Las infracciones más sancionadas de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de La Vila

La Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana de La Vila Joiosa comenzó a aplicarse en el mes de octubre de 2024 y recoge las normas básicas de civismo en el municipio. La normativa tipifica más de 180 actividades y actitudes incívicas con las correspondientes sanciones económicas. Pero entre todas ellas, hay dos que en este tiempo son las que más infracciones registran: la perturbación de la tranquilidad y descanso de los vecinos y viandantes, tanto en horario diurno como nocturno; y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos no autorizados.

Así lo explicó el Ayuntamiento que indicó que "el 21,5 % de las infracciones se refieren a los comportamientos de perturbar el descanso y la tranquilidad de los vecinos y viandantes mediante cantos, gritos o mediante el funcionamiento de aparatos de televisión, radio u otros aparatos, o mediante la realización de obras o cualquier otro acto molesto". Esta comporta una sanción de 300 euros si se realiza entre las 22 y 8 horas; y de 200 euros, en horario distinto al nocturno. El consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos no autorizados, cuya infracción está tipificada con una multa de 200 euros, registra un 17 % de los expedientes.

Esta ordenanza busca preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, prevé cuáles son las normas de conducta en cada caso y sanciona aquellas que pueden perturbar, lesionar o deteriorar tanto la propia convivencia ciudadana como los bienes que se encuentran en el espacio público. De esta manera, esta norma pretende completar la concienciación de aquellos ciudadanos que no colaboran con el resto de sus vecinos ni contribuyen a la sostenibilidad de los servicios y la mejora de los espacios de la ciudad, según el consistorio.

También registran un porcentaje del 17% las infracciones tipificadas por comportamientos incívicos vinculados a la tenencia de mascotas, entre las que destacan no utilizar correas como sistema de acompañamiento adecuado de las mascotas por las vías públicas. La sanción en estos casos es de 300 euros; no retirar los excrementos de las mascotas ni hacer la limpieza inmediata de espacios públicos, que comporta una multa de 200 euros; tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia, penalizado con 2.500 euros; o no identificar al animal considerado potencialmente peligroso por 500 euros. Entre las sanciones aplicadas también destaca la infracción por el incumplimiento de limpieza y mantenimiento de parcelas privadas, penalizada con 800 euros.

Esta ordenanza municipal tipifica más de 180 actividades y actitudes incívicas con las correspondientes sanciones económicas que, después de ser aprobada definitivamente el pasado 29 de abril de 2024, empezó a aplicarse en el mes de octubre. Los agentes de la Policía Local son los responsables de hacer cumplir la ordenanza y disponen de una aplicación digital con la que notifican la infracción cometida por el ciudadano directamente a SUMA, entidad que gestiona las sanciones.

Llamamiento a la ciudadanía

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, realizó un llamamiento "al cumplimiento de las normas básicas de convivencia y a los comportamientos respetuosos con los vecinos y con los elementos y espacios públicos", ya que "la aplicación de esta ordenanza municipal no tiene como objetivo la recaudación de las sanciones, sino que pretende concienciar, fomentar y conseguir una ciudad amable y respetuosa con las personas y el entorno".

El edil agradeció la "colaboración de vecinos y visitantes en el cumplimiento de esta ordenanza y el comportamiento respetuoso", ya que el gobierno local "tiene como principal objetivo la normalización de la convivencia saludable y la sostenibilidad de los servicios públicos". La Vila Joiosa "es nuestra ciudad, es nuestra casa, por tanto, entre todos, debemos conseguir que sea un hogar agradable para vivir, en el que prime el bienestar y la convivencia cordial, así como mantener los espacios limpios y aseados, de manera que sean más atractivos y confortables para todos los habitantes", añadió.

Jaime Santamaría recordó que la campaña de comunicación "La Vila és ta casa, no l’embrutes" que lanzó el Ayuntamiento de Villajoyosa el pasado verano, en cuyas piezas audiovisuales participaron conocidos vecinos del municipio, "ya mostraba las líneas de comunicación y actuación de este equipo de gobierno local buscando transmitir que la imagen de la escena urbana y el bienestar y convivencia de la ciudadanía sea una responsabilidad compartida entre todos los residentes y turistas".

Así, existe la aplicación móvil "Vila Joiosa" a disposición de los vecinos para comunicar incidencias y recoger propuestas y sugerencias. El concejal agradeció su uso a los vecinos que ya disponen de este servicio con el que se mejoran los servicios públicos y la imagen del municipio.

