El abuelo marchoso de Benidorm busca soluciones para mejorar la convivencia con su primo

Luis, un octogenario de Benidorm, ha acudido al programa 'El diario de Jorge' en busca de una solución para mejorar la convivencia con su primo Paco, quien se mudó a su casa hace dos años. Los principales problemas, según Luis, son los fuertes ronquidos de Paco y su mal humor durante los partidos de fútbol.

"Hace dos años, mi primo se jubiló y se vino a vivir a mi casa. Dijo que sería por un tiempo, pero aquí sigue", explicó Luis al presentador Jorge Javier Vázquez. "La convivencia es difícil porque ronca muchísimo y cuando vemos el fútbol se pone de una mala leche... no se puede ni hablar".

Luis, conocido en Benidorm como el "abuelo marchoso", llegó al plató en su "motillo" con la esperanza de que la exposición pública ayude a su primo a moderar sus ronquidos y su apetito. "Le he traído aquí a Mediaset para decirle delante del público que a ver si de esta manera ronca y come menos. Le he puesto hasta un calcetín sudado, pero no da resultado", comentó entre risas.

Por su parte, Paco, al enterarse de las quejas de su primo, respondió con un tono de advertencia: "Me he quedado en casa de Luis porque él hizo lo mismo hace años. La convivencia con mi primo... pues bueno, es que está todo el día hablando, no se calla ni debajo del agua. Me parece una vergüenza y cuando volvamos a Benidorm se va a enterar, yo no ronco tanto". Jorge Javier Vázquez intentó mediar entre los primos para buscar una solución a sus diferencias.