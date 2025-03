Un viaje de TRAM de Alicante a Benidorm casi tan largo como el AVE de Madrid a Alicante

Miles de turistas llegan al año a la estación de Alicante con el AVE desde Madrid. Una gran parte de ellos tendrán como destino final Benidorm, donde habrán decidido pasar sus vacaciones o una escapada con amigos. Entre las opciones, hacerlo en el TRAM, lo que supondrá un largo viaje que casi alcanzará el mismo tiempo que han tardado en llegar de la capital de España a la capital de la provincia y que superará las 2 horas teniendo en cuenta todos los pasos que hay que dar hasta llegar a destino.

El periplo de los pasajeros cargados con maleta arranca en la estación de tren de Alicante donde llegan con la alta velocidad. La media de los viajes en AVE desde Madrid es de 2 horas con 30 minutos, aunque hay horarios en los que se rebaja a 2 horas con 20 minutos. En ese trayecto, los usuarios suelen aprovechar para leer o, incluso, ver una película. El tiempo de esto último casi es el de todo el viaje. Distancia recorrida en tren: 359 kilómetros.

Al llegar a la capital alicantina, las opciones para ir a Benidorm por carretera son varias: coches de alquiler, taxi, autobús... Y también está la posibilidad de hacerlo en TRAM para lo que tendrán que armarse de paciencia porque el tiempo que tarden en el trayecto puede llegar a durar lo mismo que el que acaban de hacer desde Madrid. Así lo corroboran varios testimonios, entre ellos, vecinos de Benidorm que tienen que acudir a la ciudad madrileña a citas médicas programadas. Es decir, no solo afecta a los turistas que llegan de vacaciones.

El recorrido empieza saliendo de la estación de tren para dirigirse a la estación del TRAM de Luceros cargados con maletas, unos 600 metros que los usuarios pueden tardar en recorrer 15 o 20 minutos, dependiendo de lo cargados que vayan y la fecha en la que lo hagan. No es lo mismo andar por la calle en pleno febrero que hacerlo bajo el sol de agosto. Una vez que se accede a la estación del tranvía, hay que esperar al que lleva a Benidorm. Desde Luceros, es la L1 la que va a la capital turística y lo hace cada media hora. Así que si se tiene la mala suerte de llegar cuando acaba de irse uno, habrá que esperar otra media hora.

Una vez ya subidos, los trayectos van desde una hora y 20 minutos a una hora y 45 minutos, según recoge la página del TRAM al hacer la búsqueda para conocer los horarios y el recorrido. De hecho, al tranvía le da tiempo a pasar por 28 paradas y estaciones: Mercado, MARQ - Castillo, Sangueta, La Isleta, Albufereta, Lucentum, Condomina, Campo de Golf, Costa Blanca, Carrabiners, Muchavista, Les Llances, Fabraquer, Salesians, Pla Barraques, El Campello, Poble Espanyol, Amerador, Coveta Fumà, Cala Piteres, Venta Lanuza, Paradís, La Vila Joiosa, Creueta, Costera Pastor, Hospital Vila, Cala Finestrat y Benidorm. Distancia recorrida en TRAM: 37 kilómetros. Una vez en Benidorm, habrá además que buscar dónde está el hotel o apartamento donde se pasarán las vacaciones.

Viajeros, alguno con maleta, bajan de uno de los tranvías en la estación de Benidorm. / Alex Domínguez

Cabe recordar que los usuarios del AVE Madrid-Alicante que viajaron el pasado año de manera gratuita con el billete combinado del tren con el TRAM desde Alicante hasta Benidorm fueron 43.668, con una media diaria de 119 pasajeros y de 3.639 al mes. Es decir, que muchos sí eligen este medio de transporte cuando llegan a la estación alicantina.

Los vecinos también lo sufren

Pero el problema no es solo para los turistas. Los vecinos de la Marina Baixa también sufren este trayecto interminable entre Benidorm (o cualquier otro municipio de la comarca) y Alicante. Aquellos que tienen que ir a coger un tren a la estación alicantina se piensan dos veces cómo llegar hasta allí. El que tiene coche puede optar por usarlo para el viaje y dejarlo en un aparcamiento, lo que supone rascarse el bolsillo por el tiempo que se viaje. Hay quien pide a familiares y amigos que lo lleven. Los que no tienen la opción de ir en vehículo, tendrán que coger el TRAM y planear su viaje con antelación para llegar al AVE.

Es el caso de Dolores Gómez quien es vecina de la capital turística y acude a citas médicas en Madrid cada cierto tiempo. Su viaje lo organiza con tiempo teniendo en cuenta lo que va a tardar en llegar en el tranvía. Ella no tiene carné y no conduce, y tampoco quiere molestar siempre a alguien para que la lleve. "Me parece increíble que se tarde tanto en ir desde una ciudad como Benidorm, con la importancia que tiene, en TRAM a Alicante". Pero no solo lo dice por el municipio benidormense: "Es la ciudad más importante pero también hay poblaciones como Altea o La Vila que también lo son. Destinos que generan riqueza y que sus visitantes tengan que tardar tanto si quieren coger un transporte alternativo".

La usuaria del TRAM (lo coge también cada día para ir a trabajar) asegura que "no me extraña que la gente decida ir en coche a Alicante para coger el tren a Madrid o cualquier otro sitio. No entiendo que ahora se hable de sostenibilidad y no se mejore una comunicación como la del tranvía". Ella tiene asumido que su viaje hasta la capital alicantina superará las dos horas entre tiempos de espera, trayecto y caminar a la estación. Son muchos los que aprovechan este viaje para leer libro, ver una serie o disfrutar del paisaje, "pero no todos tienen tanto tiempo para ir con tranquilidad".

Antes el coche que el TRAM

Ana Miralles vive en Alicante. Sus padres veranean desde hace muchos años en Benidorm y ella lo ha hecho también desde pequeña. En verano se escapa a la capital turística a pasar unos días pero siempre lo hace en coche: "Se tarda demasiado y en coche estoy en un momento". De hecho, hace poco tiempo se planteó viajar a Benidorm en TRAM porque no podía disponer del coche el fin de semana. En la capital turística había quedado sobre las 9 de la mañana para salir de viaje a otro municipio en coche con unas amigas. Descartó la idea cuando vio los horarios y el tiempo que tardaba: "Tenía que levantarme a las 6 de la mañana para hacer casi dos horas de trayecto cuando en coche tardo 40 minutos más o menos. No era una opción para ese día".

Usuarios y turistas en la estación del TRAM de Benidorm. / Alex Domínguez

Y es que la distancia de los 42 kilómetros que separa Alicante de Benidorm por carretera se puede hacer por la AP-7 en unos 37 minutos. Eso frente a lo que tarda el TRAM también hace que muchos no opten por dejar el coche en casa. Así lo explica un grupo de amigas vecinas de la capital turística que se han planteado en más de una ocasión ir a la capital alicantina en el tranvía para pasar el día, comer y disfrutar del tardeo: "Acabamos siempre organizándonos para poder ir en coche. Es un suplicio el recorrido si quieres aprovechar el día". Al contrario, dos parejas ya jubiladas decidieron hacer el recorrido a modo de excursión, sin prisas: "Vas viendo un paisaje que nunca ves en el coche. Nos lo tomamos con calma y como parte del día de ocio". Tenían claro que no tenían que querer llegar pronto.

Pero, ¿hay alguna solución para que el viaje sea más corto? Fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) explicaron que cuando se finalicen las obras de la estación central del TRAM en Alicante se podrá reducir el tiempo que los turistas tardan en recorrer a pie los 600 metros entre la estación de tren y la de Luceros. La actuación ya ha comenzado y tiene un plazo previsto de 4 años. Este ambicioso proyecto conectará el último tramo de la estación de Luceros del TRAM con la terminal de Adif donde llegan trenes como el AVE o los cercanías. Sin salir de una estación se podrá acceder a la otra.

En cuanto al largo viaje a Benidorm, las mismas fuentes indicaron que es un trayecto con muchas paradas que no se puede recortar. Aunque "la intención es ir mejorándolo de cada al futuro" con inversiones que lo permitan. Por ejemplo, las obras de electrificación y duplicación de la vía entre la estación de Benidorm y el hospital de La Vila Joiosa permitirán mejorar las frecuencias de paso de tranvías, que quizá recortarían algo de tiempo. Así, ¿podrían instaurarse algún TRAM directo desde Luceros a Benidorm para reducir el tiempo del viaje? La opción nunca ha estado sobre la mesa pero es algo que se plantean los usuarios, algún tranvía al día que no hiciera paradas o solo una en cada municipio.

Con transbordo a un autobús

Desde el pasado mes de enero y hasta mitad del mes de abril, llegar a Benidorm en TRAM aún se complica un poco más. Las obras de electrificación y duplicación de la vía entre la estación de Benidorm y el hospital de La Vila Joiosa ha hecho que el servicio se corte en este tramo. Como alternativa, un autobús recorre este trayecto para lo que los viajeros tienen que hacer transbordo. Aunque será solo por un tiempo, aquellos que viajan con sus maletas han añadido un inconveniente a su camino hasta la capital turística.

Una de las paradas de los autobuses que hacen el recorrido del TRAM en Benidorm. / Alex Domínguez

Este cambio en el servicio no ha afectado a los horarios ni a las frecuencias, como así corroboran usuarios del mismo. Son pocas las incidencias hasta ahora. Aunque sí hubo un problema al principio con la parada para los autobuses que se habilitó en Benidorm junto a la estación. Su ubicación en la vía del servicio del paso subterráneo de la avenida Beniardà provocó problemas de tráfico por el estacionamiento de los buses en la parte más cerca a las instalaciones. Hasta cuatro vehículos se llegaban a concentrar sin dejar pasar a los coches a la vía de servicio. Fuentes municipales confirmaron que se ha mejorado la situación repartiendo los autobuses a los dos lados de la calzada, con lo que no se acumulan solo en una parte.