Rayden se baja del Benidorm Fest y lanza un dardo a Melody antes de Eurovisión 2025

Rayden lo deja claro: su etapa como asesor del Benidorm Fest ha terminado. El cantante, que formó parte del comité de selección en las dos últimas ediciones del festival de RTVE, ha anunciado que abandona el proyecto por desavenencias internas, críticas externas y una visión muy distinta de lo que debería ser el camino hacia Eurovisión 2025.

Después de participar como candidato en la primera edición del Benidorm Fest en 2022 —la misma en la que Chanel se alzó con el triunfo—, Rayden decidió continuar vinculado al certamen desde dentro, ayudando a elegir las canciones que representarían a España en Eurovisión. Sin embargo, tras la reciente elección de Melody como representante para Eurovisión 2025, el rapero ha decidido dar un paso atrás.

"Mi idea de festival estaba sepultada por la de otras personas", confiesa en una entrevista con El País. Esta frase marca un antes y un después en la relación entre Rayden y el Benidorm Fest, una plataforma que, en teoría, buscaba potenciar el talento nacional y acercarlo a las exigencias de un escenario tan competitivo como el de Eurovisión.

Lucía Feijoo Viera

“Fue raro que ganase alguien que prometía cambiarlo todo”

Rayden no oculta su incomodidad con la victoria de Melody, quien representará a España en Eurovisión 2025 con el tema Esa Diva. Aunque no ha escuchado la versión final de la canción —"te lo juro", dice—, sí se muestra escéptico con una propuesta que, según él, no llegó cerrada al festival: “Para mí fue raro que ganase alguien que prometía que iba a cambiarlo todo”, afirma.

La presencia de Melody en el Benidorm Fest ha generado tanto ilusión como debate. Su promesa de modificar su actuación en caso de ganar encendió las redes sociales y, según Rayden, refleja una contradicción dentro de un proceso que debería premiar proyectos sólidos desde el inicio. La elección de Melody para Eurovisión 2025 ha sido celebrada por muchos, pero también ha despertado dudas dentro del propio comité.

Los favoritos de Rayden para Eurovisión 2025

En esa misma entrevista, el artista no duda en compartir cuáles habrían sido sus elecciones para Eurovisión 2025: “Viendo cómo fue el festival y lo que estaban llevando los otros países, hubiese estado entre Kuve, Mel Ömana, J Kbello o Daniela Blasco”, apunta.

Este gesto no solo refleja una disconformidad con la decisión final del Benidorm Fest, sino también una forma de respaldar a otros artistas que, a su juicio, estaban más en sintonía con la dirección que debería tomar España en Eurovisión.

Un adiós con sabor a desencanto

La ruptura de Rayden con el Benidorm Fest no se ha producido de forma repentina. Ya dos días después de la final del Benidorm Fest 2025, el cantante publicaba un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) donde dejaba entrever que algo no marchaba bien.

“Ha sido una aventura bonita estos dos años como uno de los asesores de un festival tan potente y exigente como es el Benidorm Fest”, escribía. Agradecía a RTVE, a los artistas y a sus equipos, y deseaba suerte a la ganadora en Basilea, ciudad sede de Eurovisión 2025. Pero el tono del mensaje ya dejaba entrever un cierre de ciclo.

En ese mismo post, denunciaba el odio recibido en redes: “Dicho esto, creo que está siendo desmedido el odio que estoy recibiendo por parte de un pequeño sector eurofan”. Y añadía una reflexión importante sobre el ambiente tóxico que, a su juicio, rodea cada edición del Benidorm Fest: “Entiendo las ganas por hacer un buen papel en Eurovisión, pero cuando la euforia se torna en odio ya es otra cosa”.

Europa Press

La ilusión por el Benidorm Fest, convertida en presión

Rayden termina su comunicado con una reflexión honesta: “Quizás, no debería compartir la ilusión por este festival. Esto genera expectativas que pueden volverse en mi contra, asumo el mea culpa, pero me puede la ilusión”.

Con esta despedida, el Benidorm Fest pierde a uno de sus asesores más mediáticos y comprometidos. Su renuncia deja sobre la mesa un debate incómodo pero necesario sobre cómo se gestionan las expectativas del público, la transparencia en el proceso de selección y el papel de la crítica dentro de un evento que marca el rumbo hacia Eurovisión 2025.

Mientras tanto, Melody se prepara para asumir su reto más importante: representar a España en Eurovisión 2025 y demostrar que su propuesta —cambiada o no— puede conquistar Europa. El foco ya no está solo en su canción, sino también en cómo manejará la presión de ser la ganadora de un Benidorm Fest más polémico que nunca.

Y mientras ella avanza hacia Basilea, Rayden se aleja del escenario con una despedida que resuena como un eco incómodo: el Benidorm Fest, tal como él lo entendía, ya no existe.