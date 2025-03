El Consell autoriza un vertido controlado al mar en Serra Gelada para rematar unas obras en la red de Benidorm

Hace poco más de un año saltaban las alarmas en Benidorm por el vertido de aguas sin tratar al mar en el parque natural de Serra Gelada. La razón eran las obras para renovar las estaciones de bombeo de aguas residuales en la avenida del Mediterráneo con Ametlla de Mar, unos trabajos que ahora habrá que rematar para lo que será necesario volver a verter al mar este tipo de aguas. El Consell ha autorizado ya esta operación que se ejecutará de tal manera que se generen los menos residuos posibles.

Así se recoge en la resolución para la autorización de las obras emitida por la Dirección General de Calidad de Agua y Educación Ambiental, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, donde se autoriza al Ayuntamiento de Benidorm a la ejecución de las obras de instalación de la válvula de aislamiento del nuevo calderín de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) N.º 1 de Benidorm, ubicada en la confluencia de esas calles en el Rincón de Loix.

Según el documento, al que ha tenido acceso este diario, esta autorización para poder verter el agua sin tratar al mar mientras duran los trabajos es "necesaria para garantizar las labores de mantenimiento del calderín sin necesidad de tener que parar las bombas". Pero la conselleria impone una serie de condiciones para que las consecuencias en la zona sean las menos posibles. Entre ellas, las medidas preventivas y correctoras que ha propuesto el propio Ayuntamiento.

Pero, ¿cuáles son? Para empezar que los trabajos de la obra que son los que podrán causar esos vertidos de aguas sin tratar se ejecuten "en horario nocturno" lo que garantizará el "menor caudal circulante de agua residual por la red de alcantarillado". Además, según confirmó el concejal de Ciclo Hídrico, José Ramón González de Zárate, también se hará un estudio para saber qué día de la semana también es el de menor caudal.

Además se pide que las estaciones de bombeo de aguas residuales del eje que conforman la plaza Triangular, Severo Ochoa y Serra Gelada funcionen "a su máxima capacidad" con el fin de "evitar la afluencia a la EBAR N.º 1 de las aguas residuales generadas en la zona poniente y la zona centro del municipio". Y que haya "posibilidad de utilización de la cántara antigua, anexa a la cámara de bombeo de la EBAR n.º 1, para almacenamiento del agua".

Las obras que se ejecutaban en la avenida del Mediterráneo en febrero de 2024. / INFORMACIÓN

Pero las medidas no quedan ahí sino que habrá otras en la zona de Serra Gelada donde se ubica la boca de salida del aliviadero por donde llegan los vertidos al mar, lugar donde se produjo el vertido de hace un año. Allí se deberá instalar "una barrera flotante" junto a esa salida; tras los trabajos, se deberá "realizar una inspección del entorno marino del aliviadero mediante una embarcación adaptada para la recogida y extracción de sólidos flotantes, que serán retirados si se detecta su presencia"; y se "dotará de dos trabajadores con medios para la retirada manual de sólidos, tipo salabre, para completar el trabajo de limpieza de forma más minuciosa".

Las condiciones para realizar esta acción se completan con la "toma de muestras de agua del mar en puntos del área de influencia del aliviadero, de manera que se pueda hacer un seguimiento analítico de la calidad del agua en los dos días posteriores a la actuación" y "contando con un muestreo previo a la actuación para referencia de resultados". Con todo el Ayuntamiento deberá "comunicar con suficiente antelación el cronograma de las actuaciones" y, a la finalización de los trabajos, "se remitirá una memoria en la que se detallen las medidas adicionales adoptadas, las horas de funcionamiento del aliviadero, el volumen vertido, los resultados de los controles analíticos y cualquier incidencia que se haya generado durante el periodo".

Casi un año para la autorización

El Ayuntamiento solicitó la autorización que ahora ha llegado para la realización de un posible vertido controlado el 3 de abril de 2024, según la resolución de la Dirección General de Calidad de Agua; es decir, poco después del primer vertido que produjeron esas obras que se realizaban en Mediterráneo. Los trabajos se encuentran enmarcados en el acuerdo de cooperación para la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales en los municipios de l’Alfàs del Pi y Benidorm, entre la Generalitat; la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) de la Comunitat Valenciana; y ambos ayuntamientos.

El interior de la estación de bombeo de Benidorm. / INFORMACIÓN

El objetivo es instalar la válvula de aislamiento del nuevo calderín de la estación de bombeo de aguas residuales N.º 1 de Benidorm, lo que es necesario para "garantizar las labores de mantenimiento del calderín sin necesidad de tener que parar las bombas". Tras recibir un informe negativo de la Subdirección General de Espacios Naturales y Vida Silvestre al localizarse la actuación en el ámbito del parque natural de Serra Gelada y tras subsanarse deficiencias, según la documentación, fue en julio cuando el Ayuntamiento solicitó de nuevo permiso de ejecución de las obras.

Además se hizo consulta a la Abogacía de la Generalitat que expresó que "resultando justificados todos y cada uno de los extremos que la normativa exige para ejecutar una actuación de esta índole, siendo que no existen otras alternativas más favorables, y habida cuenta que el posible impacto negativo que la obra puede ocasionar es manifiestamente inferior a las consecuencias que su omisión puede desencadenar, esta Abogacía entiende que procede informar favorablemente sobre la misma". Pero todo ello, con "la preceptiva adopción de cuantas medidas sean necesarias y pertinentes para paliar y reducir al máximo las posibles implicaciones negativas que la actuación pueda provocar sobre el medio marino". Finalmente, otro informe de la Subdirección General de Gestión de Espacios Naturales y Vida Silvestre establece las medidas para que afecte lo menos posible a la zona y a la fauna y flora de la misma. La resolución que permite hacer estas obras llegó a finales de febrero.

Una obra necesaria

El concejal de Ciclo del Agua explicó a este diario que "se trata de una obra clave para Benidorm y, no realizarla, podría conllevar consecuencias peores" si en algún momento se rompe o hay un fallo en ese calderín o la estación de bombeo. "Sería algo que no se arreglaría en dos días y, además, podría ser mucho peor el resultado", entre otras razones, "porque no tendríamos capacidad de asimilarlo para sacarlo todo con cubas".

Así recalcó que "es una de las obras más importante para la ciudad para no tener un desastre medioambiental de envergadura". El edil recalcó que "se hará en horario nocturno para que el caudal sea prácticamente el mismo". Además apuntó que "aún no tenemos fecha porque no se va a hacer hasta que no tengamos todos los medios preparados para las medidas que tenemos que tomar y se comprobará también qué día hay menor caudal".

Por su parte, desde el PSOE, quienes fueron muy críticos hace un año, la portavoz Cristina Escoda apuntó que "se extremen las precauciones y que se efectúen todas y cada una de las medidas preventivas y correctoras propuestas y, además, se tengan en cuenta todos los condicionantes planteados por la dirección del Parque Natural de la Serra Gelada y entorno litoral". Así destacó que es "una reparación necesaria y a la vista de que no existen otras alternativas más favorables, y habida cuenta que el posible impacto negativo que la obra "puede ocasionar es manifiestamente inferior a las consecuencias que su omisión puede desencadenar", se espera que "se controle todo el proceso a la perfección para no repetir los errores de los vertidos del año pasado y para no volver a ofrecer una imagen tan lamentable de uno de nuestros bienes más preciados como es el paraje natural de Serra Gelada".

