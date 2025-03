Un "error administrativo" le puede costar a Benidorm 221.000 euros más por una expropiación

Una expropiación de una parcela que puede acabar costando más dinero al Ayuntamiento de Benidorm por el "borrado" de una notificación del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante. Este "error administrativo" es el que ha provocado la situación en la que ahora mismo se encuentra el proceso para adquirir este terreno ubicado en la calle Italia por parte del consistorio y que ha desatado una auténtica tormenta este lunes. Primero, por el incremento del precio en 221.000 euros por ese espacio. Segundo, porque el PSOE ha acusado directamente a la portavoz del gobierno del PP, Lourdes Caselles, quien ejecutó esa acción que ha llevado a ese precio; la popular exige a los socialistas que rectifiquen por no ser verdad sus acusaciones.

Fueron los propietarios los que iniciaron todo el proceso de expropiación hace años. La razón: la parcela de 465 metros en la calle Italia, junto a las vías del tren, está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como Sistemas Generales Libres para Áreas Ajardinadas. Esta clasificación hace que los dueños no puedan ejecutar en ella ninguna construcción así que pidieron una "expropiación rogada" por la que el Ayuntamiento tenía la obligación de ejecutarla. Pero las diferencias llegaron sobre el precio que tenía ese suelo. Los propietarios reclamaban 478.513 euros; el Ayuntamiento decía que valía 139.754 euros. Los primeros rechazaron la compensación de la administración local y el expediente acabó en el Jurado de Expropiación para que determinada el justiprecio que acabó siendo de 361.208 euros, cerca de 221.500 euros más que lo que indicó el consistorio en sus cálculos.

En el camino tras el acuerdo del Jurado de Expropiación hubo un "borrado de un correo" en el que se notificaba al consistorio la resolución de este órgano en la que se acordó el justiprecio de más de 361.000 euros, lo que hizo que el consistorio no agotara las vías para recurrir el mismo. Por eso, el Ayuntamiento, como confirmó la portavoz Lourdes Caselles, ya ha presentado un recurso extraordinario de revisión al Jurado Provincial de Expropiación, trámite que la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 3 de marzo para presentar dicho recurso".

Todo porque, al no ver esa notificación, solo se puede recurrir a esa vía "extraordinaria" porque el acuerdo del Jurado de Expropiación es "firme tanto en vía administrativa como jurisdiccional, dado que contra el mismo no cabe recurso administrativo, ni recurso contencioso-administrativo ante el TSJCV, por no haber sido impugnado dentro de los plazos legales, y que solo quede una última posibilidad al Ayuntamiento para recurrir el justiprecio, que asciende a 361.208 euros". Es decir, solo queda ese recurso extraordinario de revisión ante el Jurado de Expropiación de Alicante. Toda esta situación es la que ha provocado la tormenta este lunes en el Ayuntamiento cuando el PSOE indicó en un comunicado que había sido la propia Caselles la que habría borrado dicha notificación.

La razón de la expropiación

Los propietarios de la parcela reclamaron al consistorio el pasado 15 de enero el pago de esos 221.000 euros de diferencia entre lo que el Ayuntamiento había determinado y el precio final del justiprecio por la parcela. Fue en ese momento, según relataron los socialistas y confirmaron fuentes municipales que los servicios jurídicos municipales indicaron los trámites para recurrir la decisión en tanto que la resolución del Jurado de Expropiación incrementaba el justiprecio que fijó el Ayuntamiento.

En ese momento, sería cuando se advirtió que no constaba en el expediente la notificación de la citada resolución. A partir de ahí, los contactos entre el Jurado de Expropiación y el Ayuntamiento se inician y se comprueba que esa notificación llegó al Ayuntamiento el 8 de noviembre de 2024. Y se pide un informe a los responsables de la plataforma electrónica municipal que, tras analizar los registros, concluyen que la notificación "se borró" el 14 de noviembre de 2024.

El PSOE, a través de su portavoz Cristina Escoda, ha acusado directamente a Caselles de haber sido ella al hacer indicado que "solo la concejal del PP accedió al expediente el día del borrado". Pero la popular acusa a los socialistas de mentir y asegura que el informe emitido por la empresa encargada de la gestión de la plataforma municipal el pasado 29 de enero "señala qué usuario procedió al borrado de esa notificación, y no fue esta concejal", sin dar más información al respecto.

Petición de dimisiones entre ambos partidos

Por todo esta rocambolesca situación, Escoda calificó de "muy grave" la decisión que según los socialistas "llevó a cabo Caselles" y que el partido en la oposición afirma que "está reflejada en los informes" técnicos elaborados. Por todo ello solicitó a Caselles que "debe dar explicaciones de forma inmediata y asumir responsabilidades dimitiendo, o de lo contrario será el alcalde Toni Pérez, quien asuma en primera persona la culpa de este escándalo".

Por su parte, la portavoz popular exige a Escoda que "se disculpe públicamente por verter contra mí acusaciones falsas y tan graves" en un escrito remitido este mismo lunes por la mañana a la portavoz del PSOE. Además, reclamó a la socialista que "facilite los documentos" en los que supuestamente "se pone de manifiesto" que fue Caselles quien borró la notificación sobre la resolución del justiprecio. Caselles alegó que "pida disculpas públicas" por haberla responsabilizado de ese borrado, "una acusación falsa que ha hecho basándose solo en sus propias elucubraciones o que directamente ha lanzado a sabiendas de que no era verdad; ambas opciones son irresponsables y muy graves". Y añadió que "dimita por la mentira y por la falta de trabajo".