Semana Santa. No debía ser un cartel triste. Por ello, de las tres partes que componen la Semana Santa: Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, elegí la resurrección". Vilar aseveró que "debía mostrar algo que, sin ser evidente, siempre ha estado ahí en todas las Semanas Santas desde hace muchos siglos, y puede que para algunos haya pasado desapercibido: la luna llena. Pero también debía estar representado lo que es nuestro: Altea, en un lugar discreto pero presente. Y por último, me impuse la sencillez como condición innegociable."

Agustin Vilar junto a su cartel de la Semana Santa de Altea 2025 acompañado por la presidenta de la Junta Mayor de Cofradias, Ana Alvado. / Rosa Pérez

Sobre el cartel explicó que "nos encontramos ante cuatro elementos y de fondo, el cielo de un amanecer. Estos son la cruz de Jesucristo y la cruz de Gestas, el mal ladrón que en el cadalso increpó a Jesús, con la silueta de Altea como telón de fondo y con la luna llena en el el cielo". Vilar añadió que con la cruz vacía ante un amanecer "quiero transmitir lo que significa para los cristianos la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Es el paso de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la alegría, de la desolación a la esperanza. Cristo ya no está en la cruz y está despuntando el día. Ya ha resucitado y estamos contemplando el amanecer del Domingo de Resurrección. De ahí viene el título de la obra", aseguró. Y al fondo, "Altea contempla esta imagen, discreta, serena, a contraluz. Esperando que salga el sol para disfrutar de este día de júbilo", concluyó.

Un pregón con el protagonismo de la música coral

El compositor Jaume Francesc Ripoll Martins agradeció en nombre del Coro Parroquial, del que es director, que la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Altea "haya pensado en nosotros para pronunciar el pregón de este año". Ripoll añadió que con este acto "homenajeamos también a la figura de la cantora más joven de espíritu que tenemos, nuestra querida Concha Aznar (Altea, 18 de enero de 1933) que toda su vida nos ha regalado un capital inmenso de sensibilidad musical, haciendo lo que más le ha gustado siempre: cantarle a la Virgen María como muchas veces nos ha manifestado".

El pregonero hizo un repaso histórico del Coro Parroquial desde su fundación a principios de los años 20 del siglo XX señalando que "existen los primeros registros del maestro José Pérez Albiñana, el 'Mestre la Música' como era conocido popularmente por sus conciudadanos, desde 1922 cuando creó el coro que hoy nos ocupa, o mejor dicho los coros que había en cada una de las iglesias que teníamos en Altea a principios del siglo pasado". Del "Mestre la Música" dijo que a él "se le debe la refundación de la Sociedad Filarmónica Alteanense, y su implicación en la creación más tarde de la Sociedad Recreativa Musical de Altea la Vieja y otras tantas agrupaciones musicales en la comarca".

Ripoll Martins desglosó las distintas etapas por las que ha pasasdo el Coro Parroquial destacando la época de los años 60 y 70 con el refuerzo de cantores de València dirigidos por el profesor de solfeo en el Conservatorio Superior de Música de València, Santiago Sansaloni, durante las actuaciones en las fiestas de Altea, y la de la llegada del cura Paco Bernabé en 1979 al pueblo "que nos dió un impulso renovador con sus amplios conocimientos musicales ayudado por el sacerdote alteano Antonio Pérez que en ese tiempo dirigía el coro y era su solista".

Concha Aznar, cantante del coro parroquial recibiendo un homenaje a su trayectoria. / Rosa Pérez

El compositor indicó que actualmente "el Coro Parroquial continúa acompañando la vida litúrgica en nuestro pueblo en los momentos alegres y solemnes, pero también en los más tristes. Que duda cabe que una de sus intervenciones más mimadas es la que tiene lugar en la Semana Santa alteana con la misa de la Santa Cena del Jueves Santo, el Via Crucis por las calles del casco antiguo, el canto del Septenario de Dolores interpretando los siete dolores cada día, y la procesión del Viernes Santo acompañando al Santo Sepulcro cantando el Miserere".

El pregón concluyó con el canto del himno eucarístico del Ave Verum, del maestro Miné, por el Coro Parroquial "pues la mejor manera que sabemos hacerlo es ofreciendo nuestras voces para abrir la puerta al tiempo de Cuaresma que comenzaremos el próximo Miércoles de Ceniza", manifestó Jaume Francesc Ripoll.