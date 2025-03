El contrato de la basura se incrementará en 800.000 euros en Benidorm para 2025

El contrato de la recogida de residuos y limpieza viaria de Benidorm ha vuelto a enfrentar al gobierno del PP y PSOE. En esta ocasión por una propuesta, que tiene que ser llevada a pleno, en la que los populares aprobarán la propuesta económica para 2025 de este servicio en la que se prevé un incremento del precio del mismo en 800.000 euros más para este año. El PSOE aseguró que se lleva la misma con reparos de intervención a lo que el PP respondió que se han subsanado.

Según han informado los socialistas, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, llevará a un pleno extraordinario, que se celebrará el próximo viernes 7 de marzo, la aprobación de la propuesta económica de ejecución de servicios de recogida de residuos y limpieza viaria para este año 2025, por un importe de más de 15 millones de euros. El PSOE asegura que existen "hasta cuatro reparos de la Intervención municipal".

La portavoz socialista, Cristina Escoda, criticó que, a pesar de las graves advertencias del departamento de fiscalización municipal, “el primer edil sigue con la tramitación de este expediente de revisión de precios del contrato de la basura que contempla un incremento de más de 800.000 euros respecto al año anterior”. La propuesta no se llegó a elevar al último pleno del pasaado viernes.

Pero la portavoz del gobierno de Benidorm, Lourdes Caselles, recalcó que "el expediente para la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria está completo y por eso se eleva a pleno". Sí explicó que "en el transcurso de la tramitación del expediente surgieron discrepancias entre el área Económica e Ingeniería a cuenta de los costes del servicio o el precio de la tonelada"; discrepancias que "se respondían en el último informe de Ingeniería, fechado el día anterior, tal y como la propia interventora trasladó a los grupos de la Corporación en Junta de Portavoces".

Los reparos

En cuanto al informe de intervención, la portavoz del PSOE detalló que advierte que “desde el ejercicio 2023 no se ha llevado a cabo la revisión de los precios con la variación anual del IPC del mes de diciembre del año anterior”. En este sentido, señala que “la propuesta económica de continuidad del servicio no se formula a los precios reales a los que se debería realizar cuando además corresponde a la administración y no a la empresa la exigencia de que estuviesen fijados, incumpliendo el principio de eficiente utilización de los fondos públicos que debe regir toda actuación municipal, por lo que se formula reparo basándose en los artículos 1 y 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre”.

El segundo de los reparos indica que es “insuficiente la justificación del concepto de ‘Mantenimiento de contenedores soterrados’, concepto que no aparecía en el ejercicio 2022 ni 2021 ni 2020 ni tampoco en el ejercicio 2019”, y recalca que “no cabe el establecimiento genérico de este coste sino indicar el coste real de este servicio y liquidarse los importes a cuenta pagados por el Ayuntamiento en los ejercicios 2023 y 2024”.

En cuanto al tercer reparo, Intervención expone que el coste total en alquileres aumenta en 548.772,00 euros, pasando de 1.529.756 euros en 2024 a 2.078.528 euros en 2025, esto es un 35,87 % más. Además, remarca que “no se entiende que la propuesta incluya el coste duplicado para todo el ejercicio, tanto en propiedad como en régimen de alquiler”, por lo que “la propuesta económica de continuidad del servicio no se formula a los precios reales ni con los recursos adecuados a los que se debería realizar, incumpliendo el principio de eficiente utilización de los fondos públicos que debe regir toda actuación municipal”.

El último reparo se centra en la forma de facturación y revisión mensual de precios, y apunta que “no se observa para este ejercicio, como tampoco se hizo en 2023 y 2024, la aplicación del 85% al IPC, que sí se realizó para los ejercicios 2021 y 2022. Así, destaca que, en consecuencia, “la aplicación de la fórmula propuesta después de aplicar la revisión de variación del IPC anual y la no aplicación del 85% al mismo incrementa el coste del servicio generando un beneficio extraordinario para la contratista de forma injustificada, lo que es lesivo para el Ayuntamiento y contrario a la eficiente utilización de los fondos públicos que debe regir toda actuación municipal”.

Para finalizar, la dirigente socialista lamentó que el alcalde vuelva a saltarse las advertencias de la Intervención en la tramitación de todo lo relacionado con el contrato de la basura. “Aprobaron un nuevo contrato con informes en contra que terminó tumbando el TACRC, y han aprobado años atrás y pretenden aprobar este viernes la revisión de precios pese a los reparos “, ha remarcado.

El expediente, completo

Caselles recalcó que “el expediente estaba completo y el asunto podía ir a pleno”, puesto que en los días previos “ya se había resuelto el único reparo suspensivo, aprobándose para ello la correspondiente modificación presupuestaria para cubrir los costes del servicio apuntados por los técnicos”. En este punto, ha señalado que “aunque al PSOE le encanta responsabilizar a Toni Pérez de todo lo que acontece, el precio del servicio de la basura no lo fija el alcalde, sino los técnicos que son quienes conocen el detalle del servicio y su coste”.

La portavoz popular ha recalcado que “no hay ningún informe del área Económica que se oponga a que el expediente se eleve a pleno o que indique que el mismo no pueda votarse y aprobarse”, tras lo cual ha afeado al PSOE que “una vez más quiera engañar a la ciudadanía, volviendo a demostrar que es una oposición tóxica y falaz”. Asimismo ha recriminado al PSOE que “no preguntara nada a los técnicos en las dos Juntas de Portavoces celebradas para abordar este asunto”, que se ha dictaminado hoy en comisión informativa.

Caselles se ha mostrado contundente al asegurar que “este gobierno local no adopta resoluciones ni lleva asuntos a pleno sin el respaldo de los técnicos municipales, cosa que, a la vista de lo que recoge hoy la prensa, el PSOE no puede decir de sus años al frente del Ayuntamiento”.