No todo son turistas británicos en Benidorm

El mercado británico es imbatible en cifras en Benidorm siendo el principal turista extranjero que recibe la ciudad. Pero en los últimos años hay otros países emisores de viajeros que se están abriendo paso y no paran de crecer. Ha pasado con los portugueses que ocupan ya el segundo puesto de la lista, pero no son los únicos que se han hecho un hueco porque los irlandeses empiezan a pisar con fuerza y se alzan en el tercer puesto de viajeros internacionales con un crecimiento de un 29 % de viajeros en solo un año. Tanto, que ha habido un "sorpasso" con belgas y los procedentes de Países Bajos en 2024.

Así se desprende de los datos del último informe anual de Visit Benidorm donde se refleja cada año cómo ha sido la evolución del número de turistas en la ciudad y la comparativa con años anteriores. En términos generales, la capital turística recibió el pasado año a 2.829.531 de viajeros, un 2,9% más que en 2023. En hoteles se alojaron 2.354.177 viajeros, siendo un 45,67 % de ellos españoles y un 54,33 % extranjeros (1.279.010 viajeros). De ellos, 895.095 eran británicos y 61.671 eran portugueses.

Los irlandeses alcanzan ya el tercer lugar en 2024 con 42.361 personas que se alojaron en hoteles, un 29 % más que en 2023 (32.846 personas de este país), un dato destacable ya que en años anteriores habían estado por debajo de otros mercados como el belga o Países Bajos. Además, si se compara con 2019, el último año de normalidad antes de la pandemia y hasta 2023, la cifra de incremento es aún mayor ya que solo se registraron 23.353 turistas de este país hace cinco años.

Sin embargo, las cifras en pernoctaciones son menores que en los otros dos mercados con los que se "juega" el puesto. Los viajeros irlandeses pasaron 214.412 noches en hoteles de Benidorm, un 27,6 % más que en 2023; aunque les superan los turistas de Bélgica con 359.706 pernoctaciones pero solo con un crecimiento del 19,3 %; los llegados de Países Bajos contabilizaron 262.915 pernoctaciones, un 17,9 % más que el año anterior.

Y, ¿qué supone esto? Pues que los irlandeses cada vez son más aunque pasan menos días en alojamientos de la capital turística. De hecho, la media de estancia de los irlandeses no ha variado en el último año siendo en 2024 de 5,1 noches; en 2019 eran 5,4 noches. En el caso de Bélgica, los turistas de este país deciden pasar más días en la ciudad siendo una media de 8,6 días; los de Países Bajos lo hacen 7,3 días de media.

Irlanda crece en número de viajeros que eligen Benidorm para pasar sus vacaciones. Es un hecho además visible en las calles donde hay zonas en las que los establecimientos de ocio están dedicados a estos turistas que tienen además marcado en el calendario una fecha clave: la celebración de Sant Patrick el 17 de marzo. Y aunque esta fiesta no distingue de países, sí tiene un componente irlandés que cada vez anima a más viajeros de este país a pasarla en Benidorm.

La lluvia no frena el Saint Patrick's Day en Benidorm / Áxel Álvarez

Y, ¿qué valoran más estos turistas de la ciudad? La satisfacción de los viajeros irlandeses se centra en aspectos como el proyecto, que valoran con un 74,4 de media en 2024 frente a un 62 en 2023; la percepción de seguridad que llega a 100 puntos frente a los 92,8 de un año antes; o el clima que también llega a 100 cuando la valoración era de 89,3 puntos en 2023.

El aumento de asientos en vuelos

El trabajo de promoción turística hecho en los últimos años en Irlanda así como un incremento en el número de asientos y vuelos desde allí hasta Alicante es donde está la clave de este crecimiento. Así lo explicó a este diario la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao: "La clave de estos mercados que incrementan el número de viajeros que llegan a la ciudad, principalmente Irlanda, es el crecimiento de los asientos desde esos países".

Bilbao indicó que "podemos hacer diferentes acciones de promoción pero claramente depende de tener esa conectividad con esos lugares para que sea eficaz. Hay un trabajo previo de dar a conocer el destino para que exista esa demanda y que las agencias la comercialicen, pero es clave tener los asientos de avión que puedan venir".

Y esa capacidad para volar de Irlanda al aeropuerto de Alicante-Elche ha crecido en los últimos años. En 2024, según el informe de Visit Benidorm, se ofrecieron 277.800 asientos, un 4,3 % más que el año anterior; con 1.500 vuelos anuales, un 4,4 % más que un año antes. Los meses de abril a octubre son los que más llegadas contabilizaron. Aunque para 2025 la tendencia podría cambiar porque hay más vuelos programados, más asientos y una ampliación en los meses en los que se comercializan.

"Los mayores crecimientos de asientos son para noviembre, diciembre, enero y febrero. Ahí hay crecimientos todos los meses y nos acompaña en la desestacionalización. Las campañas, aunque son durante todo el año, están dirigidas principalmente a esos meses de invierno y a medida que rellenemos esos aviones, tendremos más asientos futuros. Es una pescadilla que se muerde la cola", explicó Bilbao.

La importancia de los mercados "emergentes" para Benidorm

El crecimiento de mercados como el irlandés es casi tan importante como mantener al principal país emisor de turistas extranjeros, Reino Unido: "La importancia de la estrategia a medio largo plazo es que, sin descender los números absolutos de los clientes del mercado nacional y del británico, que son los principales del destino, es ir incrementando porcentualmente cada uno de los otros mercados".

Bilbao explicó que "lo que hemos visto es que hay un cambio en número de viajeros y pernoctaciones de Reino Unido y de España hacia los demás. Hemos pasado de un 12 % en pernoctaciones a un 18 % desde 2017 en esos otros mercados. En términos absolutos no hemos bajado prácticamente en nada en nacionales y hemos incrementado en británicos, pero en el resto de los mercados hemos incrementado más de cinco puntos en los últimos años". Una cuestión que "es la clave, no bajar en los principales mercados pero porcentualmente que los demás vayan cobrando importancia para no tener mayor dependencia de los primeros. Por ejemplo, en el caso de que haya una crisis en cualquier de estos países, siempre hay una protección mayor además de la diversificación".

