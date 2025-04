España, a oscuras y lo peor para "The Sun": ¡sin cerveza para los británicos en Benidorm!

Que un apagón masivo deje sin luz a toda España es algo preocupante. Que afecte hospitales, transportes y servicios esenciales, sin duda es grave. Pero lo que realmente hizo saltar todas las alarmas (al menos según el tabloide británico The Sun) es que el desastre dejó sin cerveza fría a los turistas británicos en Benidorm. Porque, claro, una cosa es sobrevivir sin electricidad unas horas, pero otra muy distinta es afrontar el calor mediterráneo sin poder disfrutar de una pinta fría en la terraza.

Con toda la sutileza y contención habitual, la portada de hoy de The Sun titula en grandes letras: "NO BEER IN BENIDORM" ("Sin cerveza en Benidorm"), acompañada por una trágica cruz roja que marca un vaso de cerveza.

El drama no termina aquí, ya que según el periódico, miles de bares se vieron obligados a cerrar los grifos por falta de energía, una verdadera catástrofe nacional… al menos, británica.

Ironías aparte, mientras España vivía su peor apagón en décadas, The Sun destacaba el sufrimiento extremo del turista promedio de Benidorm, incapaz de tomar su "bloody beer" a temperatura aceptable. Porque en el Reino Unido tal vez llueva mucho, pero quedarse sin cerveza fría bajo el sol de España… eso sí que es una emergencia internacional.

Desde aquí, nuestra más sincera solidaridad con los turistas afectados.