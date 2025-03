CCOO reclama frenar la fuga de profesionales en la Comunidad con mejoras en las condiciones salariales

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, celebra en Benidorm su congreso en el que se hace balance de la actividad desempeñada durante los últimos cuatro años. Un encuentro en el que, además, se elegirán los nuevos cargos. Entre los temas a debatir está la defensa férrea de la sanidad pública, especialmente de la Atención Primaria, y del sistema de servicios sociales; o las mejoras conseguidas en las condiciones laborales del personal del sector sanitario público y privado y del sociosanitario.

Pero también qué retos se marca este sindicato en materia de Sanidad. La secretaria general de la FSS CCOO PV, Rosa Atiénzar, explicó a este diario que "hemos tenido cuatro años complicados tras la pandemia y había que gestionar la postpandemia con todas las dificultades" que se han presentado. Entre ellas, "dos gobiernos autonómicos con políticas distintas. La del primer periodo con el Botánic, que había gestionado la pandemia, tenía una política clara para fortalecer los servicios públicos. Ahora, con otro gobierno que tiene justamente otra línea contraria y prácticamente desde el minuto uno han implementado recortes". Por lo que "otra vez estamos defendiendo los servicios públicos y cuestiones que esperábamos que ya estaban superadas desde 2012, parece que no han aprendido la lección".

Un aspecto imporante es frenar la fuga de profesionales en todo el ámbito sanitario: "Hay que apostar porque se equiparen las condiciones salariales con el resto de comunidades que nos rodean. La Conselleria de Sanidad dice que es contradictorio pedir las 35 horas con pedir más plantilla. No lo es. Si queremos frenar la fuga de profesionales, sobre todo los que son deficitarios, tenemos que equiparar las condiciones de trabajo con las comunidades autónomas que nos rodean, que son con las que competimos".

Así explicó que "todas tienen 35 horas y todas tienen mejores retribuciones. O avanzamos en esa línea o, con las políticas que se han implementado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, lo que estamos viendo cómo hay fuga de profesionales a otras comunidades autónomas o a otros sectores".

Y puso un ejemplo: "Con el área sanitarias integradas que se decía que iban a aproximar las especialidades a la población, a la hora de la verdad no ha sido eso. Sino que en algunos casos se agrupa por ejemplo en radiología en centros grandes y es la población la que se debe desplazar". A la vez que "se han hecho acuerdos con empresas de imagen radiodiagnósticas que ha provocado la fuga y que en este momento tengamos por ejemplo un problema de disposición de facultativos en ello. U otros servicios de salud de otros países u otras comunidades autónomas", añadió Rosa Atiénzar.

Avances en cuatro años

Entre los avances conseguidos destacan, en la sanidad pública la reversión de los departamentos de salud privatizados, las resonancias y las farmacias sociosanitarias, el incremento de las plantillas en más de 6.000 plazas estructurales, la reducción de la temporalidad, las mejoras en los sistemas de carrera y desarrollo para el personal fijo así como el reconocimiento retributivo para el personal temporal. "Tampoco podemos olvidar el haber firmado un convenio colectivo para el sector de la investigación sanitaria", añadieron.

En servicios sociales, destacan las mejoras en las ratios y en la prestación de servicios en los centros de mayores, así como avances en las condiciones laborales que sientan las bases para la equiparación salarial y de jornada del personal de atención a mayores y centros mujer con el personal de la Generalitat Valenciana.

"En este sector, se llegaron a acuerdos importantes con mucho trabajo, concentraciones en la calle y negociación, como un calendario que fijaba la homologación de las condiciones laborales a las de los empleados/as públicos/as, pero que el Consell de Mazón no quiere ejecutar. Igual que han incumplido en Sanidad con varios acuerdos firmados como la jornada de 35 horas y mejoras para la ciudadanía en Atención Primaria. CCOO no va a cejar en su empeño de que formalicen sus compromisos, el camino iniciado, no tiene vuelta atrás", ha señalado Atiénzar.

La responsable de la entidad indicó que "estamos en un periodo difícil donde teníamos acuerdos alcanzados donde mejorábamos los servicios públicos, con mejoras de atención primaria que reforzaban las plantillas y condiciones de trabajo y también en Servicios Sociales", que están viendo en peligro. Y puso como ejemplo "el acuerdo de equiparación salarial para las trabajadoras de Servicios Sociales". El "problema que hay es el de la fuga de profesionales porque las condiciones son muy precarias. Por eso buscan trabajo en otros sectores. Si queremos tener bien atendidas a las personas mayores en los centros la solución pasa por mejorar las condiciones laborales del conjunto de trabajadoras, y son trabajadoras porque más del 85 % son mujeres".

Al acto inaugural han acudido, entre otros, el secretario general de CCOO de la Federación de Sanidad, Humberto Muñoz; la secretaria general de la Confederación de CCOO en el País Valenciano, Ana García; y representantes del sector sanitario y sociosanitario. La FSS CCOO PV es el primer sindicato de la sanidad valenciana y del sector sociosanitario en cuanto a representación, además cuenta con una importante base social de afiliación con más de 14.000 personas y más de 950 delegadas y delegados. Con ello, se reafirma como primera fuerza sindical entre los trabajadores y las trabajadoras de los sectores sanitarios y sociosanitarios.

