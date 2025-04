El nuevo bulevar de 9.000 m2 en Altea lleno de colores y en pleno centro urbano

Después de varios retrasos en las obras de mejora, acondicionamiento y reforma en el bulevar de la avenida Comunitat Valenciana de Altea, ubicado frente a la oficina de Correos y cercana al aparcamiento público municipal gratuito de Basseta-Garganes, este miércoles se ha abierto al público este nuevo espacio de ocio que ocupa más de 9.000 metros cuadrados de superficie. Así combina un vial para vehículos, zonas ajardinadas, zonas infantiles, zona de gimnasia pasiva, zona de calistenia, y zonas de descanso, entre otros, en un espacio urbano que hasta el momento estaba en prácticamente en desuso. Y que además ahora se ha llenado de colores.

El coste de las obras ha ascendido a 1.555.718 euros, de los que 350.000 euros han sido subvencionados por la Diputación Provincial de Alicante. En la mañana de este miércoles visitaron este nuevo espacio urbano el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, la edil de Infraestructuras, Aurora Serrat y el primer teniente de alcalde, Deo Sánchez, además de los técnicos de la UTE Involucra SL y Alcudia Servicios y Obras SL que han ejecutado la obra, y los técnicos municipales.

La concejala Aurora Serrat ha informado que el proyecto ejecutado “ha contado con varias mejoras, respecto a su redacción inicial. De ellas, destaca la ejecución de una rampa que conecta la zona de Comunitat Valenciana con la calle trasera más baja y en la que están ubicados el Mercadona, el CIM y el parque para animales. Rampa que se ha ejecutado a petición de una ciudadana y no de oficio del Ayuntamiento. También ha habido otras mejoras como son el parque infantil y pistas de fútbol y juegos, el asfaltado de toda la calle Marina Baixa y la instalación de bocas de incendio adicionales, dado que se trata de una zona con muchas viviendas”, ha añadido la edil.

Zonas de juegos y gimnasia demandadas por los ciudadanos

Serrat ha indicado que las zonas de juegos y la de gimnasia pasiva “son las que hasta el momento más demanda tienen. Estamos contentos de ver el resultado, pero sobre todo muy satisfechos de ver el uso que ya tiene la zona, que era el que esperábamos de este nuevo espacio de recreo”.

Zonas de juegos infantiles en el bulevar de Altea. / INFORMACIÓN

Asimismo, Serrat ha indicado que sobre la vegetación de la zona “se han respetado los árboles existentes y se ha plantado un arbusto por metro cuadrado, es decir unos 1.000 arbustos ya que las zonas verdes del proyecto ocupan un área aproximada de mil metros cuadrados. Ahora queda esperar a que los arbustos plantados se desarrollen para ver el resultado final, así como ejecutar algunas acciones previstas como la colocación de bancos con respaldo y reposabrazos que ya están adquiridos y que luego colocarán los operarios de la Empresa Pública en distintas zonas del bulevar”.

En cuanto a los pormenores técnicos del proyecto, el redactor de este y director de la obra, José Antonio Ribera Paje, ha señalado que “está redactado con un pensamiento práctico. Las huellas pintadas en el suelo, por ejemplo, son para que los menores estén pendientes de que tienen un paso de peatones y tienen que pasar por ahí. Las pérgolas están colocadas donde no había árboles ni sombra. Todos los árboles se han respetado, no se ha cortado ninguno y el mobiliario está colocado lo más alejado del tráfico posible porque no se podía eliminar. Así que en principio todo está hecho respetando el patrimonio que había, como los árboles”.

Por último, la edil de Infraestructuras ha manifestado que en el Equipo de Gobierno “nos sentimos satisfechos con esta obra y con la respuesta de los ciudadanos ante esta importante actuación”, y ha apostillado que “en nombre del Ayuntamiento pido disculpas a la ciudadanía, en especial a los vecinos de la zona, por las molestias que les haya podido ocasionar la obra. Contrariedades que no se pueden evitar en una actuación del calado de la realizada, pero que, una vez llegado el final de obra, el resultado es el de una zona muy mejorada” que ya pueden "disfrutar residentes y turistas, gracias a su total apertura”.