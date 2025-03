Vocación fallera para alzar monumentos infantiles desde Benidorm

En el taller huele a pintura y no hay un rincón donde no haya restos de la actividad frenética que tiene estos días. Sergio Sánchez es un artista fallero de Benidorm que cuenta las horas para alzar los monumentos infantiles de Fallas que ha creado este año y que montará entre el viernes y el sábado, excepto uno que lo hará a final de mes. El trabajo de casi un año verá la luz y él podrá ver terminada su obra en la que ha puesto tanto empeño.

El artista conocido como @Sergiominidolls comenzó muy joven en el arte de crear ninots. Según explica a INFORMACIÓN, crear los encargos de las comisiones es más "una vocación que un trabajo en sí", una forma de lanzar su creatividad que no podría dejar de hacer nunca. Este año hará la plantà de cuatro monumentos, todos ellos infantiles, en Benidorm, València, Oliva y más tarde en Alcàsser (en este municipio las Fallas se celebran a finales de marzo).

"Aquí estoy trabajando, trabajando y trabajando". Es lo único que hace estos días porque queda por rematar los detalles de las tres obras que montará primero. En València será en la Falla García Lorca-Oltà. En Oliva será en la Falla Casa d'Alonso; en Alcàsser será con la Falla Raval; y en Benidorm con la Falla Centro y con un monumento infantil que, como no podría ser de otra manera, se llama "De Benidorm a Eurovisión".

Sergio Sánchez no da detalles sobre cómo será cada uno de estos monumentos. En la visita a su taller muchos estaban ya tapados para ser trasladados a su lugar y plantarlos y el artista estaba este jueves rematando unas hormigas y caracoles que no quiso desvelar dónde se iban a ubicar. Aunque sí puedo enseñar a algunos de los personajes que ha creado y que ya han sido desvelados, como un Julio Iglesias que se eleva sobre uno de los monumentos. Pertenece al de Benidorm y con el nombre del mismo y este artista, la relación está clara. En el boceto se vislumbra a Blanca Paloma o un gran micrófono...

Sergio Sánchez junto al ninot de Julio Iglesias y el boceto de uno de los monumentos. / A. Vicente

Ahora solo falta ver cómo se materializa en realidad. Solo un detalle: Sánchez es seguidor del Benidorm Fest. De hecho él es el creador de las "minidolls" de presentadoras y artistas que han ganado el certamen que lucieron expuestas en la pasada edición.

La creación de los ninots

Pero, ¿cómo es crear un ninot? Sobre la figura de Julio Iglesias relata el proceso: "Se empieza pegando placas de corcho y, con imágenes de referencia, comenzamos a sacar las formas, nariz, etc. Se añade o se va quitando según haga falta". El siguiente paso es lijarlo, se empapela, "se dan capas de gotelé, se vuelve a lijar y se pinta otra vez con la referencia de las imágenes para que se parezca lo máximo posible, siendo una caricatura". El resultado es muy parecido y se podrá ver en la Falla Centro.

El artista fallero de Benidorm hace todas estas creaciones solo, aunque "me ayudan mis padres. Les gusta mucho y aprovecho también para que pasemos tiempo juntos". Este año tiene cuatro fallas que le buscaron para que hiciera sus monumentos infantiles. Con la de Benidorm repite. "Podría coger alguna más para hacer porque de mayo a marzo me daría tiempo, pero no me compensa económicamente". ¿Por qué? Porque el proceso es muy costoso y ahora mismo es más rentable la otra parte de sus creaciones a la que se dedica: a los encargos personalizados de "minidolls" u otro tipo de muñecos con esta técnica. Sin embargo, Sergio Sánchez no se plantea abandonar las Fallas: "No voy a dejar de hacerlo, es por pura vocación porque me gusta".

El artista fallero remata uno de los ninots de un monumento. / A. Vicente

Sergio Sánchez hizo su primer monumento para una falla de Xirivella en 2010; tenía 18 años: "Era muy joven". Hasta 2014 estuvo creando "en esta etapa pero paré porque estaba estudiando", ya que hizo la carrera de Bellas Artes. Decidió volver a ser artista fallero tiempo más tarde, pero "no hubo manera de hacerlo hasta 2023", por varias circunstancias, entre ellas, la pandemia. A partir de ahí "no he parado y mi intención es no parar".

Mirando al cielo

Mientras remata algunos de los detalles de los monumentos no puede evitar pensar en el tiempo: "Este año he puesto más plumas cuando dan el peor pronóstico", explica a este diario. Así que mirará al cielo hasta el último momento. Este viernes montará en València y el sábado en Oliva por la mañana y en Benidorm por la tarde. Espera que la lluvia no lo impida porque el trabajo de un año depende de ese momento.

A partir de ese momento, podrá descansar, pero no mucho. "Tengo que recuperar todos los encargos que han parado por Fallas", alega. Aunque ya estará pensando en el siguiente año de las fiestas josefinas: "Me emociono creando porque me hace mucha ilusión. Voy aprendiendo a valorar lo que hago. Es un arte muy subjetivo a la hora de que lo valoren los demás". Para él, su vocación le anima a seguir creando ninots para formar parte de una fiesta que le apasiona.

Suscríbete para seguir leyendo