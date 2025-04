Así es el cupón especial de la ONCE para conmemorar el 700 aniversario de Benidorm

Una panorámica de Benidorm tomada desde la Serra Gelada con el logotipo oficial del aniversario. Así es el cupón especial que la ONCE ha dedicado a la ciudad con motivo de los 700 años de su Carta Pobla que se celebra este 2025.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, se ha sumado la celebración del 700 Aniversario de la fundación de Benidorm con la emisión especial de un cupón conmemorativo de esta efeméride. El boleto, cuyo sorteo se celebrará el martes, 6 de mayo, dos días antes de la conmemoración de la firma de la carta fundacional, ha sido presentado en la plaza de El Castell por el alcalde de la ciudad, Toni Pérez; la directora provincial de la ONCE en Alicante, Estela Medina; y el director de la ONCE en Benidorm, Vicente Vázquez.

La ONCE ha hecho entrega al primer edil del primer ejemplar de la Carta de Poblament traducido en braille, para que pueda ser leída también por personas con discapacidad visual, así como uno de los primeros cupones del "700 Aniversari" que se han empezado a comercializar, en un acto en el que también han participado numerosos representantes de la corporación municipal; el senador Agustín Almodóbar; la directora general de Familia e Infancia de la Generalitat, Angélica Such; los diputados autonómicos Manuel Pérez Fenoll y Mario Villar; representantes de la ‘Comissió del 700 Aniversari'; y miembros de asociaciones empresariales y cívicas; vendedores de la ONCE y vecinos de Benidorm.

"Benidorm tiene una alianza con la ONCE desde hace muchos años, en lo importante, que es hacer una ciudad lo más accesible posible, persiguiendo esa accesibilidad universal en toda la ciudad y todos los servicios que prestamos", indicó el alcalde. Por eso, agradeció la emisión de este cupón, que definió como "una alianza para la promoción de la ciudad", puesto que "permitirá que Benidorm y su 700 Aniversario estén en los bolsillos de cinco millones de personas a través de este maravilloso cupón".

El aniversario

"Estamos escribiendo una pequeña página más dentro de esta gran historia que atesora Benidorm, que se inició el 8 de mayo de 1325 cuando el Almirall Bernat de Sarrià da carta de naturaleza con la fundación de Benidorm", trasladó el alcalde. "Seguramente aquel que nunca nos visitó, y desde luego se perdió tener esta imagen del Castell –en alusión al almirante de la Corona de Aragón–, entonces no podría imaginar ni por asomo que estaba poniendo los cimientos de una ciudad que vive, lejos de su profesión como militar, de regalar felicidad al mundo, como también hace la ONCE".

El cupón dedicado al 700 aniversario de Benidorm. / INFORMACIÓN

Toni Pérez ha afirmado que "estamos muy orgullosos de esta edición, porque además de tener perfectamente visible el logo del ‘700 Anys de Benidorm’ también ofrece una imagen precisa de Benidorm, que va a hacer que este cupón, tenga o no premio, se conserve en muchísimos hogares, en nuestro territorio y en aquellas personas que se acerquen a comprarlo".

Por su parte, la directora provincial de la ONCE en Alicante, Estela Medina, manifestó que la emisión de este cupón conmemorativo es "una forma de agradecer a Benidorm y a su Ayuntamiento el gran trabajo que vienen realizando siempre al lado de las personas que tenemos algún tipo de discapacidad y en favor de la inclusión, la accesibilidad y la colaboración" con los distintos colectivos de la discapacidad.

"Benidorm es una de las principales ciudades del turismo a nivel mundial y le dais una gran seguridad a la gente cuando viene, especialmente porque saben que van a encontrar un destino inclusivo", indicó. "La solidaridad de los compradores de los productos de la ONCE, que hacen posible nuestro trabajo diario" por la formación y el fomento del empleo.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego 5 millones de cupones y un premio de 500.000 euros al número más la serie, así como 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.